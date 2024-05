Comment nos ancêtres avaient des dents blanches sans brosse à dents ? — Ils utilisaient des bâtons à mâcher

Il est fascinant de découvrir que nos ancêtres possédaient des dents non seulement droites mais également blanches, sans l’aide des outils modernes de l’hygiène bucco-dentaire. Pas de dentifrice, pas de fil dentaire, pas de bain de bouche, et pourtant les registres fossiles dressent un tableau de dentition presque parfaite chez les humains préhistoriques.

Contraste frappant avec les temps plus récents et modernes, notamment au 18ème siècle où la carie dentaire était endémique. Une alimentation riche en sucre et une mauvaise hygiène bucco-dentaire étaient les principaux coupables.

Comment notre alimentation a ruiné notre santé dentaire ?

En passant d’un mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs à un mode de vie sédentaire agricole, les humains ont réduit la diversité de leur alimentation. Une alimentation basée principalement sur un ou deux types de cultures, souvent riches en glucides, a entraîné des déficits nutritionnels, une stature réduite et une propagation rapide des maladies.

Les glucides collants provenant des produits agricoles de base se fixaient aux dents, nourrissant les bactéries et accélérant la formation de caries. Une transition massive des régimes alimentaires a donc eu des conséquences désastreuses, augmentant considérablement les caries dentaires et autres problèmes de santé bucco-dentaire.

Premières pratiques orales et dentaires

Les premières méthodes bucco-dentaires étaient souvent rudimentaires et peu efficaces. Des concoctions abrasives telles que la poussière de brique, des os écrasés et de la suie étaient utilisées pour nettoyer les dents, mais ces substances causaient plus de mal que de bien, entraînant une usure dentaire et des récessions gingivales.

Des figures pionnières comme Pierre Fauchard, considéré comme le père de la dentisterie moderne, ont condamné ces pratiques abrasives au début du 18ème siècle. Il a encouragé l’utilisation de pratiques plus douces, comme le curage des dents avec des cure-dents ou l’utilisation d’éponge imbibée de brandy, un antiseptique naturel.

Comment les sociétés nomades et anciennes prenaient soin de leurs dents ?

Pratiques des Amérindiens et des cultures nomades

Les Amérindiens et de nombreuses cultures nomades d’Afrique et d’Asie utilisaient des bâtons à mâcher comme outils de nettoyage dentaire. Ces bâtons, provenant d’arbres aux propriétés nettoyantes et antibactériennes, étaient utilisés pour frotter les dents. Cette pratique remonte aux anciens Égyptiens et est toujours vivante dans diverses cultures aujourd’hui.

Ils fabriquaient également des poudres dentaires en écrasant des herbes telles que la sauge, la menthe, le thym et la myrrhe, que l’on mélangeait à de l’eau pour former une pâte nettoyante. Pour une haleine fraîche et des gencives propres, ils faisaient bouillir ces herbes avec une plante connue sous le nom de fil d’or.

Efficacité et redécouverte scientifique

Le miswak, ou bâton à mâcher, utilisé depuis des générations, est maintenant redécouvert par la science pour ses bienfaits remarquables.

Il contient des composés antibactériens qui aident à combattre les bactéries responsables de la plaque dentaire. L’action mécanique du miswak et ses propriétés chimiques contribuent à la prévention des caries dentaires. Une étude a particulièrement souligné les effets du miswak, recommandant même son utilisation par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Néanmoins, la conception du miswak peut limiter son accès à certaines surfaces dentaires. L’infusion de fluorure dans le miswak s’est révélée être une alliance efficace, offrant à la fois les bienfaits chimiques du miswak et la protection supplémentaire du fluor.

Conclusion

En revisitant les pratiques bucco-dentaires traditionnelles et anciennes, il est clair que nos ancêtres possédaient une connaissance approfondie de la nature et des bienfaits des ressources naturelles pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.

Ces pratiques, bien que simples en apparence, offrent des solutions efficaces et naturelles. Dans notre quête moderne de santé et de bien-être, intégrer la sagesse du passé pourrait bien être la clé pour un avenir en meilleure santé.

Source: Orthotropics