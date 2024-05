3 façons d’arrêter le reflux acide naturellement

Aujourd’hui, nous examinons la cause profonde du reflux acide et des brûlures d’estomac, et ce que vous pouvez faire pour arrêter la douleur et l’inconfort définitivement. Contrairement à la croyance populaire, cette sensation de brûlure que vous ressentez dans la poitrine après un repas copieux ou certains aliments n’est pas causée par un excès d’acidité gastrique.

Les causes du reflux acide et des brûlures d’estomac

Le reflux acide et les brûlures d’estomac se produisent lorsque le sphincter œsophagien inférieur (SOI) ne se ferme pas complètement, permettant à l’acide gastrique de remonter dans l’œsophage. Dans 90 % des cas, cette défaillance du SOI est due à une faible acidité gastrique, également connue sous le nom d’hypochlorhydrie. En effet, des niveaux adéquats d’acide gastrique sont nécessaires pour signaler au sphincter œsophagien inférieur de se fermer.

Malheureusement, les niveaux d’acide gastrique déclinent avec l’âge, une mauvaise nutrition et le stress. Des études ont révélé que 30 à 40 % des hommes et des femmes de plus de 60 ans ont peu ou pas de sécrétions acides à cause de la gastrite atrophique, une inflammation chronique de la muqueuse de l’estomac.

Les dangers de l’hypochlorhydrie non traitée

Si l’hypochlorhydrie n’est pas traitée, et si les brûlures d’estomac surviennent plus de deux fois par semaine, cela peut évoluer en RGO ou Reflux Gastro-Œsophagien. Cela peut entraîner de graves complications, comme des cicatrices, des ulcérations et un cancer de l’œsophage. Le RGO est une maladie très courante. Les chercheurs estiment qu’environ 20 % des personnes aux États-Unis souffrent de RGO.

En plus des brûlures d’estomac, le reflux acide et le RGO peuvent causer des symptômes tels que la régurgitation acide, des difficultés à avaler, un mal de gorge, une toux sèche, des hoquets, des ballonnements, des selles foncées, des nausées, des vomissements, des crampes sévères et des douleurs en position allongée.

Les erreurs courantes dans le traitement du reflux acide

Depuis des décennies, le corps médical traite les personnes souffrant de brûlures d’estomac et de RGO en leur prescrivant des antiacides ou des bloqueurs d’acide. Bien que ces médicaments puissent soulager les symptômes, ils n’adressent pas la cause sous-jacente. En conséquence, de nombreuses personnes qui prennent des bloqueurs d’acide en finissent par en dépendre toute leur vie. Cela est grave car les effets secondaires de ces médicaments peuvent mener à d’autres problèmes comme l’ostéoporose, les infections bactériennes, et des dommages aux reins et au foie.

Pourquoi une faible acidité gastrique cause le reflux acide

Pour arrêter le reflux acide à la source, il est important de comprendre pourquoi une faible acidité gastrique cause le reflux acide. Quand les aliments entrent dans l’estomac, ils libèrent un acide puissant appelé l’acide chlorhydrique, qui a un pH de 1,5 à 3,0.

L’acide gastrique, aussi appelé acide digestif, est extrêmement important pour digérer les aliments, en particulier les protéines et les viandes. Il aide à tuer les bactéries présentes dans les aliments et produit des enzymes nécessaires à la digestion telles que la pepsine.

L’acide gastrique signale au sphincter pylorique, situé au bas de l’estomac, de s’ouvrir et de vider le mélange d’aliments, d’acide chlorhydrique et d’enzymes (appelé chyme) dans l’intestin grêle lorsqu’il atteint le bon pH.

Si vous avez une faible acidité gastrique, le chyme ne sera pas correctement décomposé, créant ainsi un environnement favorable à la prolifération bactérienne. Ces bactéries consomment les glucides fermentant dans l’estomac, entraînant une surcroissance bactérienne et des aliments mal digérés qui créent une pression excessive dans l’estomac.

