Les meilleurs aliments anticancer pour les animaux de compagnie

Le cancer est devenu une maladie courante chez les animaux de compagnie, tout comme chez les humains. Chez les chiens en particulier, mais aussi chez les chats, l’alimentation joue un rôle essentiel à la fois dans la prévention et dans la gestion de la maladie. Cependant, bien que les fabricants d’aliments pour animaux proposent des régimes « prescrits » ou « thérapeutiques » destinés aux animaux atteints de cancer, ces solutions peuvent poser plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Dans cet article, nous allons explorer pourquoi ces régimes pourraient être inadéquats, et quels aliments et suppléments sont recommandés pour soutenir la santé de votre animal en cas de cancer.

L’ultratransformation des aliments et le cancer chez les animaux

Le cancer affecte une proportion croissante des chiens et des chats. Il est estimé qu’un chien sur quatre développera un cancer au cours de sa vie, et cette probabilité grimpe à un sur deux chez les chiens de plus de 10 ans. Chez les chats, environ un sur cinq est susceptible de développer cette maladie. En réponse à cette tendance, des entreprises comme Hill’s Pet Nutrition ont créé des aliments spécialement formulés pour les animaux atteints de cancer. Leur nouveau produit, ONC Care, est présenté comme une nourriture « thérapeutique » visant à soutenir l’activité quotidienne, à maintenir le poids et à améliorer la qualité de vie des animaux malades.

Cependant, malgré ces affirmations, il y a de nombreuses raisons de s’interroger sur ces produits ultra-transformés. Les aliments de ce type sont souvent chargés en glucides, contiennent des additifs et sont soumis à des processus de cuisson à haute température, ce qui peut générer des composés toxiques comme les produits terminaux de glycation avancée (AGEs). Ces composés sont reconnus pour leur potentiel cancérigène. Les régimes ultra-transformés contiennent également des ingrédients comme des amidons et des glucides, inutiles pour les chiens et les chats, qui aggravent l’inflammation et alimentent les cellules cancéreuses.

Problèmes liés aux glucides dans l’alimentation des animaux atteints de cancer

Les chiens et les chats n’ont aucun besoin nutritionnel en glucides, mais la majorité des aliments pour animaux, même ceux prétendument formulés pour les animaux malades, en contiennent en grande quantité. Or, les glucides, notamment sous forme d’amidon, se transforment en glucose dans l’organisme, ce qui alimente directement les cellules cancéreuses. En effet, ces cellules dépendent du glucose pour se développer et se multiplier. C’est pourquoi il est conseillé de limiter strictement les sources de glucides dans l’alimentation des animaux atteints de cancer. Il est recommandé d’éviter les céréales, les légumineuses, les fruits riches en fructose, ainsi que les légumes féculents comme les pommes de terre, tous étant des sources potentielles de sucre.

Les aliments commerciaux ultra-transformés pour animaux contiennent souvent plus de 30 % de glucides. Par exemple, la composition du produit ONC Care inclut des ingrédients comme du maïs, du blé et du riz, tous riches en glucides inutiles pour un animal luttant contre une maladie aussi métaboliquement stressante que le cancer. En plus de cela, ces aliments subissent des procédés de cuisson à haute température qui provoquent la formation de composés toxiques, tels que les AGEs, connus pour leur rôle dans la formation des cancers.

L’importance d’un régime anti-inflammatoire

Pour aider votre animal de compagnie à combattre le cancer, il est crucial de lui offrir une alimentation anti-inflammatoire, faible en glucides et riche en graisses non transformées et en protéines de qualité. Les recherches suggèrent que le cancer est en grande partie une maladie métabolique ancrée dans l’inflammation chronique. Les aliments qui stimulent l’inflammation, comme ceux riches en glucides, exacerbent la maladie en créant un environnement favorable à la prolifération des cellules cancéreuses.

Les aliments ultra-transformés pour animaux sont généralement riches en acides gras oméga-6, qui augmentent l’inflammation, et pauvres en oméga-3, qui, eux, réduisent l’inflammation. L’alimentation de votre animal doit donc être soigneusement équilibrée, avec une quantité importante de graisses saines non transformées et des oméga-3 de haute qualité, provenant de sources marines comme l’huile de poisson sauvage, plutôt que des huiles végétales riches en oméga-6.

