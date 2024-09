7 exercices pour se débarrasser naturellement d’un cou de dindon

Avec l’âge, il devient de plus en plus courant de voir apparaître cette peau flasque et ridée sous le menton, communément appelée « cou de dindon ». Alors que beaucoup se tournent vers la chirurgie esthétique pour s’en débarrasser, des études montrent qu’une routine quotidienne de 30 minutes d’exercices du visage et du cou peut apporter des améliorations significatives au niveau du rajeunissement facial. Voici les meilleurs exercices de cou que vous pouvez commencer dès aujourd’hui pour dire adieu au « dindon » en vous.

1. La pression du front

Cet exercice peut se faire assis ou debout, selon ce qui vous est le plus confortable.

Placez vos mains sur votre front et poussez votre tête contre vos mains. Ne bougez ni votre tête ni vos mains, appliquez simplement une pression.

Maintenez cette position pendant 10 secondes.

Répétez le même mouvement, mais avec vos mains sur votre nuque en appuyant votre tête vers l’arrière. Maintenez cette position pendant 10 secondes.

2. Le cou de cygne

Mouvement classique de yoga, cet exercice est à la fois simple et efficace.

Tournez la tête vers la gauche en la penchant doucement en arrière. Sentez les muscles sous vos oreilles.

Maintenez cette position pendant 6 à 8 secondes.

Ramenez la tête au centre et répétez le mouvement du côté droit.

3. Le bisou

Pour cet exercice, choisissez une chaise confortable et asseyez-vous avec le dos bien droit.

Levez la tête et regardez le plafond.

Avec vos lèvres, commencez à faire des mouvements de baisers.

Envoyez 20 bisous au plafond puis reposez-vous.

4. Le poisson qui gobe

Une fois assis, vous pouvez passer à cet exercice.

Regardez à nouveau le plafond, mais cette fois, placez votre main droite sur votre clavicule et appliquez une pression douce vers le bas.

Enroulez vos lèvres autour de vos dents et commencez à ouvrir et fermer la bouche.

Répétez ce mouvement 5 fois.

Changez de main et répétez l’exercice 5 fois supplémentaires.

5. Le soulèvement du cou

Allongez-vous sur un tapis avec le dos au sol, les genoux pliés et les bras le long du corps.

Commencez lentement à lever la tête et le cou du sol.

Avec la tête toujours en l’air, tournez-la doucement vers la droite, puis vers la gauche.

Revenez à la position initiale en face et reposez la tête sur le sol.

Répétez autant de fois que possible avant de ressentir de la fatigue.

6. Le chien tête en haut

Toujours allongé, cette fois sur le ventre, avec les jambes droites.

Placez vos coudes directement sous vos épaules et redressez vos bras.

Inclinez votre menton vers l’extérieur et poussez vers le haut pour que votre corps forme un « C » inversé.

Maintenez cette position pendant quelques secondes, puis répétez.

7. L’étirement avec déglutition

Retournez en position assise et regardez à nouveau le plafond.

Inclinez la tête vers l’arrière, appuyez la langue contre le palais et avalez.

Avec la tête toujours inclinée en arrière et la langue appuyée contre le palais, tournez la tête vers la droite et avalez.

Revenez à la position initiale et avalez.

Tournez la tête vers la gauche et avalez.

Pour chaque direction, répétez l’exercice 4 fois.

Source: brightside.me