Lorsque la pression dans l’estomac devient trop forte mais que le pH n’est pas assez acide pour que le sphincter pylorique s’ouvre, la seule façon pour le corps de relâcher cette pression est d’ouvrir le SOI. La pression relâchée dans l’œsophage cause les symptômes de brûlure d’estomac et de reflux acide, souvent mal diagnostiqués comme une acidité gastrique élevée.

Même si vous avez peu d’acide gastrique, toute quantité d’acide remontant de votre estomac vers votre œsophage causera de l’inconfort ou de la douleur, car votre œsophage n’est pas conçu pour gérer l’acide gastrique. Lorsque cela se produit régulièrement, le SOI s’affaiblit et devient « perméable », aggravant le problème. Avoir une faible acidité gastrique conduit à une inflammation dans l’intestin et dans tout le corps. L’inflammation chronique endommage votre intestin grêle, rendant difficile la digestion et l’absorption des nutriments, augmentant vos intolérances alimentaires, déclenchant une prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO) et causant le syndrome de l’intestin perméable.

Ce qui cause une faible acidité gastrique

Une variété de facteurs peuvent mener à une faible acidité gastrique. Ceux-ci incluent le vieillissement, une alimentation pauvre, le stress chronique, l’inflammation chronique, des médicaments comme les antiacides et les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), ainsi que des carences en nutriments nécessaires à la production d’acide gastrique. Une autre cause de faible acidité gastrique est l’hypothyroïdie non traitée. En effet, l’hormone thyroïdienne est nécessaire pour produire de l’acide gastrique. Une infection à H. pylori (une infection bactérienne de l’estomac) peut aussi rendre la production d’acide plus difficile pour votre estomac, menant à une mauvaise absorption du fer et de la vitamine B12 et peut provoquer un SIBO.

Les trois étapes pour augmenter l’acidité gastrique et arrêter le reflux acide

1. Prendre betaine hydrochloride ou betaine HCL

La première chose que vous pouvez faire pour augmenter naturellement votre acidité gastrique est de prendre du betaine hydrochloride ou betaine HCL. La betaïne est un composé que l’on trouve dans les aliments, tels que les grains ou les betteraves. Le betaine HCL est une forme acide de betaïne qui fonctionne de la même manière que l’acide chlorhydrique dans votre estomac. Avant de prendre des HCL en supplément, prenez deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme (VCP) pour tester si votre muqueuse gastrique est prête. Le VCP aide à stimuler la production d’acide gastrique.

Si vous ressentez une brûlure gastrique, cela signifie que vous n’êtes pas encore prêt pour la supplémentation. Prenez une cuillère à soupe de VCP avec chaque repas pendant 4 à 6 semaines pour améliorer votre digestion. Diluez-le dans de l’eau jusqu’à ce que vous puissiez le tolérer. Si vous ne ressentez aucune gêne après avoir bu du VCP, vous êtes prêt à prendre 1 à 2 capsules de betaine HCL avec un repas. Cela aide à réduire les ballonnements et l’inconfort après avoir consommé des aliments riches en protéines. Vous devrez peut-être augmenter votre dosage jusqu’à ce que vous ne ressentiez plus de brûlure ou d’inconfort, puis diminuer votre dosage au fil du temps.

2. Obtenir suffisamment de potassium, sodium et zinc dans votre alimentation

Ensuite, vous devez vous assurer de consommer suffisamment de potassium, de sodium et de zinc dans votre alimentation. Ces nutriments sont nécessaires à votre corps pour produire de l’acide gastrique.

3. Réduire vos niveaux de stress

Troisièmement, vous voudrez réduire vos niveaux de stress. Le stress peut amener vos muscles gastriques à se resserrer. Les chercheurs ont découvert que les personnes souffrant de reflux acide et de RGO qui étaient anxieuses et stressées devenaient plus sensibles à de plus petites quantités d’acide dans l’œsophage, et rapportaient des symptômes plus douloureux.

