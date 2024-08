Le cancer est l’un des sujets les plus connus de la planète, mais vous ignorez peut-être tout ce qui peut réduire votre risque personnel de développer un cancer.

Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans les pays développés et la première dans les pays sous-développés.

À l’heure actuelle, en raison de mauvaises habitudes de vie, d’une mauvaise alimentation, d’un manque d’information, du refus de la communauté médicale d’adopter des thérapies holistiques et du coût exorbitant des traitements conventionnels contre le cancer, 35 % des personnes atteintes d’un cancer ne survivent pas à la maladie.

Les faits sur le cancer à connaître

Découvrez dès maintenant ce que vous pouvez faire pour réduire votre risque de cancer et protéger votre vie ou celle de vos proches. Apprenez comment combattre cette maladie et la surmonter.

Pour y parvenir, il vous faut des connaissances pratiques sur le cancer. Qui est le plus à risque ? Quels sont les facteurs qui augmentent le risque de cancer dans la population en général ? Que pouvez-vous faire pour prévenir le cancer et rester en bonne santé ?

Même si vous savez déjà que certains choix de vie peuvent augmenter ou diminuer votre risque de cancer, il est parfois difficile de passer à l’action avant qu’il ne soit trop tard. Le moment d’agir, c’est maintenant !

17 faits essentiels sur le cancer à connaître dès maintenant

1. Prévention

Les experts scientifiques du monde entier s’accordent à dire qu’au moins la moitié des cancers et des décès liés au cancer sont évitables. En 2012, deux millions de décès dans le monde ont été attribués au cancer selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Prévenir la moitié de ces décès est un excellent point de départ.

2. Définition

Le cancer est un terme qui regroupe plus de 100 maladies. Bien qu’on l’ait autrefois qualifié de « maladie consomptive », il s’agit en réalité de cellules anormales qui se multiplient et se propagent de manière incontrôlée, endommageant les cellules saines au passage. La plupart des cancers entraînent des tumeurs, mais ceux qui affectent le sang n’en produisent pas. Le cancer peut survenir dans n’importe quelle partie de votre corps.

3. Génétique

Seul un très petit pourcentage de cancers (entre 5 et 10 %) a une origine génétique. Lorsque les « experts » vous disent que la plupart des cancers sont d’origine génétique, ils ne disent pas la vérité. Cependant, bien que la recherche confirme que la plupart des patients n’ont pas hérité d’une mystérieuse « malédiction du cancer » de leurs parents, les familles immédiates ont tendance à avoir les mêmes habitudes, à manger les mêmes aliments et à être exposées aux mêmes toxines. C’est une réalité du cancer qui a du sens. Assainir votre alimentation, faire de l’exercice et pratiquer la détoxification sont extrêmement importants pour chaque membre de votre famille.

4. Pollution

Les facteurs environnementaux peuvent augmenter votre risque de cancer. L’air que vous respirez, l’eau que vous buvez et la nourriture que vous consommez sont tous importants. La pollution, la toxicité des métaux lourds et même les produits de soin personnel et de nettoyage ménager peuvent endommager les cellules de votre corps. Votre domicile et votre lieu de travail sont les deux endroits où vous passez la majorité de votre temps. Évaluer (puis réduire) les toxines auxquelles vous êtes exposé au quotidien est une étape importante pour la prévention du cancer.

5. Tabagisme

Plus de 90 % de tous les cas de cancer du poumon sont causés par le tabagisme, et 22 % de tous les décès par cancer sont dus au cancer du poumon résultant du tabagisme. L’utilisation de produits à base de tabac est la cause de cancer la plus évitable dans le monde. Les taux de survie pour le cancer du poumon sont inférieurs à 20 %, et si vous êtes fumeur exposé à des toxines inhalées sur votre lieu de travail, vos chances de survie tombent à un peu plus de 3 %. Ce sont les produits chimiques cancérigènes utilisés dans la fabrication des produits du tabac qui provoquent le cancer, et non le tabac lui-même. Une seule cigarette contient 69 substances cancérigènes connues et plus de 4 000 produits chimiques. Quelqu’un meurt du cancer du poumon toutes les 30 secondes dans le monde… environ le temps qu’il vous a fallu pour lire ce paragraphe.

