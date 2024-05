9 Méthodes naturelles pour éliminer la plaque et le tartre

La plaque est un film collant de bactéries qui se forme sur vos dents. Imaginez vos dents comme un quartier accueillant où ces bactéries aiment s’installer, formant ainsi une pellicule adhésive connue sous le nom de plaque.

La plaque peut évoluer en une substance plus résistante appelée tartre, qui nécessite généralement l’intervention d’un professionnel dentaire pour être enlevée efficacement. Heureusement, il existe des stratégies à domicile pour prévenir et éliminer la plaque et le tartre. Voici neuf méthodes naturelles pour maintenir votre sourire éclatant et votre santé bucco-dentaire en excellent état.

Peaux d’orange

Les peaux d’orange ne sont pas seulement pour le compost. Elles contiennent un remède naturel efficace et facile à intégrer dans votre routine d’hygiène bucco-dentaire. Frottez la partie blanche intérieure de la peau d’orange contre vos dents et vos gencives pendant quelques minutes. Cela aide non seulement à éliminer la plaque, mais laisse aussi une sensation de fraîcheur avec un arôme citronné.

Tomates

Les tomates sont naturellement acides et peuvent aider à décomposer la plaque et le tartre. Elles sont riches en vitamines et minéraux, notamment la vitamine C, qui joue un rôle crucial dans le renforcement des gencives. Les antioxydants présents dans les tomates, comme le lycopène, aident à combattre les radicaux libres, réduisant ainsi l’inflammation et protégeant vos gencives.

Bicarbonate de soude et sel

Lorsque vous combinez le bicarbonate de soude et le sel, vous créez une pâte qui peut faire des merveilles pour votre sourire. Cette pâte aide à dissoudre la plaque, rendant son élimination plus facile lors du brossage. De plus, le bicarbonate de soude équilibre l’acidité buccale, tandis que le sel combat les bactéries et apaise les gencives. Utilisez cette pâte quatre à cinq fois par mois pour des résultats optimaux.

Jus de citron

Le jus de citron contient de l’acide citrique, qui possède des propriétés antimicrobiennes puissantes contre les bactéries buccales. Pour éviter d’endommager l’émail des dents, mélangez le jus de citron avec de l’eau avant de le rincer dans votre bouche pendant une minute ou deux. Ce mélange aide à dissoudre la plaque et le tartre tout en stimulant la production de salive.

Huile de coco

L’huile de coco est souvent louée pour ses multiples bienfaits et est un excellent remède contre la plaque et le tartre. Grâce à l’acide laurique, elle possède des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Pratiquez l’huile de tirage en la rinçant dans votre bouche pendant 10 à 15 minutes chaque jour. Cette méthode aide non seulement à prévenir la plaque, mais aussi à apaiser les gencives irritées.

Graines de sésame

Les graines de sésame sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle pour leurs bienfaits dentaires. Pour utiliser cette méthode, mâchez une poignée de graines de sésame pendant quelques minutes sans les avaler. Les graines agissent comme des mini-brosses, éliminant la plaque des surfaces dentaires. Ensuite, utilisez une brosse sèche pour éliminer tout résidu de graines.

Clous de girofle et huile d’olive

Les clous de girofle sont reconnus pour leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Écrasez quelques clous de girofle et mélangez-les à de l’huile d’olive pour créer une pâte. Appliquez cette pâte sur vos dents et vos gencives à l’aide d’une brosse à dents souple ou de votre doigt. Cette combinaison aide à décomposer la plaque et le tartre tout en apaisant les gencives.

Gel d’aloès et huile essentielle de citron

Le gel d’aloe vera possède des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires, tandis que l’huile essentielle de citron a des propriétés antibactériennes. Mélangez du gel d’aloès avec quelques gouttes d’huile essentielle de citron, puis massez le mélange sur vos gencives et vos dents. Cette combinaison aide à dissoudre le tartre et à apaiser les gencives.

Extrait de sanguinaria

L’extrait de sanguinaria, dérivé de la plante de la racine de sang, est utilisé depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. Il détruit la biofilm bactérienne responsable de la plaque et du tartre. Incorporez des produits dentaires contenant de la sanguinaria, comme des dentifrices ou des bains de bouche, dans votre routine quotidienne pour éliminer et prévenir la formation de plaque et de tartre.

En conclusion, il est plus simple qu’on ne le pense de combattre la plaque et le tartre. Maintenez une routine d’hygiène bucco-dentaire régulière incluant le brossage au moins deux fois par jour, le fil dentaire quotidien et l’utilisation de rinçages antimicrobiens. N’oubliez pas de consulter votre dentiste au moins deux fois par an pour des nettoyages professionnels.

Source: HealthNormal