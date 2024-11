🔥 J’ai perdu 20 kg ! Les graisses, les toxines et les parasites sortent. Oubliez l’OBÉSITÉ

Découvrez des recettes simples et naturelles, à base de graines de citrouille, fruits et légumes, conçues pour purifier votre corps, éliminer les toxines et favoriser la perte de poids. Ces préparations maison, riches en nutriments et en fibres, agissent comme des remèdes naturels pour renforcer la digestion, nettoyer les intestins et améliorer votre bien-être général.

Lait de citrouille curatif

Le lait de citrouille soulage la constipation, nettoie les intestins et élimine les parasites grâce à ses propriétés laxatives et anthelminthiques.

Ingrédients :

120 g de graines de citrouille

750 ml d’eau

1/4 cuillère à café de gingembre moulu

1/4 cuillère à café de curcuma

Une pincée de poivre noir (optionnel)

Miel (optionnel)

Préparation :

Faites tremper les graines dans de l’eau claire toute la nuit. Égouttez, lavez les graines et mixez-les avec l’eau, le gingembre et le curcuma. Filtrez le mélange à l’aide d’une étamine. Ajoutez une pincée de poivre noir et un peu de miel, si désiré.

Utilisation :

Buvez un verre chaque matin à jeun, une heure avant le repas, pendant 10 jours. Conservez la boisson au réfrigérateur, mais pas plus de 3 à 4 jours.

Smoothie aux flocons d’avoine et graines de chia

Cette préparation est idéale pour stimuler la digestion, contrôler la glycémie et renforcer le système immunitaire.

Ingrédients :

3 cuillères à soupe de flocons d’avoine

300 ml d’eau

1 cuillère à soupe de graines de chia

1 cuillère à soupe de raisins secs

1 pomme

2 cuillères à soupe de graines de citrouille moulues

1/2 cuillère à café de cannelle

Préparation :

Faites tremper les raisins secs dans de l’eau chaude. Mixez les flocons d’avoine avec l’eau pour obtenir un lait. Filtrez. Mélangez une partie du lait avec les graines de chia et laissez-les gonfler. Mixez les raisins trempés, la pomme coupée, les graines de citrouille et la cannelle avec le reste du lait. Superposez le smoothie et les graines de chia dans un verre.

Utilisation :

Remplacez votre petit-déjeuner par ce smoothie nutritif.

Mélange ail et graines de citrouille

Ce remède puissant aide à éliminer les parasites tout en renforçant le système immunitaire.

Ingrédients :

200 g de graines de citrouille grillées

6 gousses d’ail

80 g de miel

Préparation :

Grillez les graines dans une poêle sèche. Mixez-les avec l’ail et le miel jusqu’à obtenir une pâte homogène. Transférez dans un bocal et laissez reposer au réfrigérateur toute la nuit.

Utilisation :

Prenez une cuillère à soupe matin et soir, une heure avant les repas, pendant 5 jours.

Smoothie dattes et concombre

Un mélange riche en fibres et en antioxydants, parfait pour purifier l’organisme et perdre du poids.

Ingrédients :

3 dattes sans noyaux

2 petits concombres

1 pomme verte

1 cuillère à soupe de graines de citrouille

1 cuillère à soupe de graines de lin moulues

200 ml d’eau

1 cuillère à soupe de jus de citron

Préparation :

Faites tremper les dattes dans de l’eau tiède. Coupez les concombres et la pomme en morceaux. Mixez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une texture lisse.

Utilisation :

Buvez ce smoothie le matin à jeun pour activer votre métabolisme.

Poudre de graines de citrouille et miel

Cette boisson, simple à réaliser, permet un nettoyage efficace des intestins.

Ingrédients :

60 g de graines de citrouille moulues

160 ml d’eau

1 cuillère à soupe de miel

Préparation :

Mélangez les graines moulues avec l’eau et le miel.

Utilisation :

Buvez ce mélange le matin à jeun, suivi d’un laxatif 4 heures plus tard.

Salade ananas et ail

Cette préparation combine l’ananas et l’ail pour un nettoyage intensif de l’organisme.

Ingrédients :

300 g d’ananas

1 gousse d’ail

30 g de graines de citrouille

100 ml d’eau (optionnel)

Préparation :

Coupez l’ananas en morceaux. Ajoutez l’ail haché, les graines de courge et l’eau. Mélangez pour obtenir une salade ou un smoothie.

Utilisation :

Consommez cette recette pendant 3 jours pour un nettoyage en profondeur.

Conclusion

Ces recettes maison, simples et naturelles, vous aident à purifier votre corps tout en favorisant la perte de poids. En les intégrant dans votre routine quotidienne, vous bénéficierez d’une digestion améliorée, d’un métabolisme renforcé et d’un bien-être général accru.

Source : Healthy nutrition