Quatre moyens de réduire l’inflammation et soulager la douleur et l’inconfort du reflux acide

1. Évitez les aliments qui déclenchent ou aggravent les symptômes du reflux acide et du RGO

Réduisez votre consommation de glucides (en particulier les glucides raffinés) car ils peuvent causer une prolifération bactérienne, des gaz et des ballonnements. Optez pour une alimentation sans gluten, car les aliments contenant du gluten sont une cause fréquente de brûlures d’estomac. Limitez votre consommation d’aliments riches en graisses car ils contribuent à la brûlure d’estomac. Malheureusement, cela ne se limite pas aux aliments frits, pizza, chips et fast-foods. Cela inclut également les graisses saines comme le fromage, les noix et les avocats.

Les aliments riches en graisses stimulent la libération d’une hormone appelée cholécystokinine (CCK) qui relâche le SOI et déclenche les brûlures d’estomac. Évitez également les aliments et boissons qui déclenchent le reflux acide, comme la menthe, le café, les boissons gazeuses, le chocolat, l’alcool, les agrumes, l’oignon, l’ail, les tomates, les poivrons et les aliments épicés.

2. Ajoutez ces aliments et boissons anti-inflammatoires pour apaiser le reflux acide et aider à la production d’acide gastrique

– Les légumes-racines, légumes-feuilles et légumineuses comme les pommes de terre, les patates douces, les navets, les carottes, les épinards, le brocoli, les petits pois verts, les lentilles et les champignons. Ces aliments sont riches en fibres et aident à la digestion. – Les fruits non-citriques et à faible acidité comme la pastèque, la pomme, la banane et la poire. Les grains entiers et riches en fibres comme l’avoine, le riz brun et le quinoa. – Les aliments fermentés comme le kimchi, la choucroute et le yaourt. Ces aliments contiennent des probiotiques qui aident à augmenter l’acidité gastrique. – Les protéines maigres et pauvres en graisses comme le poulet, le poisson, les fruits de mer, le tofu et les blancs d’œufs qui sont cuits au four, grillés, pochés ou bouillis. Le gingembre et le thé à la camomille, ainsi que beaucoup d’eau propre.

3. Modifiez votre mode de vie

Si les brûlures d’estomac vous empêchent de dormir la nuit, essayez de dormir sur votre côté gauche. Dormir sur votre côté droit peut aggraver les symptômes de reflux, car cela facilite la remontée de l’acidité gastrique dans l’œsophage et provoque des brûlures d’estomac. Pour la même raison, vous pouvez surélever la tête de votre lit, ou utiliser un coussin en coin pour soulever le haut de votre corps pendant votre sommeil.

Mangez des repas plus petits et plus fréquents et ne dînez pas au moins 3 heures avant de vous coucher pour permettre plus de temps pour la digestion. Si vous êtes en surpoids ou obèse, envisagez de perdre au moins 10 % de votre poids corporel. Un excès de graisse abdominale comprime votre estomac, poussant plus de liquide vers votre œsophage. Si vous fumez, arrêtez de fumer. La nicotine peut causer une relaxation et un dysfonctionnement du SOI.

4. Essayez ces remèdes naturels éprouvés pour le reflux acide

Des études ont montré que les participants qui prenaient de la mélatonine parvenaient à inverser leurs symptômes de RGO, alors qu’environ seulement deux tiers de ceux prenant des IPP y parvenaient. L’extrait de réglisse connu sous le nom de DGL a été trouvé pour bloquer l’inflammation et réduire les brûlures d’estomac de 50 % sans perturber la production d’acide gastrique. Les herbes mucilagineuses comme l’orme rouge et la poudre de racine de guimauve sont connues pour soulager rapidement les symptômes du reflux. Quand vous les mélangez avec de l’eau, elles deviennent très collantes et tapissent l’œsophage et la paroi de l’estomac. Cette barrière protège la couche de mucus et réduit l’inflammation.

Source: DailyHealthPost