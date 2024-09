5 tissus toxiques qui peuvent nuire à votre santé et ce que vous pouvez porter à la place

Nos vêtements préférés, qu’il s’agisse de pulls chauds, de robes légères, de leggings de sport ou de sous-vêtements gainants, sont souvent fabriqués à partir de matériaux synthétiques. Bien qu’ils soient esthétiques et confortables, ces tissus peuvent représenter un danger pour notre peau et notre santé en général, provoquant des irritations cutanées, des nausées ou pire encore. Les produits chimiques présents dans ces tissus ne sont pas les meilleurs amis de notre peau.

1. Le polyester

Le polyester est l’un des tissus synthétiques les plus populaires et les plus utilisés. Même s’il peut être mélangé à des composants naturels comme le coton pour éviter les plis et les déchirures, son impact sur la santé reste préoccupant. Lorsque vous portez du polyester, la respiration de votre peau est entravée. De plus, une augmentation de la température corporelle peut entraîner la libération de produits chimiques présents dans ce tissu, qui sont ensuite absorbés par votre peau. Cela peut provoquer diverses irritations telles que des éruptions cutanées, des démangeaisons, des rougeurs, de l’eczéma et des dermatites. Il est donc conseillé d’éviter le polyester dans vos vêtements et même dans votre literie.

2. Le rayon (viscose)

Le rayon est une fibre fabriquée à partir de cellulose chimiquement transformée à partir de pâte de bois. Non seulement la production de ce matériau est dangereuse, mais le porter peut également être néfaste pour la santé. Le tissu en rayon peut émettre des substances toxiques pouvant causer des nausées, des maux de tête, des vomissements, des douleurs thoraciques et musculaires, ainsi que de l’insomnie. De plus, sa production pollue fortement l’environnement.

3. Le nylon

Le nylon est un matériau populaire utilisé dans la fabrication de chaussettes, lingerie, sous-vêtements, collants, et bien d’autres vêtements du quotidien. Il est durable et peu coûteux à produire. Cependant, le nylon n’est pas le meilleur choix pour être porté directement sur la peau. Les vêtements en nylon n’absorbent pas la transpiration, ce qui peut entraîner de mauvaises odeurs et des infections cutanées. De plus, lors de sa fabrication, le nylon est souvent blanchi ou teint avec divers produits chimiques, qui peuvent provoquer des irritations cutanées.

4. L’acrylique

Les tissus acryliques sont fabriqués à partir d’acrylonitrile, une substance cancérigène et mutagène. L’exposition à cette substance peut causer divers problèmes de santé, notamment des maux de tête, des nausées, des vertiges, des difficultés respiratoires et une faiblesse des membres. En portant des vêtements en acrylique, vous risquez d’absorber une partie de l’acrylonitrile par la peau. En outre, la fabrication de l’acrylique est une source majeure de pollution environnementale.

5. Le spandex/lycra/élasthanne

Ces types de tissus sont extrêmement extensibles et sont souvent utilisés pour fabriquer des vêtements serrés tels que des soutiens-gorge de sport, des leggings, des T-shirts, des sous-vêtements gainants, des collants, des bikinis, etc. Comme d’autres tissus synthétiques, ils sont fabriqués à partir de substances chimiques nocives, telles que le polyuréthane, qui est également considéré comme cancérigène. Un contact prolongé avec ces tissus peut provoquer des irritations cutanées comme la dermatite.

Les tissus sûrs à porter