Voici pourquoi vous devriez manger des noix après 50 ans (cela fait des merveilles)

De nombreux experts nutritionnels s’accordent à dire que les noix figurent parmi les aliments les plus sains. En particulier, les noix sont plébiscitées pour leurs incroyables bienfaits sur la santé, notamment après l’âge de 50 ans. Cet article détaille les divers avantages que les noix peuvent offrir, telles que la prévention des maladies cardiovasculaires, l’amélioration du profil lipidique et la réduction de la glycémie.

Impact sur le cancer

Un groupe de scientifiques de l’Université de Californie a mené des expériences intéressantes en nourrissant des rongeurs atteints de cancer avec des noix. Les résultats ont montré un ralentissement significatif de la progression du cancer chez ces rats. Bien que les noix ne puissent pas guérir un cancer grave à elles seules, leur consommation régulière pourrait jouer un rôle dans la prévention de la maladie et même contribuer à son traitement.

Prévention des maladies cardiovasculaires

Il a été observé que les populations dont le régime alimentaire inclut une grande quantité de noix présentent un taux beaucoup plus faible de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Les cardiologues recommandent de consommer des noix quotidiennement en raison de leur richesse en acides gras polyinsaturés, en particulier les oméga-3 et oméga-6.

Le rapport optimal entre oméga-3 et oméga-6

Les noix possèdent un rapport idéal de 4:1 entre les oméga-6 et les oméga-3, qui est le plus optimal parmi tous les fruits à coque. Ce rapport est essentiel car les oméga-3 améliorent le profil lipidique et réduisent le développement des plaques de cholestérol, tandis que les oméga-6, en excès, peuvent bloquer cet effet bénéfique. Les noisettes et les pistaches, par exemple, ne possèdent pas un aussi bon rapport.

Effet sur la glycémie et le diabète

Les noix ont un effet bénéfique sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, contribuant à la prévention du diabète. Il a été prouvé que même la consommation quotidienne de quelques noix peut réduire la glycémie, améliorant ainsi la gestion du sucre dans le sang.

Impact sur le système digestif

Une étude menée par des scientifiques de l’Université de Pennsylvanie a montré que remplacer les graisses consommées quotidiennement par des graisses provenant de noix augmente le nombre de bonnes bactéries dans l’intestin, telles que la Roseburia, qui protège la paroi intestinale. Cette augmentation de la flore intestinale bénéfique améliore également le système cardiovasculaire et abaisse la tension artérielle.

Composition chimique et apport en micronutriments

Les noix sont riches en vitamines, telles que les vitamines C, B1, B2, PP et le carotène. Elles contiennent également une grande quantité de protéines de haute qualité et d’acides aminés facilement digestibles. En outre, les noix sont riches en fer, excellent pour le système immunitaire et pour lutter contre l’anémie, ainsi qu’en zinc, iode et autres éléments bénéfiques pour la peau, les cheveux, les ongles et la glande thyroïde.

Substances bénéfiques pour le système cardiovasculaire

Les noix ne sont pas seulement bénéfiques pour le cœur grâce aux oméga-3, elles contiennent également du potassium et du magnésium, deux minéraux essentiels pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. De plus, elles sont riches en vitamine E, un antioxydant puissant participant à de nombreux processus biologiques dans le corps.

Quantité recommandée de noix par jour

Bien que les noix soient très bénéfiques, il ne faut pas en abuser. Manger environ 30 grammes de noix décortiquées par jour, soit une poignée, suffit à profiter de leurs nombreux bienfaits sans risque d’allergie. Il est important de noter que les personnes allergiques aux noix doivent éviter cet aliment.

Conclusion

Intégrer des noix dans l’alimentation quotidienne après 50 ans peut offrir de nombreux avantages pour la santé, notamment en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, contrôle de la glycémie, amélioration de la digestion et apport en micronutriments essentiels. Une consommation modérée et régulière est la clé pour bénéficier de ces bienfaits.

Source: Vie saine après 50 ans