Buvez une tasse pour éliminer le mucus et les mucosités des poumons

Aujourd’hui, nous allons discuter de la manière d’éliminer le mucus (ou crachat) coincé dans vos poumons. De nombreuses personnes ont tendance à se tourner trop facilement vers les médicaments en vente libre pour traiter ce problème, sans comprendre pourquoi ces traitements ne fonctionnent pas toujours, ou pourquoi ils peuvent entraîner des effets secondaires.

Il existe en fait deux types de médicaments pour traiter le mucus : ceux qui le suppriment et ceux qui l’évacuent, appelés expectorants. Cependant, la suppression du mucus ou de la toux peut prolonger une infection et affaiblir le système immunitaire, tout en provoquant des effets secondaires comme des vomissements, des nausées, des diarrhées, de la constipation et même des calculs rénaux.

Les traitements communs contre le mucus

Beaucoup de médicaments en vente libre se divisent en deux catégories : les suppressifs de mucus et les expectorants. Les premiers bloquent la production de mucus, tandis que les seconds l’évacuent. Cependant, il est important de comprendre qu’en supprimant le mucus ou la toux, on peut parfois prolonger l’infection et fragiliser le système immunitaire. De plus, les médicaments qui suppriment le mucus peuvent entraîner des effets secondaires légers mais désagréables tels que des vomissements, des nausées, des diarrhées, et parfois des complications plus graves comme les calculs rénaux.

Le seul expectorant approuvé par la FDA permet d’évacuer le mucus, mais tous les autres médicaments sont plutôt conçus pour le supprimer. Il est donc souvent préférable de se tourner vers des remèdes naturels, qui ont moins de risques de provoquer des effets secondaires.

Comment éliminer le mucus des poumons

Un remède naturel simple et efficace contre le mucus consiste à combiner des ingrédients naturels. Mais avant de détailler ce remède, il est essentiel de noter l’importance d’exercer vos poumons. Si vous avez du mucus dans les parties inférieures de vos poumons, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration profonde alternant entre une respiration thoracique (par la poitrine) et une respiration abdominale (en utilisant le diaphragme). Cela aide à mobiliser le mucus et à faciliter son expulsion.

Parmi les aliments bénéfiques, les radis se révèlent très efficaces pour éliminer le mucus des tissus profonds du corps. Les radis, tout comme les oignons, sont riches en soufre, un élément connu pour briser et expulser le mucus.

Si vous souffrez d’une toux sèche, un autre remède naturel presque infaillible est le calcium, qui peut aider à soulager cette toux, notamment chez les enfants comme chez les adultes.

Le meilleur remède naturel contre le mucus dans les poumons

Le remède naturel que nous allons décrire ici repose sur trois ingrédients simples : l’oignon, le miel et le citron.

Oignon : L’oignon est un expectorant naturel puissant, capable de fluidifier le mucus et d’apaiser la toux, notamment si elle est d’origine virale. Il est riche en soufre, ce qui aide à décomposer le mucus. Si vous n’avez pas d’extracteur de jus, vous pouvez râper un oignon, presser le jus à l’aide d’une passoire, et obtenir environ 15 millilitres de jus d’oignon, soit l’équivalent d’une cuillère à soupe. De plus, l’oignon contient de la quercétine, un antihistaminique naturel sans effets secondaires, efficace contre les allergies, la production de mucus et l’inflammation.

Miel : Le miel, notamment le miel brut ou le miel de Manuka, est un excellent expectorant naturel et un puissant antimicrobien. Il aide à réduire la toux et à éliminer le mucus tout en offrant des propriétés anti-inflammatoires. En plus de ses vertus pour le système respiratoire, le miel est aussi utilisé pour soigner les plaies, comme les escarres. Le miel contient également du peroxyde d’hydrogène naturel, un bon agent pour tuer les pathogènes. Utilisez une cuillère à soupe de miel, soit 15 millilitres.

Citron : Le citron est riche en acide citrique, qui aide à fluidifier le mucus et à faciliter son expulsion. Il contient aussi de la vitamine C, bénéfique pour renforcer le système immunitaire. Utilisez deux cuillères à soupe de jus de citron, soit 30 millilitres.

Pour préparer ce remède, mélangez ces trois ingrédients dans une tasse d’eau. Buvez ce mélange trois fois par jour pour maximiser ses effets.

Options supplémentaires

Pour rendre ce remède encore plus efficace, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme ainsi que du gingembre. Ce sont des ingrédients qui complètent parfaitement l’action expectorante et apaisante du mélange. Ce remède naturel est non seulement simple à préparer, mais il est aussi sans effets secondaires.

En savoir plus sur la façon d’éliminer le mucus

Il est important de noter que certaines causes de la production excessive de mucus nécessitent des solutions spécifiques. Par exemple, si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien (RGO), où l’acide gastrique remonte dans l’œsophage, cela peut causer une production de mucus. Si tel est le cas, il est recommandé de consulter d’autres sources pour adapter le traitement à cette condition.

Source : Dr. Eric Berg DC