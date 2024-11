Utilisée par des médecins américains, une thérapie naturelle pourrait offrir une alternative efficace pour prévenir et traiter les maladies du foie. Cette méthode repose sur une combinaison d’antioxydants et d’herbes médicinales qui, ensemble, stimulent la régénération du foie, protègent ses cellules et favorisent son bon fonctionnement.

Le rôle crucial du foie dans la santé globale

Le foie est un organe essentiel, responsable de nombreuses fonctions vitales. Lorsqu’il est atteint par une maladie ou subit une surcharge de toxines, cela peut affecter gravement l’ensemble de la santé. Malheureusement, les traitements médicamenteux conventionnels pour les maladies hépatiques ne sont souvent pas suffisamment efficaces. Un mode de vie sain, incluant une alimentation adaptée et du repos, peut être essentiel pour soutenir la capacité naturelle du foie à se régénérer et à fonctionner correctement.

Les fonctions principales du foie : désintoxication et purification

Un filtre biologique pour neutraliser les toxines

Le foie agit comme un puissant filtre biologique. Tous les jours, il traite de grandes quantités de sang, captant et transformant les substances toxiques. Son rôle est particulièrement crucial car il transforme ces toxines en éléments plus faciles à éliminer, protégeant ainsi le corps de leurs effets nocifs.

L’élimination par la bile

En plus de neutraliser les toxines, le foie élimine une partie des déchets à travers la bile, une substance qu’il produit. Cette bile contribue non seulement à la digestion, mais permet aussi d’évacuer certains déchets vers l’intestin, où ils sont ensuite expulsés par le corps. Grâce à ce double rôle, le foie purifie le sang, facilite la digestion et aide à maintenir l’organisme en équilibre.

Une approche naturelle : la triple thérapie pour la santé du foie

Deux médecins, les Drs Burt Berkson et Julian Whitaker, ont développé une thérapie combinée à base de trois éléments clés : l’acide alpha lipoïque (AAL), la silymarine du chardon-Marie et le sélénium. Cette triple thérapie est conçue pour renforcer et protéger les fonctions du foie tout en favorisant sa régénération.

Acide alpha lipoïque : un antioxydant puissant et polyvalent

L’acide alpha lipoïque est un antioxydant unique, capable de se dissoudre dans l’eau et les graisses, ce qui le rend efficace dans l’ensemble des cellules, y compris dans le cerveau. Il traverse la barrière hémato-encéphalique et protège les tissus cérébraux et nerveux, un avantage rare parmi les antioxydants.

En plus de sa capacité à régénérer les vitamines C et E, le glutathion et la coenzyme Q10, l’acide alpha lipoïque se lie aux métaux lourds comme le mercure et le cadmium pour les évacuer du corps. Il est ainsi utilisé pour traiter des cas graves de toxicité hépatique, d’empoisonnement aux champignons et de radiations. Les recherches suggèrent également son rôle dans la régénération des cellules hépatiques et nerveuses endommagées.

Chardon-Marie : protecteur naturel du foie

La silymarine, un composé actif du chardon-Marie, est reconnue pour sa capacité à protéger et à régénérer le foie. Elle agit comme un bouclier contre les toxines et est souvent administrée dans des cas d’intoxications graves, notamment lors d’empoisonnements par des champignons toxiques. Cette plante améliore l’efficacité du foie dans ses fonctions de filtration et aide à la réparation cellulaire.

Sélénium : un allié essentiel pour combattre les radicaux libres

Le sélénium est un oligo-élément antioxydant, impliqué dans la lutte contre les radicaux libres grâce à son rôle au sein de l’enzyme glutathion peroxydase. Une étude parue en 1996 dans le Journal of the American Medical Association montre que la supplémentation en sélénium peut réduire les risques de cancers, notamment ceux des poumons, du côlon et de la prostate. En soutenant le processus de détoxification, le sélénium aide le foie à neutraliser et éliminer les métaux lourds et les autres toxines.

Posologies recommandées pour soutenir la santé du foie

La triple thérapie proposée par les Drs Berkson et Whitaker peut être administrée en fonction des besoins : une dose préventive pour maintenir un foie en bonne santé, et une dose thérapeutique pour les traitements intensifs sous supervision médicale.

Dose préventive pour un foie en bonne santé

Pour prévenir la fatigue hépatique et maintenir un foie sain, il est recommandé de prendre :

200 mg d’acide alpha lipoïque

500 mg de chardon-Marie standardisé à 85 %

200 mcg de sélénium

Ces compléments peuvent être associés à une diète de détoxification et à du repos pour favoriser la récupération du foie et maintenir sa santé à long terme.

Dose thérapeutique pour une triple thérapie intensive

Pour les traitements plus intensifs (à suivre sous surveillance médicale), les doses recommandées sont :

600 mg d’acide alpha lipoïque

900 mg de silymarine (issue de chardon-Marie), répartis en plusieurs capsules de 150 mg pour atteindre cette concentration. Il est essentiel de vérifier que chaque capsule contient bien 150 mg de silymarine standardisée.

(issue de chardon-Marie), répartis en plusieurs capsules de 150 mg pour atteindre cette concentration. Il est essentiel de vérifier que chaque capsule contient bien 150 mg de silymarine standardisée. 400 mcg de sélénium, à prendre en deux doses journalières.

Ces traitements sont disponibles dans des centres spécialisés tels que la clinique du Dr Berkson à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, et l’Institut de bien-être du Dr Whitaker, en Californie.

Précaution : Bien que le programme préventif puisse être suivi en cure de 30 jours, 3 ou 4 fois par an, le protocole curatif de la triple thérapie doit être administré uniquement sous la supervision d’un professionnel de la santé qualifié. Le chardon-Marie, préparé selon la technologie Phytosome®, offre une biodisponibilité supérieure et peut être trouvé sous différentes marques spécialisées.

