Des noyaux d’abricot contre le cancer : La véritable histoire du Laetrile

Vous avez peut-être entendu parler du « laetrile » et de son potentiel de guérison du cancer, y compris du cancer du sein. Le laetrile est l’appellation commerciale des amandes d’abricot (il est également connu sous le nom d’amygdaline ou de vitamine B17). Vous avez peut-être également entendu parler de certains dangers potentiels.

Malheureusement, la « vitamine B17 » est une autre substance naturelle victime de la désinformation et d’une mauvaise presse. En réalité, les amandes d’abricot sont consommées pour leurs propriétés nutritionnelles et curatives depuis des centaines, voire des milliers d’années, en particulier dans les régions fraîches et arides où poussent naturellement les abricotiers.

Ce que les Hunzas savaient des amandes d’abricot

Dans les années 1930, le major Sir Robert McCarrison a écrit sur une tribu appelée les Hunzas, qui vivait dans la campagne reculée du nord du Pakistan. Il a rencontré cette communauté rustique alors qu’il travaillait pour le service médical indien. Selon les observations écrites de McCarrison, les Hunzas semblaient jouir d’une santé presque parfaite. Certains vivaient jusqu’à plus de 135 ans et aucun membre de leur clan ne souffrait des maladies si courantes dans le monde moderne, telles que le diabète, l’obésité, les crises cardiaques et le cancer.

Vingt ans plus tard, le Dr Ernest Krebs, biochimiste désireux de comprendre le fonctionnement des cellules cancéreuses, découvre les écrits de McCarrison sur les amandes d’abricot. Krebs a également commencé à étudier les habitudes de vie des Hunzas.

Krebs se rend compte que la vitalité des Hunzas a beaucoup à voir avec leur mode de vie et leur régime alimentaire. Leur régime se composait de lait cru, de viande occasionnelle et de bouillon d’os, de céréales fraîches et de légumes. Ils mangeaient peu de sucre et, en tant que nomades et éleveurs, ils faisaient naturellement beaucoup d’exercice. L’autre caractéristique unique des Hunzas est qu’ils consommaient de grandes quantités d’amandes de noyaux d’abricot.

Intrigué, Krebs a poursuivi ses recherches jusqu’à ce qu’il trouve ce qu’il pensait être l’arme secrète contenue dans l’humble amande d’abricot pour l’éradication des tumeurs : l’amygdaline, un glycoside.

Qu’est-ce que l’amygdaline ?

L’amygdaline est un puissant phytonutriment que l’on trouve dans les noyaux d’abricot, ainsi que dans de nombreux autres aliments naturels contenant des graines (les estimations varient entre 1 200 et 1 500 aliments). C’est dans les amandes d’abricot qu’on la trouve en plus forte concentration et avec les enzymes d’accompagnement les plus efficaces. L’amygdaline est un nitriloside et sa structure ressemble le plus à celle d’une vitamine du complexe B, c’est pourquoi Krebs l’a baptisée « B17 ». Il n’est pas surprenant que l’amygdaline soit largement absente du régime alimentaire américain standard.

La substance laetrile a été créée par le Dr Krebs en tant que concentré d’amygdaline et est créée en l’extrayant des amandes d’abricot.

Les composés des amandes d’abricot qui en font des tueurs de cancer

L’amygdaline présente dans les amandes d’abricot et dans le laetrile contient du benzaldéhyde et du cyanure, deux composés puissants contre le cancer. Vous avez bien entendu ! Le cyanure est en fait l’une des substances qui font des amandes d’abricot une modalité potentiellement efficace contre le cancer.

Malheureusement, la présence de cyanure dans le Laetrile a également été le prétexte utilisé par la FDA pour l’interdire aux États-Unis en 1971. Avant cette date, il était facile de se procurer du laetrile aux États-Unis.

En fait, un scandale entoure les raisons pour lesquelles le laetrile est toujours interdit dans ce pays, et des yeux perspicaces pointent vers les poches profondes de Big Pharma et de ses institutions de recherche partenaires achetées et payées. Au milieu des années 70, le journaliste d’investigation G. Edward Griffin a mené des recherches approfondies sur les circonstances entourant l’interdiction de la FDA. Ce qu’il a découvert était choquant. Il a découvert des documents enterrés par l’Institut du cancer Sloane-Kettering qui prouvaient que le laetrile était « hautement efficace » contre le cancer.