6. Sommeil

C’est un fait sur le cancer que beaucoup ne voient pas venir. Le manque de sommeil – défini comme dormir moins de six heures par jour – augmente le risque de cancer du côlon. Des études récentes ont également montré un risque plus élevé de cancer chez les personnes travaillant de nuit. Cela a du sens. Le bénéfice d’un sommeil réparateur est l’un des moyens les plus sous-estimés de maintenir votre corps fort et exempt de cancer.

7. Enfants

Chaque jour, plus de 40 enfants sont diagnostiqués avec un cancer rien qu’aux États-Unis – avec 175 000 enfants diagnostiqués dans le monde chaque année. Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants. Aujourd’hui, le cancer (et les traitements contre le cancer) tuera quatre enfants américains – plus que les complications dues aux malformations congénitales, au diabète de type 1 et à l’asthme combinés. Les taux de survie chez les enfants atteints de cancer n’améliorent pas, car les traitements conventionnels (chimiothérapie et radiothérapie) aggravent la situation, et il y a très peu d’accent mis sur la recherche des causes plutôt que de simplement traiter les symptômes.

8. Nitrates

Les charcuteries populaires, les saucisses, les hot-dogs et le bacon contiennent des nitrates. Ils sont indiqués sur l’étiquette sous les noms de nitrate de sodium et nitrite de potassium. Les nitrates sont des additifs chimiques utilisés dans les viandes transformées pour les conserver et leur donner du goût. La préparation à haute température et l’ingestion provoquent une réaction chimique avec les fluides digestifs de votre corps, transformant les nitrates en nitrites, qui sont des cancérigènes connus. Les nitrates se retrouvent également dans les eaux souterraines à cause de l’utilisation d’engrais – veillez donc à filtrer votre eau potable.

9. Mortalité

À l’échelle mondiale, un décès sur huit est causé par le cancer. Un fait douloureux est que cette maladie cause plus de décès que le paludisme, la tuberculose et le sida combinés. Environ 70 % des décès par cancer surviennent chez les personnes à faibles et moyens revenus. Aux États-Unis, le cancer est responsable d’environ un quart de tous les décès et est la principale cause de décès chez les personnes âgées de 45 à 64 ans, selon le CDC. Actuellement, il y a environ 33 millions de survivants du cancer dans le monde (dans les cinq ans suivant le diagnostic).

10. Femmes

Le cancer du sein, colorectal, du poumon et des bronches, du col de l’utérus et de l’estomac sont les types les plus courants dans le monde pour lesquels les femmes sont diagnostiquées (nouveaux cas) selon les statistiques recueillies par l’OMS. Aux États-Unis, le cancer du sein représente à lui seul près d’un tiers des nouveaux cas de cancer. Une détection précoce augmente considérablement les taux de survie au cancer du sein.

11. Hommes

Le cancer du poumon et des bronches, de la prostate, colorectal, de l’estomac et du foie sont les types les plus courants dans le monde pour lesquels les hommes sont diagnostiqués (nouveaux cas), selon les statistiques recueillies par l’OMS. Aux États-Unis, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes.

12. Âge

Dans les pays économiquement développés, 58 % des diagnostics de cancer concernent des personnes âgées de 65 ans ou plus. Dans les pays en développement, les personnes de plus de 65 ans représentent 40 % des nouveaux cas de cancer.

13. Obésité

La recherche a confirmé que l’obésité augmente votre risque de cancer ainsi que de toutes les autres maladies ou affections majeures. Elle peut également affecter vos chances de survie en cas de diagnostic. Dans une étude sur les femmes ménopausées atteintes de cancer du sein, les taux de survie étaient plus élevés chez celles qui maintenaient un poids corporel sain. Le prédiabète augmente votre risque de cancer de 15 % en plus du risque lié à l’obésité. Aux États-Unis, les deux tiers de la population sont considérés comme en surpoids ou obèses. On estime que la moitié de tous les adultes américains souffrent de diabète ou de prédiabète, et beaucoup pourraient ne pas s’en rendre compte.

