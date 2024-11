4 aliments pour soigner les ulcères gastriques (à consommer chaque jour)

Les ulcères gastriques touchent une grande partie de la population, causés principalement par la bactérie Helicobacter pylori (H. pylori), qui endommage la paroi interne de l’estomac ou du duodénum, créant des plaies douloureuses. De plus, la prise fréquente d’anti-inflammatoires (AINS) contribue à éroder le mucus protecteur, permettant aux acides gastriques d’attaquer la paroi.

Si les ulcères ne sont pas traités, ils peuvent s’aggraver et causer des complications telles que l’anémie ou des obstructions gastriques. Dans cet article, découvrez quatre aliments naturels à consommer chaque jour pour aider à guérir les ulcères d’estomac, ainsi qu’un aliment bonus pour optimiser la santé digestive.

Les aliments à éviter en cas d’ulcère

Avant de se concentrer sur les aliments bénéfiques, il est important d’éviter ceux qui irritent davantage la muqueuse gastrique. Les produits suivants peuvent provoquer une sensation de brûlure et compliquer la guérison :

Alcool : Les boissons alcoolisées comme la bière, le vin ou les spiritueux créent une sensation de brûlure similaire à celle d’un antiseptique appliqué sur une plaie ouverte.

: Les boissons alcoolisées comme la bière, le vin ou les spiritueux créent une sensation de brûlure similaire à celle d’un antiseptique appliqué sur une plaie ouverte. Aliments frits : Les aliments cuits à haute température dans de l’huile sont pro-inflammatoires et réduisent le mucus protecteur de l’estomac.

: Les aliments cuits à haute température dans de l’huile sont pro-inflammatoires et réduisent le mucus protecteur de l’estomac. Poivre noir : Bien que bénéfique pour la santé générale, le poivre noir peut accentuer les douleurs chez les personnes ayant des ulcères.

: Bien que bénéfique pour la santé générale, le poivre noir peut accentuer les douleurs chez les personnes ayant des ulcères. Chocolat, agrumes et tomates : Ces aliments sont acides ou irritants et peuvent déclencher des douleurs de brûlure.

Les aliments qui favorisent la guérison des ulcères

Des études montrent que des ajustements simples dans l’alimentation peuvent aider à soigner les ulcères et à prévenir leur retour. Voici quatre aliments naturels qui apaisent et favorisent la guérison des ulcères.

1. Le chou (riche en vitamine U)

Le chou est l’un des remèdes naturels les plus efficaces pour soigner les ulcères grâce à la vitamine U (S-méthylméthionine) qu’il contient en grande quantité. Découvert dans les années 1950 par le Dr Garnett Cheney, ce composé aide à restaurer la couche muqueuse de l’estomac, protégeant les plaies de l’acidité et favorisant leur guérison.

Jus de chou : Pour profiter de ses bienfaits, mixez du chou cru pour en faire un jus, que vous pouvez filtrer. Ajoutez un peu de pomme pour adoucir le goût, sauf si vous suivez un régime pauvre en glucides.

: Pour profiter de ses bienfaits, mixez du chou cru pour en faire un jus, que vous pouvez filtrer. Ajoutez un peu de pomme pour adoucir le goût, sauf si vous suivez un régime pauvre en glucides. Consommation recommandée : Buvez ce jus trois fois par jour, et la guérison débute souvent en une semaine. Vous pouvez également incorporer du chou râpé dans des salades.

2. Miel de manuka (riche en MGO)

Le miel de manuka, particulièrement riche en méthylglyoxal (MGO), est un remède puissant contre les ulcères. Produit principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce miel possède des propriétés antibactériennes qui éliminent H. pylori, la principale bactérie responsable des ulcères.

Consommation recommandée : Prenez deux cuillères à soupe de miel brut chaque matin, et optez pour le miel de manuka pour ses effets renforcés.

: Prenez deux cuillères à soupe de miel brut chaque matin, et optez pour le miel de manuka pour ses effets renforcés. Bienfaits : En plus de calmer le tube digestif, le miel contient des fructooligosaccharides qui soutiennent les bonnes bactéries et contribuent à la régénération des cellules de la paroi stomacale.

3. Huile d’olive extra vierge (riche en oléocanthal)

L’huile d’olive extra vierge de haute qualité est une excellente alliée contre les ulcères. Elle contient des composants tels que l’oléocanthal et l’oléuropéine, qui aident à réparer la muqueuse de l’estomac et à réduire l’inflammation.

Choisir une huile de qualité : Optez pour une huile d’olive extra vierge issue d’une source unique (par exemple, d’Italie, de Crète ou d’Espagne) afin d’éviter les mélanges d’huiles.

: Optez pour une huile d’olive extra vierge issue d’une source unique (par exemple, d’Italie, de Crète ou d’Espagne) afin d’éviter les mélanges d’huiles. Consommation recommandée : Consommez 1 à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge par jour.

: Consommez 1 à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge par jour. Bienfaits curatifs : L’oléuropéine stimule la production de mucus protecteur, réduit l’inflammation et favorise la régénération des cellules de la paroi gastrique.

4. Pousses de brocoli (riches en glucosinolates)

Les pousses de brocoli sont très riches en glucosinolates, en particulier en sulforaphane, une substance qui aide à éliminer les toxines du système digestif et à réparer les plaies dans l’estomac. Ces pousses, âgées de seulement 2 à 3 jours, contiennent jusqu’à 100 fois plus de glucosinolates que le brocoli mature.

Consommation recommandée : Intégrez des pousses de brocoli dans vos salades ou repas pour un apport en glucosinolates régulier.

: Intégrez des pousses de brocoli dans vos salades ou repas pour un apport en glucosinolates régulier. Bienfaits pour la santé : En plus de favoriser la guérison des ulcères, une alimentation riche en glucosinolates réduit le risque de cancers gastriques et d’autres types de cancers.

Aliment bonus : fruits de mer cuits (riches en zinc)

Les fruits de mer, en particulier les huîtres, sont une excellente source de zinc, un minéral essentiel pour la réparation des tissus et la cicatrisation. Les ulcères qui saignent peuvent épuiser les réserves de zinc du corps, affaiblissant le système immunitaire et augmentant les risques d’ulcères futurs.

Consommation recommandée : Mangez une portion de fruits de mer cuits deux fois par semaine, incluant des moules, des crevettes, des coques ou des huîtres.

: Mangez une portion de fruits de mer cuits deux fois par semaine, incluant des moules, des crevettes, des coques ou des huîtres. Effets curatifs : Le zinc favorise la régénération de la muqueuse gastrique et stabilise la production d’acidité dans l’estomac, réduisant ainsi le risque de récidive.

Les compléments alimentaires pour accélérer la guérison

En complément d’une alimentation adaptée, certains suppléments peuvent également favoriser la guérison des ulcères :

Zinc L-carnosine : Utilisé depuis plus de 30 ans au Japon, ce composé aide à cicatriser les ulcères.

: Utilisé depuis plus de 30 ans au Japon, ce composé aide à cicatriser les ulcères. Probiotiques : Soutiennent la régénération de la muqueuse gastrique et rétablissent l’équilibre bactérien.

: Soutiennent la régénération de la muqueuse gastrique et rétablissent l’équilibre bactérien. Orme rouge : Ce complément soulage et protège la paroi gastrique, réduisant l’irritation.

Cet ensemble d’aliments et de compléments constitue une approche puissante et naturelle pour soigner les ulcères d’estomac et renforcer la paroi gastrique. Incorporez ces aliments quotidiennement dans votre alimentation pour optimiser votre guérison.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)