Peut-on manger un fruit ou un légume en retirant la partie moisie ? La réponse d’une virologue

Vous avez acheté une barquette de fraises il y a quelques jours, et au moment de les savourer, vous constatez que certaines sont moisies. Faut-il jeter toute la barquette ? Une médecin virologue nous donne des recommandations précieuses pour gérer les fruits et légumes abîmés.

Manger un fruit ou un légume moisi : une question de consistance

La médecin virologue, surnommée Thefrenchvirologist sur Instagram, explique que tout dépend du type de fruit ou légume. Il est nécessaire de distinguer les aliments « mous » des aliments « durs » pour savoir comment réagir face à la moisissure.

Pour les fruits et légumes mous, tels que les pêches, les concombres, les fraises ou les tomates, il n’y a pas d’autre choix que de les jeter. En raison de leur forte teneur en eau, ces produits sont des terrains propices à la propagation rapide des champignons et des bactéries. « Les champignons peuvent facilement glisser leurs racines dans ces aliments très humides », explique la virologue. Ainsi, même si seule une partie semble touchée, il est préférable de ne pas prendre de risque et de jeter ces fruits et légumes.

En revanche, pour les aliments durs comme les pommes, les carottes ou les poivrons, la situation est différente. Selon Thefrenchvirologist, il est possible de retirer la partie moisie en coupant une zone d’environ 2,5 cm autour de la moisissure et de consommer le reste. Ces aliments sont plus résistants et ne laissent pas la moisissure pénétrer en profondeur aussi facilement que les fruits mous.

Comment prévenir la moisissure sur les fruits et légumes frais ?

Pour prolonger la durée de vie de vos fruits et légumes et éviter qu’ils ne moisissent, la virologue prodigue quelques conseils. Le premier geste à adopter est de bien nettoyer votre réfrigérateur et vos placards si un aliment moisi a été entreposé. « Les spores de moisissures peuvent s’accumuler sur les surfaces et contaminer d’autres aliments », avertit la spécialiste. Un nettoyage en profondeur est recommandé après avoir retiré les aliments contaminés.

De plus, il est conseillé de changer régulièrement les éponges, torchons et serviettes humides, car ces tissus sont des environnements favorables à la prolifération des champignons. Pour le stockage des aliments, pensez à toujours couvrir vos produits dans le réfrigérateur afin de les protéger des spores. Enfin, veillez à ne pas laisser les aliments à température ambiante plus de deux heures et consommez les restes dans un délai de trois jours pour éviter tout risque de contamination.