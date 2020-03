Ceux qui se rongent les ongles peuvent être exposés au coronavirus, met en garde un expert

« Chaque fois que vous touchez votre visage – en particulier votre bouche, votre nez et vos yeux – vous transférez tous ces germes. Et vous pouvez tomber malade ».

Un expert en allergies et maladies infectieuses nous met en garde : la mauvaise habitude de se ronger les ongles peut faire courir le risque aux gens de contracter des virus – y compris le coronavirus (COVID-19).

Selon Purvi Parikh, les espaces sous nos ongles peuvent recueillir « toutes sortes de bactéries, de débris, de saletés et de virus ».

Un expert en allergies et maladies infectieuses, Purvi Parikh, a mis en garde le public, en particulier ceux qui ont la mauvaise habitude de « se ronger les ongles », que cela peut augmenter le risque de contracter le coronavirus (COVID-19).

Parikh a également fortement encouragé les gens à abandonner ladite pratique. Cependant, si cela ne pouvait pas être évité, elle a suggéré

quelques trucs qui pourraient les aider à éviter de ronger leurs ongles remplis de bactéries.

Dans un rapport en ligne, Parikh a expliqué que les ongles peuvent recueillir tous types de bactéries, de saletés, de débris et, pire encore, de virus. Quand ceux qui se rongent les ongles ne se lavent pas régulièrement les mains, tous ces germes peuvent facilement être transférés dans leur bouche, a-t-elle dit.

« Chaque fois que vous touchez votre visage – en particulier votre bouche, votre nez et vos yeux – vous transférez tous ces germes. Et vous pouvez tomber malade », a-t-elle déclaré à The Cut.

Parikh a ajouté que les bactéries qui se transmettent à votre bouche sont le moyen le plus « facile » et le plus « rapide » d’acquérir différentes infections et la maladie redoutée.

Le coronavirus se répandant dans le monde entier et faisant des milliers de victimes, il y a encore plus de raisons pour ceux qui se rongent les ongles de se defaire de cette habitude pour de bon. Parikh, cependant, comprend qu’il n’est pas facile de se défaire d’une mauvaise habitude.

Voici quelques solutions pratiques :

1. Portez des gants

Dans un entretien avec le pharmacien Alec Ginsberg, le Daily Mail a écrit que le port de gants est un bon moyen pour quiconque de contrôler sa

tendance à se ronger les ongles. Cependant, a-t-il dit, cela peut sembler être un remède peu pratique, surtout pour ceux qui vivent dans une région tropicale.

« Ce n’est peut-être pas une solution pratique pour une utilisation 24 heures sur 24, mais si vous vivez dans une zone froide et que vous allez vous déplacer à l’extérieur, mettez des gants même si vous ne le feriez pas normalement« , a-t-il rappelé.

2. Machez du chewing-gum bio

Une autre bonne solution consiste à s’occuper la bouche en mâchant un chewing-gum bio. Cela peut aider à éviter que quelqu’un ne se ronger les ongles inconsciemment, a déclaré Ginsberg.

3. Occupez vos doigts

La théorie du chewing-gum s’applique également aux doigts, ajoute Ginsberg. Il a encouragé les gens à rechercher tout ce qui pourrait occuper leurs doigts, y compris utiliser un hand spinner ou même simplement jouer avec un élastique.

4. Faites une manucure régulière

Comme les services de manucure peuvent être coûteux, les personnes qui se font faire les ongles trouveront que c’est du gâchis si elles commencent à les ronger. Cela peut donc être un bon moyen de prévenir cette habitude.

Si la manucure régulière ne fonctionne toujours pas, Ginsberg a dit d’essayer un vernis à ongles « amer » qui donnerait aux bouts de leurs doigts un goût dégoutant.

Source: www.elitereaders.com