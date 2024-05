La cause des stries verticales sur vos ongles

Il existe de nombreuses causes potentielles des stries sur les ongles, et il est important de les comprendre en profondeur. Les ongles ne sont pas seulement un attribut esthétique; ils peuvent fournir des informations importantes sur votre état de santé général. Des ongles normaux doivent apparaître roses, brillants et exempts de défauts. Toute anormalité peut être le signe d’un problème médical sous-jacent.

Les causes des stries verticales

Anatomie de l’ongle

Pour mieux comprendre les causes des stries verticales, il est nécessaire de connaître les bases de l’anatomie de l’ongle. Les ongles sont composés de plusieurs couches d’une protéine appelée kératine, qui forme une structure protectrice dure. La partie visible de l’ongle est appelée la plaque unguéale, et elle pousse à partir de la matrice de l’ongle, une zone spécialisée à la base de l’ongle. La majorité de la matrice est cachée sous la peau, mais le tiers distal est parfois visible sous forme de structure blanche en forme de demi-lune appelée lunule. Regardez vos ongles pour voir si vous pouvez observer cette matrice en forme de lune. La matrice est responsable de la production de nouvelle kératine, qui pousse ensuite l’ancienne kératine vers l’avant, formant ainsi la plaque unguéale. En moyenne, la repousse des ongles des mains prend jusqu’à six mois, tandis que celle des ongles des pieds prend entre 12 et 18 mois. Toute perturbation ou altération du processus de croissance normal peut entraîner l’apparition de stries verticales.

Le vieillissement

La première cause des changements au niveau des ongles est liée au processus de vieillissement. En vieillissant, certains changements se produisent dans notre corps et nos ongles ne font pas exception à ces transformations. Au fil du temps, la matrice de l’ongle peut devenir moins efficace dans la production de nouvelles cellules, ce qui entraîne des variations dans la texture et l’apparence de la plaque unguéale. La croissance des ongles ralentira en général et cela peut être associé à des lignes dans le lit de l’ongle. Ces lignes sont généralement inoffensives et sont probablement sans gravité. Cependant, si ces lignes se développent en stries et deviennent plus marquées, cela peut être le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut être particulièrement le cas s’il y a d’autres symptômes associés.

Les carences nutritionnelles

La nutrition joue un rôle vital dans le maintien de la santé de nos ongles. Les carences en vitamines essentielles, en minéraux et en autres nutriments peuvent se manifester sous forme d’anomalies des ongles, y compris les stries verticales. En particulier, un apport insuffisant en vitamines A, C, E et biotine (B7) ainsi qu’en minéraux tels que le fer et le zinc peut affecter la structure et la croissance de l’ongle.

La carence nutritionnelle la plus spécifique qui contribue aux stries verticales est le fer. Le corps a besoin de fer pour fabriquer l’hémoglobine, qui transporte l’oxygène dans notre circulation sanguine et nourrit les cellules de notre corps. Si le lit de l’ongle ne reçoit pas la nutrition dont il a besoin, il peut développer des stries verticales. En plus des stries, une carence en fer peut également causer une autre anomalie appelée déformation en cuillère, qui apparaît comme une dépression au centre de l’ongle, comme si le centre de l’ongle avait été creusé. Vous pourriez même être capable de retenir une goutte d’eau sur votre ongle si vous souffrez de cette déformation. Toute personne présentant une combinaison de stries et de déformation en cuillère devrait envisager de faire un test sanguin pour vérifier le taux de fer.

Les autres symptômes de la carence en fer incluent la fatigue, la perte de cheveux et l’anémie. Si votre fournisseur de soins de santé découvre une carence en fer ou toute autre carence en nutriments, il est important de déterminer pourquoi. Les causes les plus courantes de carence en fer sont les saignements menstruels abondants, un apport alimentaire pauvre et des dons de sang fréquents. Une autre cause possible est un saignement dans le tractus gastro-intestinal, qui peut être diagnostiqué avec un test de selles. Certaines personnes peuvent avoir des conditions médicales telles que la maladie cœliaque, qui cause une mauvaise absorption des nutriments des aliments qu’ils mangent. Si vous suivez un régime spécifique, tel qu’un régime végétalien, parlez à votre fournisseur de soins de santé ou à un diététicien pour vous assurer que vous consommez tous les micronutriments dont votre corps a besoin.

