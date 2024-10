Ce qui arrive à votre corps si vous mangez des graines de courge tous les jours

Les graines de courge sont de plus en plus reconnues pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Riches en nutriments, elles sont un excellent complément à tout régime alimentaire, offrant des avantages pour le cœur, la digestion, le sommeil, et plus encore. Cet article explore les neuf principaux bienfaits de la consommation quotidienne de graines de courge.

1. Réduction du cholestérol

Le cholestérol est une substance cireuse essentielle à certaines fonctions corporelles, telles que la production d’hormones et la formation des parois cellulaires. Cependant, un excès de cholestérol peut provoquer une accumulation dans les artères, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les AVC.

Les graines de courge sont riches en vitamine E, en fibres et en magnésium, des éléments qui contribuent à abaisser le cholestérol LDL, souvent appelé « mauvais » cholestérol. En empêchant l’oxydation de ce dernier, elles réduisent les risques d’accumulation dans les artères. De plus, les phytoestrogènes présents dans ces graines peuvent aider à diminuer les niveaux de cholestérol LDL dans le sang. La consommation régulière de graines de courge peut réduire ces niveaux jusqu’à 25 %.

2. Amélioration du sommeil

Les graines de courge contiennent une quantité significative de zinc, un minéral essentiel pour un sommeil de qualité. Une carence en zinc peut entraîner de l’insomnie ou un sommeil de mauvaise qualité. Ces graines fournissent plus de 100 % des besoins quotidiens en zinc par portion, favorisant ainsi la production de mélatonine, l’hormone régulatrice du cycle du sommeil.

En plus du zinc, les graines de courge sont riches en tryptophane, un acide aminé nécessaire à la production de sérotonine dans le cerveau, qui est ensuite convertie en mélatonine pour faciliter un sommeil réparateur.

3. Aide à la perte de poids

Grâce à leur haute teneur en protéines, fibres et nutriments essentiels, les graines de courge peuvent aider à la gestion du poids. Les graisses monoinsaturées qu’elles contiennent aident à décomposer les cellules graisseuses, augmentant ainsi la quantité d’énergie brûlée par le corps tout au long de la journée. De plus, les fibres présentes dans ces graines favorisent une digestion saine en prévenant la constipation et en régulant les mouvements intestinaux.

La richesse en protéines aide également à stabiliser la glycémie et à réduire l’appétit, ce qui peut être particulièrement utile dans un régime de perte de poids.

4. Bon pour la santé cardiaque

Les graines de courge sont riches en phytostérols, des composés végétaux essentiels à la santé du cœur. Une étude a montré que manger une poignée de graines de courge chaque jour pouvait réduire le risque de maladies cardiaques jusqu’à 35 %. En plus de réduire le cholestérol LDL, elles préviennent la formation de caillots sanguins et favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine.

5. Réduction de la glycémie

Ces petites graines sont riches en magnésium et en potassium, des minéraux qui jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie. Les acides gras présents dans les graines, comme l’acide oléique et l’acide linoléique, aident également à réguler la production d’insuline, ce qui en fait un aliment bénéfique pour les personnes atteintes de diabète. Toutefois, une consommation excessive de graines de courge peut entraîner une baisse soudaine des niveaux de sucre dans le sang, nécessitant une prudence particulière chez les personnes diabétiques.

6. Amélioration de la santé de la vessie

Les graines de courge sont reconnues pour leurs bienfaits sur la santé de la vessie et de la prostate. Elles contiennent du bêta-sitostérol, un composé qui peut réduire les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate, tels que les mictions fréquentes. De plus, les phytostérols présents dans les graines aident à protéger contre les infections urinaires, tandis que l’huile de graines de courge a montré des effets bénéfiques dans la prévention des calculs rénaux.

7. Maintien des os solides

Le magnésium est essentiel à la santé osseuse, et les graines de courge en sont une excellente source. Ce minéral est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques, y compris l’absorption du calcium et du phosphore, deux autres minéraux cruciaux pour des os solides. En plus de renforcer les os, le magnésium aide à réguler la tension artérielle et à réduire le stress, contribuant ainsi à améliorer la santé globale.

8. Soulagement des inconforts liés à la ménopause

Les graines de courge peuvent aider à atténuer certains symptômes de la ménopause. Riches en magnésium, elles aident à réguler la pression artérielle et à détendre les muscles, réduisant ainsi la tension corporelle et l’anxiété. Le zinc présent dans les graines joue également un rôle clé dans l’absorption d’autres nutriments, comme le calcium et le fer, et dans le maintien d’une peau saine, prévenant la sécheresse souvent associée à la ménopause.

9. Réduction des risques de cancers

Les graines de courge peuvent contribuer à réduire le risque de cancers, notamment celui du côlon. Elles contiennent des composés anti-inflammatoires appelés cucurbitacines qui aident à prévenir le cancer colorectal. Le zinc qu’elles contiennent renforce le système immunitaire, empêchant les cellules de devenir malignes. De plus, les propriétés antioxydantes des graines de courge aident à combattre les radicaux libres, réduisant ainsi les dommages cellulaires et les mutations génétiques qui peuvent conduire à des maladies comme le cancer du sein.

Les graines de courge sont un aliment nutritif offrant une multitude de bienfaits pour la santé. Cependant, bien qu’elles apportent de nombreux avantages, il est essentiel de les consommer avec modération pour éviter tout excès et tirer le meilleur parti de leurs propriétés bénéfiques.

