7,3 mois sans alcool permettent au cerveau de réparer les dommages causés par une consommation excessive, selon une étude

Des nouvelles prometteuses émergent pour les personnes en rétablissement du trouble de l’usage de l’alcool (TUA) : une étude récente révèle que le cerveau peut rapidement restaurer sa structure après l’arrêt de la consommation d’alcool, offrant un nouvel espoir quant aux capacités de récupération du corps humain.

Les personnes atteintes de TUA souffrent souvent d’un amincissement des régions de leur cortex, la couche extérieure plissée du cerveau, essentielle à de nombreuses fonctions cognitives supérieures. Une étude menée aux États-Unis a révélé que ceux qui arrêtent de boire voient leur épaisseur corticale augmenter avec le temps, plus rapidement au cours du premier mois, et cela se poursuit pendant 7,3 mois, moment auquel l’épaisseur devient comparable à celle des personnes sans TUA.

Une récupération progressive de l’épaisseur corticale

Des recherches antérieures avaient montré que certaines régions du cerveau pouvaient récupérer après l’arrêt de l’alcool, mais il restait flou à quel point et à quelle vitesse cette récupération pouvait se produire.

Comme l’explique l’équipe dirigée par Timothy Durazzo, psychiatre et scientifique comportemental à l’Université de Stanford, « les rares études longitudinales qui investiguent les changements de l’épaisseur corticale durant l’abstinence sont limitées au premier mois de sobriété ». Il précise également que « l’étendue de la récupération de l’épaisseur corticale régionale sur une période d’abstinence prolongée (par exemple, plus de 6 mois) est inconnue ».

Cette étude éclaire donc la capacité de récupération du cerveau au-delà du premier mois, ce qui est important pour comprendre les effets de l’abstinence à long terme sur la santé cérébrale.

L’impact du TUA sur la structure et les fonctions cérébrales

Le TUA affecte environ 16 millions de personnes aux États-Unis, représentant un enjeu majeur de santé publique. Comprendre ce trouble complexe est essentiel pour le traitement, la prévention et la réduction de la stigmatisation qui l’entoure. Les modifications de la structure et des fonctions cérébrales causées par une consommation chronique d’alcool peuvent rendre difficile l’arrêt, malgré les meilleures intentions des personnes concernées.

Par exemple, le cortex préfrontal, une zone impliquée dans la planification et la prise de décision, peut devenir moins actif, compliquant la capacité des personnes souffrant de TUA à prendre des décisions bénéfiques pour leur santé.

L’influence d’autres conditions de santé sur la récupération

Durazzo et ses collègues ont également étudié comment certaines conditions de santé, telles que l’hypertension, les antécédents de tabagisme, les troubles psychiatriques et les troubles liés à l’usage de substances, influencent les changements à long terme de l’épaisseur corticale chez les personnes en rétablissement du TUA.

L’étude a impliqué 88 personnes atteintes de TUA, qui ont subi des scans cérébraux à environ 1 semaine, 1 mois et 7,3 mois après l’arrêt de l’alcool. Parmi ces participants, 23 n’ont pas subi de scan à 1 semaine, et seulement 40 ont maintenu leur abstinence pendant toute la période de l’étude.

Parallèlement, 45 personnes sans antécédents de TUA ont servi de groupe de contrôle, avec des mesures de leur épaisseur corticale prises au début de l’étude et environ 9 mois plus tard pour s’assurer que les régions étudiées restaient inchangées.

Des résultats significatifs dans 25 régions corticales

Grâce à une technique d’imagerie par résonance magnétique (IRM) particulièrement utile pour obtenir des images claires de la structure interne du corps, les chercheurs ont observé le cerveau des participants et mesuré l’épaisseur corticale de 34 régions, en moyennant les mesures entre les hémisphères gauche et droit du cerveau.

Après 7,3 mois d’abstinence, la récupération de l’épaisseur corticale chez les personnes atteintes de TUA était assez étendue. Dans 25 des 34 régions, les résultats étaient suffisamment importants pour être statistiquement significatifs. De plus, dans 24 de ces régions, l’épaisseur était considérée comme statistiquement équivalente à celle des témoins.

Toutes les régions corticales étudiées ont montré une augmentation plus rapide de l’épaisseur chez les participants atteints de TUA entre 1 semaine et 1 mois après l’arrêt de l’alcool, comparativement à la période entre 1 mois et 7,3 mois.

Les facteurs ralentissant la récupération

Cependant, l’épaississement cortical était plus lent dans certaines parties du cerveau chez les personnes atteintes de TUA souffrant également d’hypertension ou d’un taux élevé de cholestérol. Le même phénomène a été observé chez les personnes atteintes de TUA qui étaient fumeuses au moment de l’étude.

En revanche, aucune relation significative n’a été trouvée entre les changements d’épaisseur corticale et la consommation actuelle de substances (autres que l’alcool), les troubles psychiatriques ou le fait d’avoir fumé dans le passé. Cela suggère que l’arrêt du tabac pourrait également contribuer à la récupération de l’épaisseur corticale.

Des perspectives encourageantes pour la récupération du cerveau

Ces résultats offrent une nouvelle compréhension de la récupération du cerveau après l’arrêt de l’alcool, bien que des limites subsistent, notamment la petite taille de l’échantillon et son manque de diversité, ce qui pourrait limiter la généralisation des conclusions.

De plus, il est important de noter que ces résultats ne montrent pas si les changements observés ont eu un impact sur le fonctionnement du cerveau. Comme l’écrivent les auteurs, « des études longitudinales plus larges sont nécessaires pour examiner les corrélats neurocognitifs et psychosociaux de la récupération de l’épaisseur corticale pendant l’abstinence prolongée dans le TUA ».

Ils soulignent également que d’autres variables, comme la génétique, l’activité physique et la santé du foie et des poumons des participants, auraient pu influencer leurs résultats.

Néanmoins, cette étude apporte des informations cliniquement pertinentes sur les effets bénéfiques de la sobriété prolongée sur la morphologie cérébrale humaine et renforce l’idée que l’abstinence favorise une récupération adaptative chez les personnes atteintes de TUA.