Déséquilibres de l’hydratation et de l’humidité

L’équilibre hydrique de nos ongles est crucial pour leur santé et leur apparence. Une exposition excessive à l’eau, comme le lavage fréquent des mains sans hydratation ou une immersion prolongée dans l’eau, peut déshydrater les ongles, les rendant plus susceptibles de développer des stries. D’un autre côté, des ongles excessivement secs peuvent également présenter des stries verticales. Trouver le bon équilibre et adopter des routines de soins des ongles appropriées peut aider à atténuer ces problèmes. Certaines affections cutanées comme l’eczéma peuvent vous exposer à un risque plus élevé de problèmes d’hydratation et de formation de lignes verticales sur vos ongles.

Les traumatismes et les blessures

Nos ongles peuvent être susceptibles aux traumatismes et aux blessures, ce qui peut entraîner la formation de stries verticales. Se cogner ou frapper fréquemment les ongles, utiliser excessivement des outils pour ongles et même se ronger les ongles peuvent causer des dommages à la matrice de l’ongle. Ces dommages perturbent le processus de croissance normal, entraînant l’apparition de stries sur la plaque unguéale. Rappelez-vous qu’il faut entre 6 et 18 mois pour que les ongles poussent entièrement, donc tout traumatisme sera visible pendant très longtemps. Si le traumatisme est suffisamment sévère, il peut causer une défiguration permanente du lit de l’ongle. Comprendre l’importance des soins doux des ongles et prendre des mesures préventives peut aider à éviter de tels incidents traumatisants. Essayez au moins d’éviter de ronger ou de gratter vos ongles.

Les conditions médicales sous-jacentes

Dans certains cas, les stries verticales sur les ongles peuvent être indicatives d’un problème médical sous-jacent. Par exemple, les personnes atteintes d’hypothyroïdie (thyroïde sous-active) peuvent développer des ongles épais, cassants et striés verticalement. Dans ces situations, les ongles peuvent facilement s’effriter ou se casser. Si la maladie est suffisamment sévère, elle peut même provoquer une apparence plus arrondie des ongles et un gonflement des extrémités des doigts.

L’hypothyroïdie est le plus souvent due à une maladie auto-immune et sera souvent associée à d’autres symptômes tels que la fatigue, la perte de cheveux, la constipation, la peau sèche, et plus encore. La polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis sont d’autres maladies auto-immunes qui peuvent provoquer l’apparition de stries sur les ongles. Il est également important de prendre en compte d’autres types de conditions médicales lorsque les ongles semblent anormaux. La maladie vasculaire périphérique est caractérisée par une circulation lente et progressivement détériorée du sang dans le corps et peut entraîner la formation de stries sur les ongles. Dans cette condition, les extrémités ne reçoivent pas une circulation adéquate, entraînant un mauvais apport sanguin vers les doigts et les orteils. Si vos changements d’ongles sont associés à d’autres changements tels que des extrémités froides, de la douleur ou des changements de couleur bleue / violette, vous devriez consulter un médecin.

Le lichen planus est une affection de la peau, des cheveux, des ongles, de la bouche et des organes génitaux. Sur la peau, ceci apparaît souvent comme des bosses plates, violettes et qui démangent, qui se développent sur plusieurs semaines. Sur la muqueuse buccale et génitale, le lichen planus forme des plaques blanches laiteuses, parfois accompagnées de plaies douloureuses. Il peut provoquer plusieurs anomalies des ongles, y compris des stries. La condition se produit lorsque le système immunitaire commence à attaquer les cellules de la peau et des muqueuses, entraînant les symptômes mentionnés. Des traitements sont disponibles si les symptômes sont gênants.

La morale de cette histoire est de prêter une attention particulière à tout autre symptôme dans votre corps, car ils pourraient très bien être liés aux changements survenus dans vos ongles.

