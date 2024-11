Citron et gingembre en bocal pour un système immunitaire fort et contre le rhume 🍋 voici comment l’utiliser

Voici une recette simple et efficace pour préparer un mélange à base de citron, de gingembre et de miel. Ce remède maison est parfait pour renforcer votre système immunitaire et lutter contre le rhume. Vous pouvez le consommer chaud sous forme de thé ou froid comme une boisson rafraîchissante. Découvrez les étapes détaillées pour le réaliser.

Préparation des ingrédients

Nettoyage des citrons

Commencez par sélectionner deux citrons, de préférence bio, pour garantir une préparation plus saine. Si vous n’avez que des citrons classiques, un nettoyage minutieux s’impose :

Placez les citrons dans un bol rempli d’eau tiède.

Saupoudrez du sel sur les citrons et frottez-les vigoureusement pour éliminer les impuretés.

Ajoutez une petite quantité de bicarbonate de soude dans l’eau, puis frottez à nouveau les citrons pour nettoyer leur zeste en profondeur.

Laissez les citrons tremper pendant 15 minutes.

Préparation du gingembre

Prenez une racine de gingembre. Bien qu’optionnel, le gingembre apporte une saveur unique et des bienfaits reconnus pour la santé.

Épluchez le gingembre à l’aide d’un couteau ou d’une cuillère.

Coupez-le en rondelles fines pour faciliter son intégration dans le mélange.

Stérilisation du bocal

Pour une conservation optimale, il est indispensable de stériliser le contenant :

Placez un bocal en verre et son couvercle dans une casserole remplie d’eau tiède.

Portez à ébullition à feu doux pour éliminer toute bactérie.

Retirez le bocal de l’eau bouillante et laissez-le sécher à l’air libre sur un chiffon propre.

Assemblage du mélange

Une fois les citrons nettoyés, rincez-les sous l’eau claire et séchez-les soigneusement avec un chiffon propre. Retirez les extrémités des citrons, en éliminant les zones abîmées si nécessaire. Ensuite, procédez ainsi :

Tranchez les citrons en rondelles fines et retirez les pépins pour éviter toute amertume.

Disposez une première couche de rondelles de citron au fond du bocal.

Ajoutez quelques rondelles de gingembre.

Versez une généreuse couche de miel par-dessus.

Répétez ces étapes en superposant citron, gingembre et miel jusqu’à ce que le bocal soit plein. Une fois terminé, essuyez soigneusement les bords du bocal pour éviter toute trace collante, puis refermez-le avec un couvercle propre et hermétique.

Conservation et utilisation

Après avoir assemblé votre mélange, retournez le bocal pour bien répartir le miel autour des ingrédients. Laissez-le reposer à température ambiante pendant 1 à 2 jours. Une fois ce délai écoulé, conservez le bocal au réfrigérateur. Ce mélange peut se garder jusqu’à deux semaines.

Pour consommer ce remède :

En thé chaud : Mettez une cuillère de votre préparation (citron, gingembre et miel) dans une tasse. Ajoutez de l’eau bouillie mais légèrement refroidie pour préserver les propriétés du miel. Mélangez et savourez.

En boisson froide : Ajoutez une cuillère de la préparation dans un verre d'eau froide. Ajoutez quelques glaçons si désiré et mélangez pour une boisson rafraîchissante et saine.

Cette recette est délicieuse, facile à réaliser et offre des bienfaits importants pour la santé, particulièrement en période hivernale ou en cas de fatigue.

