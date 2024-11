8 objets courants à la maison qui causent le cancer

Votre maison, souvent perçue comme un lieu sûr, peut renfermer des objets du quotidien contenant des substances chimiques dangereuses pour la santé. Ces produits peuvent, sans que nous en soyons conscients, contribuer à augmenter les risques de cancer. Voici une analyse détaillée de huit objets courants qui pourraient représenter une menace et des solutions simples pour réduire ces risques.

1. Les contenants alimentaires en plastique

Les plastiques utilisés dans les boîtes de conservation, les bouteilles et les emballages alimentaires contiennent souvent des substances telles que le bisphénol A (BPA) et les phtalates. Ces perturbateurs endocriniens peuvent migrer dans les aliments, particulièrement sous l’effet de la chaleur, augmentant ainsi les risques de maladies graves. Le BPA est notamment présent dans les plastiques transparents rigides et les revêtements internes des boîtes de conserve. Quant aux phtalates, ils rendent les plastiques souples mais peuvent contaminer les aliments lors d’un contact prolongé.

Mesures à adopter :

Remplacez les contenants en plastique par des alternatives plus sûres comme le verre, l’acier inoxydable ou le silicone.

Évitez les plastiques portant les codes de recyclage n°3 (PVC) et n°7 (autres).

2. Les produits de nettoyage ménager

Les nettoyants commerciaux sont souvent chargés de substances chimiques agressives telles que les phtalates, les ammoniums quaternaires et les éthers de glycol. Ces composés, utilisés comme parfums, désinfectants ou solvants, sont associés à des risques accrus de cancer, d’allergies et de troubles respiratoires.

Alternatives recommandées :

Préparez vos propres produits ménagers à base de savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, citron, alcool ménager, ou encore acide citrique.

Choisissez des nettoyants labellisés écologiques et certifiés sans produits toxiques.

3. Les tapis et moquettes

Bien qu’ils apportent chaleur et confort, tapis et moquettes peuvent émettre des composés organiques volatils (COV) comme le formaldéhyde et le benzène. Ces substances proviennent souvent des adhésifs, des teintures et des produits de finition utilisés lors de leur fabrication. Ces COV se dégagent dans l’air intérieur, en particulier lorsque le revêtement est neuf.

Solutions pour limiter les risques :

Privilégiez des revêtements de sol certifiés faibles en émissions de COV ou optez pour des alternatives comme le bois, le liège ou le linoléum.

Ventilez fréquemment votre maison, notamment après l’installation de nouveaux tapis.

4. Les produits cosmétiques

Nombre de produits de beauté, tels que les crèmes hydratantes, maquillages ou déodorants, contiennent des ingrédients nocifs comme les parabènes, les phtalates et le formaldéhyde. Ces composés, utilisés pour conserver ou améliorer la texture des produits, sont suspectés d’interférer avec le système hormonal et d’augmenter le risque de certains cancers, notamment du sein.

Précautions à prendre :

Adoptez des produits cosmétiques naturels ou biologiques.

Lisez attentivement les étiquettes et évitez les ingrédients controversés.

5. Les pesticides et herbicides

L’utilisation de pesticides et d’herbicides dans les jardins ou à l’intérieur de la maison peut exposer à des substances comme le glyphosate, classé comme « probablement cancérigène » par l’OMS. D’autres composés, tels que les organophosphorés, sont également associés à des troubles neurotoxiques.

Alternatives durables :

Préférez les méthodes naturelles de lutte contre les nuisibles, comme le paillage, les huiles essentielles ou les prédateurs naturels.

Favorisez le jardinage biologique pour préserver la biodiversité et votre santé.

6. Les revêtements de cuisine antiadhésifs

Les poêles et ustensiles de cuisine dotés de revêtements antiadhésifs contiennent des substances telles que le PTFE (polytétrafluoroéthylène) et le PFOA (acide perfluorooctanoïque). À haute température, ces matériaux peuvent émettre des particules toxiques pouvant nuire à la santé.

Alternatives plus sûres :

Privilégiez les ustensiles en fonte, en acier inoxydable ou en céramique.

Si vous utilisez des poêles antiadhésives, limitez leur usage à des températures modérées et remplacez-les dès qu’elles présentent des signes d’usure.

7. Les émissions de gaz des appareils électroménagers

Les appareils fonctionnant au gaz, comme les cuisinières, chauffe-eaux ou sèche-linges, peuvent libérer des gaz nocifs tels que le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et des COV. Ces émissions augmentent les risques de troubles respiratoires et, dans certains cas, de cancers.

Conseils pratiques :

Entretenez régulièrement vos appareils et installez des détecteurs de monoxyde de carbone.

Ventilez correctement les pièces où sont installés ces équipements.

8. Les produits électroniques et électriques

Les appareils électroniques, tels que téléviseurs, ordinateurs ou téléphones portables, renferment des substances toxiques comme le plomb, le mercure et les retardateurs de flamme bromés. Ces composés, présents dans les soudures ou les batteries, sont liés à des risques de cancer, de troubles neurologiques et de problèmes de reproduction.

Mesures à prendre :

Recyclez vos appareils électroniques de manière responsable dans des centres spécialisés.

Préférez les produits certifiés sans substances nocives, tels que ceux labellisés Energy Star ou EPEAT.

Vers un environnement domestique plus sûr

Réduire votre exposition à ces substances dangereuses est possible en adoptant des alternatives naturelles et en faisant des choix éclairés. Chaque petit changement, qu’il s’agisse de remplacer un produit de nettoyage ou de choisir des matériaux plus sûrs, contribue à protéger votre santé et celle de vos proches. Faites de votre maison un lieu sain et accueillant, où la sécurité passe avant tout.

Source : SanteActive