Recommandations alimentaires pour les animaux atteints de cancer

L’un des régimes les plus efficaces pour les animaux atteints de cancer est un régime basé sur des aliments frais, réels, non transformés, et idéalement crus ou légèrement cuits pour préserver leurs nutriments. Ces régimes doivent inclure :

Protéines de haute qualité : issues de la viande musculaire et des organes tels que le foie ou les reins. Les protéines apportent des acides aminés essentiels qui favorisent la régénération des tissus et les fonctions immunitaires.

: issues de la viande musculaire et des organes tels que le foie ou les reins. Les protéines apportent des acides aminés essentiels qui favorisent la régénération des tissus et les fonctions immunitaires. Graisses non transformées : privilégiez les sources de graisses saines comme l’huile de coco non raffinée, l’huile de poisson sauvage (riche en oméga-3) ou même les œufs crus de qualité, qui fournissent des nutriments essentiels.

: privilégiez les sources de graisses saines comme l’huile de coco non raffinée, l’huile de poisson sauvage (riche en oméga-3) ou même les œufs crus de qualité, qui fournissent des nutriments essentiels. Légumes à faible indice glycémique : optez pour des légumes verts et colorés, tels que le brocoli, les épinards et les carottes, qui sont riches en antioxydants, en fibres et en polyphénols, des composés qui renforcent les défenses naturelles de l’organisme contre les radicaux libres et les inflammations.

Il est essentiel que le régime alimentaire de votre animal soit équilibré non seulement pour répondre aux besoins nutritionnels minimaux, mais aussi pour garantir des niveaux optimaux de vitamines et de minéraux provenant d’aliments naturels. Les vitamines D, E, A, ainsi que les oligo-éléments comme le zinc et le sélénium, jouent un rôle clé dans la prévention des dommages cellulaires et le soutien du système immunitaire.

Les ajouts et suppléments bénéfiques

En plus d’un régime alimentaire équilibré, certains suppléments et ajouts alimentaires peuvent apporter des bienfaits significatifs à votre animal atteint de cancer en renforçant son système immunitaire et en réduisant l’inflammation. Voici huit additifs recommandés :

Les pousses (germes) : Riches en antioxydants, vitamines et enzymes, les pousses de brocoli, par exemple, contiennent du sulforaphane, un composé aux propriétés anticancer. Champignons médicinaux : Des champignons comme le reishi, le maitake et le shiitake sont reconnus pour leurs propriétés immunostimulantes. Ils peuvent aider à moduler la réponse immunitaire et à inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Curcuma/Curcumine : Ce puissant anti-inflammatoire naturel est bien documenté pour ses effets anticancer. La curcumine, son composant actif, peut aider à limiter la croissance des tumeurs. Superaliments verts et légumes colorés : Les légumes verts foncés et ceux riches en couleurs, comme les betteraves et les baies, apportent des antioxydants et des fibres qui favorisent la santé cellulaire et la détoxification. Thé vert décaféiné : Le thé vert contient des catéchines, des antioxydants puissants qui peuvent aider à ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Légumes fermentés : Riches en probiotiques, les légumes fermentés soutiennent la santé intestinale et l’immunité en améliorant la flore bactérienne de l’intestin. Acides gras oméga-3 : Comme mentionné, les oméga-3 de qualité issus de poissons sauvages sont essentiels pour combattre l’inflammation et favoriser un environnement anticancer. Probiotiques et prébiotiques : Un intestin sain est crucial pour une immunité forte. L’ajout de probiotiques (comme le kéfir ou les légumes fermentés) et de prébiotiques (fibres présentes dans les légumes) peut renforcer le microbiome de votre animal, améliorant ainsi sa réponse immunitaire.

Conclusion

L’alimentation est un pilier fondamental pour la santé de votre animal, surtout en cas de cancer. Alors que les régimes ultra-transformés pour animaux de compagnie continuent de dominer le marché, il est essentiel de choisir une alimentation naturelle, équilibrée et adaptée aux besoins spécifiques de votre compagnon malade. En évitant les glucides inutiles et en intégrant des protéines de qualité, des graisses saines et des légumes à faible indice glycémique, vous pouvez offrir à votre animal un soutien optimal pour mieux vivre avec le cancer. Pensez aussi à ajouter des suppléments naturels qui renforceront ses défenses immunitaires et réduiront l’inflammation.

