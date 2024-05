3 Remèdes maison puissants pour les calculs amygdaliens qui agissent rapidement (tonsillolithes)

Lorsque vous avez mal à la gorge, il se peut que ce ne soit pas parce que vous avez des problèmes de sinus ou que vous combattez des allergies. Il en va de même avec l’halitose. La cause de la mauvaise haleine n’est pas toujours due à quelque chose que vous pourriez avoir mangé. Ces deux symptômes peuvent être causés par un problème peu connu mais aggravant : les calculs amygdaliens.

Également connus sous le nom de tonsillolithes, ces petits amas se forment lorsque des débris se retrouvent piégés dans les petites poches de chaque côté de la gorge. Avec le temps, ces débris durcissent et deviennent calcifiés. Les personnes ayant des infections chroniques ou une inflammation des amygdales sont plus susceptibles de développer des calculs amygdaliens. Dans de rares cas, ils peuvent devenir assez gros et douloureux, mais dans la plupart des cas, ils ne parviennent jamais à cette étape et peuvent être éliminés avec des remèdes naturels.

Avant d’examiner certaines de ces solutions, gardez à l’esprit que la prévention est toujours le meilleur remède. Par conséquent, pour s’assurer que vos amygdales restent dégagées de debris, veillez à adopter une alimentation riche en probiotiques. Cela fournira à votre corps de bonnes bactéries et les défenses nécessaires pour combattre les bactéries nuisibles qui permettent à ces dépôts de se former.

Une hygiène appropriée, y compris le gargarisme et la consommation de quantités importantes d’eau, aide à maintenir la zone de la gorge correctement rincée et exempte de particules pouvant éventuellement se loger et former des calculs amygdaliens. Il est toujours recommandé de se brosser les dents deux à trois fois par jour, ce qui tue également les bactéries nocives.

Si ces mesures ne suffisent pas à empêcher la formation de calculs amygdaliens et que vous commencez à remarquer une douleur aiguë dans l’oreille, ou si vous avez des difficultés à avaler accompagnées d’une mauvaise haleine inhabituelle, essayez certains des remèdes naturels suivants pour éliminer ces petites pierres blanches dans la gorge.

Utiliser des ustensiles

Essayez d’utiliser de petits ustensiles que vous pourriez avoir à la maison. Commencez par une brosse à dents à poils souples. Poussez les poils sur les calculs amygdaliens et essayez de les déloger avec précaution. Veillez à ne pas vous gratter la gorge. Si cela représente un problème, utilisez à la place un coton-tige humide.

Vous pourriez également utiliser un compte-gouttes de médicament ou une ampoule de médicament. En appuyant sur l’ampoule sur l’un ou l’autre article et en la plaçant sur les calculs amygdaliens, la succion créée par ces éléments pourrait aisément déloger les petites pierres.

Faire des gargarismes

Utiliser une solution d’eau chaude salée pour se gargariser peut aider à soulager les symptômes douloureux associés aux calculs amygdaliens. C’est également un bon désinfectant et cela tend à assécher l’excès de mucus présent dans la gorge. Se gargariser avec du vinaigre de cidre agit de la même manière.

Solution saline

Ingrédients :

1 cuillère à café de sel

1 verre d’eau chaude.

Mélangez bien le sel dans l’eau chaude et faites des gargarismes deux à trois fois par jour.

Vinaigre de cidre

Ingrédients :

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

1 verre d’eau tiède.

Mélangez le vinaigre de cidre dans l’eau tiède et faites des gargarismes une à deux fois par jour.

Jus de citron

Bien que vous ne devriez pas vous gargariser avec du jus de citron en raison de sa forte teneur en acide et en vitamine C, en boire régulièrement peut aider à combattre les débris calcifiés coincés dans votre gorge.

Manger certains aliments

Avoir une alimentation appropriée aide à empêcher les calculs de se former, mais si vous avez déjà un calcul amygdalien, certains aliments peuvent aider à tuer les bactéries présentes dans les calculs, agissant ainsi comme une mesure préventive puissante. Parce qu’ils sont tous de nature antibactérienne, mâcher de l’ail cru, manger des oignons et obtenir des probiotiques à travers le yaourt peuvent aider à guérir les calculs amygdaliens.

Ail cru

Consommez une gousse d’ail cru chaque matin à jeun pour profiter de ses propriétés antibactériennes.

Oignons

Incorporez des oignons crus ou légèrement cuits dans votre alimentation quotidienne. Les composés soufrés présents dans les oignons aident à éliminer les bactéries.

Yaourt

Consommez un pot de yaourt quotidiennement pour ses probiotiques bénéfiques, qui aident à maintenir l’équilibre bactérien dans votre gorge.

N’oubliez pas de consulter un professionnel de la santé si vos symptômes s’aggravent ou si aucun de ces remèdes naturels ne parvient à résoudre le problème. Prenez toujours soin de votre santé.

Source: Natural Cures