Six nutriments pour prévenir les complications du diabète

Le diabète se caractérise par un taux élevé de glucose dans le sang, accompagné d’une production excessive d’insuline. Cette situation expose l’organisme à des complications sérieuses, affectant principalement le cœur, les artères, le cerveau, les nerfs, les reins et les yeux. Dans cet article, nous explorons six nutriments qui aident non seulement à prévenir les dommages liés au diabète, mais également, dans certains cas, à inverser les effets néfastes de cette maladie.

1. Benfotiamine (Vitamine B1)

La benfotiamine, forme liposoluble de la vitamine B1, est essentielle pour les personnes atteintes de diabète, car elle protège les nerfs contre les lésions. En effet, le diabète entraîne souvent une neuropathie, surtout dans les pieds, les mains, les reins, les artères, les yeux et le cerveau. Cette vitamine aide à régénérer les nerfs endommagés en pénétrant profondément dans le système nerveux.

Dosage recommandé : Prenez 300 mg de benfotiamine deux fois par jour pour éviter la neuropathie diabétique et restaurer la gaine de myéline qui protège les nerfs.

Bienfaits supplémentaires : La benfotiamine contribue aussi à réduire les risques de maladies cardiaques, d'insuffisance rénale et de rétinopathie chez les personnes diabétiques. En outre, elle diminue le risque de maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, souvent liées à la résistance à l'insuline.

2. CoQ10 (Ubiquinol)

Le coenzyme Q10, ou ubiquinol, est un antioxydant puissant présent dans chaque cellule de notre corps, essentiel pour protéger l’ADN contre les radicaux libres. Les traitements courants contre le diabète, comme la metformine, peuvent diminuer les niveaux de CoQ10, entraînant des douleurs musculaires, des crampes et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires.

Posologie : Une dose quotidienne de 200 mg d’ubiquinol aide à maintenir une tension artérielle stable, améliore la régulation de la glycémie, protège le cœur et ralentit le vieillissement de la peau.

Sources alimentaires : On trouve naturellement le CoQ10 dans les abats, les poissons gras, le chou-fleur et le brocoli.

3. Antioxydants (Vitamines C, D, E et Zinc)

Les antioxydants sont essentiels pour limiter la glycation, un processus où le sucre se lie aux protéines sanguines, formant des composés collants qui obstruent les vaisseaux sanguins et les tissus. Ces composés augmentent le risque de complications au niveau des yeux, des reins, des artères et du cerveau.

Vitamine C : Cette vitamine protège les organes vitaux contre le stress oxydatif. Consommez-la à travers des légumes crus comme les poivrons, le chou, les baies et les légumes à feuilles vertes. Si vous optez pour un supplément, privilégiez les sources naturelles comme l’acérola ou la rose musquée.

Vitamine E : En réduisant la glycation, la vitamine E est essentielle. Présente dans les graines de tournesol, les amandes et l'huile d'olive vierge, sa forme la plus efficace en complément est le tocotriénol à une dose de 300 mg par jour.

Vitamine D : Une exposition quotidienne au soleil pendant 20 à 30 minutes augmente le taux de vitamine D, réduisant les douleurs diabétiques. Si cela n'est pas possible, une prise de 10 000 UI de vitamine D3 avec 100 µg de vitamine K2 est recommandée.

Zinc : Ce minéral joue un rôle important dans la protection de la vision, la cicatrisation et la prévention de la nécrose des tissus, notamment dans les pieds. On le trouve dans les huîtres, les graines de courge et la viande rouge.

4. Vitamines du groupe B (B6 et B12)

Les vitamines B6 et B12 sont essentielles pour les diabétiques, car elles participent à la régénération de la gaine de myéline qui protège les nerfs. En complément, elles permettent de soulager les douleurs nerveuses, stabiliser la glycémie et maintenir une bonne santé neurologique.

Recommandation : Consommez chaque jour trois cuillères à soupe de levure nutritionnelle non fortifiée (enrichie de méthylcobalamine, la forme naturelle de B12) avec un peu de kéfir.

Avantages : Ces vitamines favorisent une bonne fonction neurologique et aident à prévenir les douleurs neuropathiques, souvent intenses chez les diabétiques.

5. Acide acétique (vinaigre de cidre de pomme)

Une des causes du diabète est une alimentation trop fréquente, favorisant l’accumulation d’insuline et entraînant une résistance à cette hormone. Le vinaigre de cidre de pomme aide à augmenter la sensibilité des cellules à l’insuline, favorisant ainsi le contrôle de la glycémie.

Conseils d’utilisation : Mélangez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre brut et non filtré dans un verre d’eau et buvez pendant les repas.

Bienfaits : L'acide acétique améliore la satiété, diminue les envies de grignotage et aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Pour ceux souffrant de gastroparesie, il est préférable de privilégier un autre supplément, tel que l'acide alpha-lipoïque (600 à 1800 mg par jour), qui agit aussi sur les nerfs de l'estomac.

6. Phytonutriments

Les phytonutriments sont des composés végétaux aux effets antioxydants et anti-inflammatoires puissants, protégeant l’organisme contre les complications diabétiques. Voici quelques sources naturelles de phytonutriments bénéfiques :

Curcuma (Curcumine) : Ce puissant anti-inflammatoire aide les cellules pancréatiques productrices d’insuline.

Myrtilles (Resvératrol) : Freinent la glycation et protègent les organes vitaux.

Oignons rouges (Quercétine) : Aident à contrôler la glycémie et à protéger le cœur et les reins.

Thé vert (EGCG) : Stimule la production d'une insuline plus sensible.

Melon amer : Utilisé pour limiter la glycation.

Ail (Allicine) : Renforce le système immunitaire et prévient la glycation.

Chou rouge (Cyanidine) : Limite la formation de protéines collantes dans le sang.

Persil (Apigénine) : Contient des antioxydants protecteurs pour le cœur.

Un régime quotidien riche en légumes frais et colorés est recommandé pour bénéficier de ces phytonutriments. Une activité physique régulière, comme la marche, le vélo ou la natation, est également essentielle, car elle favorise la production d’antioxydants et améliore la circulation sanguine, ce qui limite les risques de lésions des tissus et des nerfs liés au diabète.

Ces nutriments intégrés dans un mode de vie sain peuvent être des alliés efficaces contre les complications du diabète. Avant d’ajouter un supplément ou d’apporter des changements à votre régime, consultez un professionnel de la santé.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)