14. Détection

Vous pouvez ne ressentir aucun symptôme du cancer de l’ovaire, du poumon ou du côlon jusqu’à ce que les cellules cancéreuses se propagent à d’autres parties de votre corps. Un dépistage précoce est impératif pour détecter ces cancers à temps.

15. Peau

Les cancers de la peau autres que le mélanome ne sont pas suivis dans les registres du cancer, mais le cancer de la peau est le cancer le plus fréquent. Chaque année, les cas de cancer de la peau augmentent régulièrement. La science conventionnelle (et l’industrie des écrans solaires) blâme l’exposition au soleil, mais ce n’est pas exact. Une exposition intelligente au soleil augmente la production de vitamine D par votre corps (via l’interaction des rayons UV avec le cholestérol dans votre peau). Seulement 30 minutes de soleil non protégé le matin tôt ou en fin d’après-midi sur vos mains et votre visage peuvent suffire à votre corps pour produire cette vitamine essentielle. Cependant, il faut éviter les coups de soleil ! Les écrans solaires bloquent les rayons qui aident à la production de vitamine D et contiennent des produits chimiques tels que l’octyl méthoxycinnamate (OMC), qui tue les cellules de souris en laboratoire à faibles doses, augmente en toxicité lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil et est présent dans 90 % des marques d’écrans solaires. Étant donné que l’écran solaire est appliqué directement sur la peau, il pénètre immédiatement dans votre circulation sanguine pour faire des ravages sur votre corps au niveau cellulaire.

16. Apoptose

Les cellules saines ont une directive intégrée pour se suicider, appelée apoptose. C’est le processus par lequel la cellule reconnaît qu’elle est endommagée et se détruit pour protéger le reste du corps. Dans les cellules cancéreuses, ce processus automatique est absent, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies cardiaques ont tous été liés à une défaillance de l’apoptose. Il existe des aliments reconnus pour déclencher ce processus dans les cellules cancéreuses, les détruisant naturellement et en toute sécurité.

17. Nutrition

Ce que vous mangez est important. Les aliments les plus courants qui causent le cancer sont le sucre raffiné et la farine, les sodas, le pop-corn au micro-ondes, les aliments en conserve produits avec du BPA, la viande grillée ou transformée, et les huiles hydrogénées. Les choix que vous faites chaque jour peuvent augmenter ou diminuer votre risque personnel de cancer. Comme mentionné au point 16, il existe des aliments spécifiques qui déclenchent l’autodestruction des cellules endommagées (comme celles qui conduisent au cancer) par apoptose. Le thé vert, les baies, le curcuma, les avocats, l’ail, le chou frisé et même le chocolat noir ne sont que quelques-uns des aliments qui ciblent et détruisent les cellules cancéreuses. Vous pouvez prévenir et combattre le cancer de l’intérieur !

Mais l’aspect le plus important à savoir sur le cancer est que…

Des bonnes décisions = une bonne santé

Parfois, prendre les bonnes décisions pour votre corps est difficile. Il peut être facile de s’enfermer dans une routine de malbouffe, de manque d’exercice et de tabagisme. Une bonne santé et rester exempt de cancer nécessitent une certaine discipline. Ce que vous mangez, buvez et faites avec votre corps affecte directement votre risque.

Une alimentation saine, beaucoup d’eau, un repos adéquat, de l’exercice régulier, l’arrêt du tabac, la limitation de l’alcool et, en général, traiter votre corps aussi bien que vous souhaitez qu’il vous traite sont les premières lignes de défense contre toutes les maladies – en particulier le cancer.

Maintenant, il est possible que vous fassiez tout correctement et que vous tombiez quand même malade. C’est une vérité difficile, mais chaque expert confirmera que vous réduisez considérablement votre risque de cancer et d’autres maladies en simplement… vous aimant vous-même. Votre corps est la seule maison dans laquelle vous vivez, alors traitez-le bien. N’arrêtez jamais d’apprendre des moyens de prévenir, de combattre et de vaincre le cancer.