Le fait est que de nombreux aliments sains, tels que les amandes amères, le millet, les germes, les haricots de Lima, les épinards, les pousses de bambou et même les pépins de pomme, contiennent des quantités de cyanure et peuvent pourtant être consommés sans danger. Cela s’explique par le fait que le cyanure reste « enfermé » dans la substance de ces plantes. Le cyanure est inoffensif lorsqu’il est lié à d’autres formations moléculaires. En outre, l’organisme dispose de son propre mécanisme de sécurité sous la forme de l’enzyme rhodanèse, dont le rôle est d' »attraper » les molécules de cyanure libres qui ont pu s’échapper et de les rendre inoffensives.

Les cellules cancéreuses, en revanche, ne sont pas des cellules normales ; elles contiennent une substance appelée bêta-glucosidase (que les cellules saines ne contiennent pas). La bêta-glucosidase est l’enzyme qui « débloque » le cyanure et le benzaldéhyde dans les molécules d’amygdaline. Lorsque la bêta-glucosidase d’une cellule cancéreuse déverrouille une molécule d’amygdaline, il se crée une synergie toxique qui cible spécifiquement les cellules cancéreuses et laisse les cellules saines intactes.

Il semble que la nature ait créé, avec l’amygdaline, le mécanisme parfait pour cibler le cancer, comme l’ont prouvé la science et les observations empiriques depuis le milieu des années 1850. Il semble également un peu étrange que l’Institut national du cancer lui-même ait décidé de mener des essais cliniques sur l’homme avec le laetrile au début des années 1980, ce qui suggère un précédent d’au moins quelques preuves scientifiques antérieures quant aux effets cytotoxiques (c’est-à-dire ciblant le cancer) de la substance.

Des recherches très récentes commencent à faire la lumière sur les effets antitumoraux du cyanure sous la forme spécifique qu’il revêt dans les substances d’origine naturelle. Ces nouvelles recherches comprennent une étude bulgare de 2017 qui a mis en évidence un « effet cytotoxique plus élevé » de l’amygdaline dans les tumeurs à développement rapide.

Pourtant, la médecine conventionnelle s’en tient à la même rhétorique lorsqu’il s’agit du B17/laetrile/amagdyline. Selon la page web de l’Institut national de la santé (INSA) sur le laetrile/amagdyline, qui a été remaniée en mars 2017, le B17, le laetrile et l’amagdyline ne sont pas considérés comme des médicaments :

Le Laetrile a montré une faible activité anticancéreuse dans les études animales et aucune activité anticancéreuse dans les essais cliniques chez l’homme.

En outre, ils affirment que :

Les effets secondaires associés à la toxicité du laetrile reflètent les symptômes d’un empoisonnement au cyanure, notamment des lésions hépatiques, des difficultés à marcher (causées par des nerfs endommagés), de la fièvre, le coma et la mort.

Pourtant, sur cette même page, ils reconnaissent également que « le laetrile a été utilisé pour la première fois comme traitement contre le cancer en Russie en 1845, et aux États-Unis dans les années 1920 ». Vous n’êtes pas encore sûr de vous ?

L’amygdaline des amandes d’abricot

De nos jours, les amandes d’abricot sont le moyen le plus facile d’ingérer de l’amygdaline, car le laetrile est toujours interdit par la FDA aux États-Unis. La bonne nouvelle, c’est que ces amandes sont faciles à obtenir dans les magasins de produits diététiques ou en ligne et qu’elles sont également assez bon marché. En outre, il existe encore des cliniques en dehors des États-Unis où la thérapie au B17 ou au laetrile continue d’être administrée. Le laetrile est souvent utilisé en complément d’autres thérapies telles que le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude).

Si vous pensez que la thérapie au B17 pourrait vous intéresser, renseignez-vous sur la posologie et les effets secondaires possibles. Discutez avec votre médecin traitant de votre situation particulière et demandez-lui si l’amagdyline obtenue à partir de noyaux d’abricot (ou la thérapie au laetrile si vous résidez en dehors des États-Unis) est adaptée à votre cas.

Si le mystère demeure quant à la cause principale de l’étonnante vitalité des Hunza, une chose est sûre : leur façon simple et sans stress de manger, de travailler, d’interagir et de bouger leur corps en a fait des exemples de la santé que VOUS êtes capable d’avoir lorsque vous prenez des mesures proactives pour guérir votre corps de façon naturelle.