Facteurs génétiques

Les facteurs génétiques jouent également un rôle dans la détermination des caractéristiques de nos ongles, y compris la présence de stries verticales. Certaines personnes peuvent avoir une prédisposition génétique à développer ces stries, indépendamment de leur état de santé général ou de leurs modes de vie. Une cause génétique plus sévère est connue sous le nom de maladie de Darier. La maladie de Darier, ou kératose folliculaire, est un trouble génétique causé par une mutation du gène ATP2A2. Cela se caractérise souvent par des changements plus graves des ongles et de la peau comme on le voit sur les images. En dehors des mutations génétiques plus graves, les stries verticales peuvent être un motif héréditaire bénin de votre famille. Si vous remarquez des stries verticales sur vos ongles et avez des antécédents familiaux de conditions similaires des ongles, il est possible que des facteurs génétiques soient en jeu. Bien que ces stries ne signifient pas nécessairement des problèmes de santé sous-jacents, il est toujours important de surveiller la santé de vos ongles et de demander un avis médical si d’autres symptômes préoccupants apparaissent.

Autres causes potentielles

Avant de donner quelques conseils sur les soins des ongles, nous allons brièvement énumérer d’autres causes potentielles et considérations. Si un processus quelconque interrompt la croissance de l’ongle, il peut provoquer une condition appelée lignes de Beau. Ces lignes sont plus susceptibles d’être horizontales. Cela se produira souvent chez les individus subissant des traitements avec des médicaments puissants tels que la chimiothérapie ou les rétinoïdes. D’autres expositions à considérer sont les produits chimiques agressifs, la chaleur excessive, le froid extrême, le tabagisme, la consommation excessive d’alcool et les mauvaises habitudes de santé en général. Bien que moins courantes, les modifications du métabolisme ou des hormones, telles que la grossesse ou la ménopause, peuvent influencer la croissance et la texture des ongles, entraînant potentiellement des stries verticales. Comprendre ces facteurs supplémentaires peut fournir une vue plus complète des causes potentielles des stries verticales et vous aider à identifier toute pertinence dans votre cas spécifique.

Conseils de soin des ongles et gestion

Bien que certaines causes de stries verticales puissent être hors de votre contrôle, il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la santé de vos ongles et gérer l’apparence des stries.

Tout d’abord, assurez-vous de consommer tous les nutriments dont vous avez besoin en maintenant une alimentation équilibrée. Consommez une variété de nutriments, y compris des vitamines, des minéraux et des protéines pour soutenir une croissance saine des ongles. Si vous n’avez pas une alimentation équilibrée, envisagez d’ajouter des suppléments pour éviter toute carence en nutriments.

Ensuite, hydratez vos ongles. Hydratez régulièrement vos ongles et cuticules pour maintenir un équilibre hydrique optimal et prévenir la déshydratation. Si cela semble être un problème, vous pouvez essayer de maintenir l’hydratation 24 heures sur 24. Avant de vous coucher, appliquez une crème pour la peau sur vos mains et mettez des gants en coton fins pour dormir.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, soyez attentif à protéger vos ongles autant que possible. Portez des gants lors des activités susceptibles de provoquer des traumatismes ou d’exposer vos ongles à une humidité excessive ou à des produits chimiques. Bien qu’il puisse être gênant de porter des gants pendant le travail, cela pourrait grandement aider à protéger vos ongles contre les dommages.

Pratiquez des soins doux pour les ongles. Évitez d’utiliser des outils en métal agressifs pour les ongles et optez pour des techniques de limage douces. Abstenez-vous de ronger ou de gratter vos ongles.

Enfin, demandez un avis médical si vos ongles présentent des stries sévères, s’ils sont accompagnés d’autres symptômes, ou s’ils vous inquiètent. Rappelez-vous, bien que certaines stries puissent être inoffensives, il est important de rester vigilant et de demander des conseils professionnels si vous remarquez des changements significatifs ou des symptômes associés. Avec des soins et de l’attention appropriés, vous pouvez maintenir des ongles sains et beaux.

Merci d’avoir lu cet article détaillé sur les causes des stries verticales sur les ongles et comment les gérer. En prenant des mesures appropriées, vous pouvez contribuer à restaurer vos ongles à leur apparence normale.

Source: Dr. Mike Diatte (MD)