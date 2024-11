⏳ 1 minute et ta vision comme à 20 ans 👁️‍🗨️👦🏻

Eva Beltant, passionnée par les techniques orientales d’auto-guérison, partage sur sa chaîne YouTube des pratiques simples pour améliorer naturellement la santé et, plus particulièrement, la vue. Avec son approche bienveillante et ludique, elle propose des exercices inspirés de son art de vivre, visant à booster la vision tout en favorisant un bien-être global.

Dans une vidéo, Eva présente deux techniques faciles à intégrer dans une routine quotidienne, permettant de réduire la fatigue visuelle et d’améliorer la circulation sanguine autour des yeux.

Elle commence par expliquer que, malgré une bonne alimentation ou l’utilisation de compléments alimentaires, de nombreuses personnes restent confrontées à des troubles de la vision. Une raison méconnue pourrait être un apport insuffisant d’oxygène vers les yeux. Eva rappelle que les yeux, comme tout autre organe, dépendent d’une oxygénation adéquate pour bien fonctionner. Si les vaisseaux sanguins qui apportent cet oxygène sont obstrués ou inefficaces, cela peut compromettre la qualité de la vue. C’est là qu’interviennent les deux pratiques qu’elle propose pour stimuler ces vaisseaux et optimiser leur fonctionnement.

Le premier exercice consiste à plonger votre visage dans une bassine d’eau froide. Préparez une bassine remplie d’eau fraîche, à laquelle vous pouvez ajouter quelques glaçons si vous le souhaitez. Inspirez profondément, retenez votre souffle, puis immergez entièrement votre visage dans l’eau. Les yeux ouverts, effectuez quelques clignements et déplacez votre regard de gauche à droite pour stimuler la circulation. Maintenez cette position pendant environ dix secondes, puis retirez votre visage de l’eau et épongez-le délicatement avec une serviette. Répétez cette opération trois fois, idéalement matin et soir, pour maximiser les bienfaits. En plus d’améliorer la vision, cette méthode aide à revitaliser tout le visage, réduisant les rides et offrant un effet rajeunissant.

Le deuxième exercice s’appuie sur des tapotements doux autour des yeux pour renforcer les vaisseaux sanguins. Frottez légèrement vos mains pour réchauffer vos doigts, puis tapotez délicatement le contour de vos yeux avec le bout des doigts. Concentrez-vous sur des gestes légers, bienveillants et réguliers, en vous assurant de maintenir une intention positive. Eva recommande de pratiquer ces tapotements chaque jour, en les intégrant dans votre routine de soin, pour favoriser une meilleure fonctionnalité des yeux et réduire leur fragilité.

Enfin, Eva insiste sur l’importance d’un bon état d’esprit pour accompagner ces pratiques. Elle encourage à aborder ce processus avec patience, persévérance et une attitude joyeuse. Ces exercices ne doivent pas être perçus comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité ludique de prendre soin de soi. Selon elle, ce voyage vers une meilleure vision est aussi une manière de se reconnecter à soi-même et de vivre de manière plus épanouie.

Pour découvrir en détail ces deux pratiques et commencer à améliorer votre vision naturellement, regardez la vidéo complète d’Eva Beltant ici : 1 minute et ta vision comme à 20 ans 👁️‍🗨️👦🏻.