Annette Larkins : 81 ans. Mon secret pour rester jeune et en bonne santé

Découvrez les secrets de Annette Larkins, une femme de 81 ans qui paraît beaucoup plus jeune que son âge. Annette est une célébrité reconnue aux États-Unis grâce à son apparence juvénile et sa vitalité impressionnante. Comment parvient-elle à conserver une telle jeunesse et un bien-être optimal à 81 ans ?

Sa philosophie de vie

La philosophie de vie d’Annette peut se résumer en une phrase : « La génétique charge l’arme, le mode de vie appuie sur la gâchette. » Malgré une histoire familiale marquée par des maladies graves comme le cancer du sein et le diabète, Annette est convaincue que son mode de vie sain est la clé de sa longévité et de sa santé exceptionnelle.

Annette croit fermement en l’importance de la gratitude et d’une attitude positive. Être reconnaissant et avoir une perspective positive sur la vie sont pour elle des éléments fondamentaux pour préserver sa santé et son bien-être.

Les soins de la peau

Beaucoup se demandent comment Annette entretient sa peau. Elle affirme ne jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Pourtant, elle utilise des crèmes pour maintenir l’hydratation de sa peau et confectionne elle-même des lotions à partir d’ingrédients naturels.

Recette de sa lotion maison :

Cire d’abeille

Huile essentielle de myrrhe

Huile essentielle d’encens

Huile de carotte

Huile de pépins de raisin

Ces ingrédients offrent des vertus hydratantes et antioxydantes, contribuant à une peau éclatante et ferme.

Son mode de vie actif

Annette attribue une part significative de sa condition physique remarquable à son mode de vie actif. L’exercice est pour elle fondamental pour fortifier le corps et élever le moral.

Annette évite les salles de gym, préférant des activités physiques comme la danse et la marche. Elle monte et descend ses escaliers entre 50 et 100 fois par jour et s’occupe elle-même de son jardin, qu’elle entretient avec soin. En maintenant son corps en mouvement constamment, elle parvient à faire en moyenne 18 000 pas quotidiennement.

En plus de l’exercice physique, Annette veille également à stimuler son cerveau. Elle joue régulièrement à des jeux de réflexion comme le solitaire et les échecs. Pour elle, maintenir une activité mentale est essentiel pour conserver un esprit vif.

Elle adopte également une sobriété stricte, évitant l’alcool, le tabac et les drogues, convaincue que ces substances nuisent au corps et ont des effets néfastes à long terme.

Son régime alimentaire

Annette est une fervente adepte du régime alimentaire végétalien et crudivore, qu’elle a adopté il y a près de 60 ans. Cela signifie qu’elle ne consomme aucun produit d’origine animale et privilégie les aliments crus et non transformés.

Son régime alimentaire exclut les aliments transformés, les sucres raffinés, les aliments frits et les produits avec des conservateurs et additifs. Annette préfère consommer des fruits, des légumes, des noix, des légumineuses et des graines germées.

Les graines germées sont de véritables trésors nutritionnels. Elles apportent une multitude de bienfaits, renforcent le système immunitaire, améliorent la digestion, régulent le métabolisme et soutiennent la santé cardiaque. Elles peuvent être ajoutées aux salades, sandwiches, smoothies, ou utilisées comme garniture pour les plats chauds.

En plus des graines germées, Annette intègre des jus frais dans son alimentation, notamment le jus d’herbe de blé, très riche en chlorophylle et bénéfique pour la santé.

Conclusion

Annette Larkins incarne un modèle de longévité et de santé. Elle prouve que l’âge n’est qu’un chiffre lorsque l’on adopte un mode de vie sain et équilibré. Chacun peut s’inspirer de ses pratiques pour améliorer son bien-être et sa vitalité.

Cependant, il est essentiel de rappeler que chaque individu est unique. Ce qui fonctionne pour Annette peut ne pas convenir à tout le monde. Il est important de faire des choix alimentaires et de style de vie qui correspondent à vos besoins personnels.

Source: Corps et Esprit