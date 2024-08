Champignons Chaga : une source de guérison puissante

Le mystérieux champignon Chaga (Inonotus obliquus) est un mycélium médicinal non toxique qui a une prédilection pour l’écorce de bouleau. Si vous l’aperceviez en vous promenant dans une forêt de bouleaux de l’hémisphère nord, vous supposeriez probablement (au vu de son apparence peu attrayante) qu’il s’agit d’une sorte d’infection de l’arbre. Mais le chaga est bien plus qu’une simple tache forestière disgracieuse.

Le champignon chaga est en fait un trésor de potentiel de guérison appuyé par la science, qui a été un élément important de la médecine populaire pendant des milliers d’années.

La réputation du chaga en tant que puissant remède naturel pour tout, des maladies gastro-intestinales à la tuberculose en passant par le cancer, remonte au moins au XVIe siècle, lorsque des artisans botanistes auraient découvert qu’il pouvait être infusé sous forme de thé à des fins thérapeutiques variées.

Les archives historiques suggèrent que, même avant cela, les guérisseurs naturels d’Asie ont probablement été parmi les premiers à documenter le potentiel médicinal du chaga il y a plus de 4600 ans. Ils ont observé que cet étrange champignon avait la capacité unique d’extraire les nutriments de ses hôtes et de les concentrer en lui-même. D’où l’incroyable densité de vitamines B, d’antioxydants, d’oligo-éléments, d’enzymes, etc. du champignon chaga.

Depuis ces temps anciens, la science a porté notre compréhension du chaga à un tout autre niveau, et l’Occident est enfin en train de comprendre ce que ce champignon étonnant est capable de faire. Au cours du siècle dernier, les propriétés antivirales, antimicrobiennes, anti-inflammatoires, cardioprotectrices, anti-hyperglycémiques et anticancéreuses du champignon Chaga sont devenues plus largement connues.

D’éminentes autorités, dont l’International Society for Mushroom Science (ISMS), ont déclaré qu’il s’agissait d’un complément alimentaire digne d’intérêt qui pourrait être utile en tant que remède nutraceutique de première intention. Cela signifie qu’il s’agit d’un aliment fonctionnel qui présente des qualités médicinales et/ou toniques significatives dont les humains peuvent tirer profit.

Comment le chaga aide à soutenir un système immunitaire dynamique

Vous savez probablement déjà que le principal moyen par lequel le corps humain évite les maladies est le système immunitaire, un réseau complexe d’organes, de cellules et de protéines qui repoussent activement les envahisseurs étrangers. Sans système immunitaire, notre corps succomberait rapidement aux pathogènes nocifs comme les bactéries, les virus, les parasites et les champignons malins, ce qui entraînerait des maladies graves et éventuellement la mort. C’est pourquoi il est extrêmement important de soutenir le système immunitaire à l’aide d’une nutrition immunomodulatrice comme celle que l’on trouve dans le chaga.

Modificateur naturel de la réponse biologique (BRM), le champignon Chaga est riche en une classe de polysaccharides connus sous le nom de Bêta-D-Glucanes qui aident à équilibrer la réponse du système immunitaire de l’organisme, en la renforçant ou en la ralentissant selon les besoins pour un fonctionnement optimal.

Le chaga possède également des composés nutritifs clés qui lui donnent la capacité d’activer un ensemble de cellules immunitaires, y compris les lymphocytes, les macrophages et les cellules tueuses naturelles (NK). Ces cellules permettent au corps de supprimer la formation de conditions de santé chroniques comme les maladies auto-immunes, les allergies et le cancer.

Les effets immunomodulateurs du chaga semblent aller encore plus loin, avec des recherches qui suggèrent des bénéfices dans la remédiation des allergies alimentaires et asthmatiques, la dermatite atopique, l’inflammation (y compris les conditions inflammatoires auto-immunes telles que l’arthrite rhumatoïde), l’athérosclérose, la thrombose, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la listériose, le choc septique, et peut-être le plus important, le cancer.

Bien que la science n’ait pas encore découvert tous les mécanismes précis qui permettent au chaga de remplir ces fonctions, il est clair, d’après ce qui a déjà été découvert, que le chaga est un puissant « superaliment » potentialisateur et renforçateur du système immunitaire, doté d’un vaste potentiel de guérison.

L’inflammation n’a rien à envier au champignon Chaga

En plus des bêta-D-glucanes, les champignons Chaga contiennent une variété d’autres polysaccharides dont il a été scientifiquement démontré qu’ils aident à augmenter les niveaux d’énergie et à promouvoir la clarté mentale, tout en protégeant les différents organes du corps contre l’inflammation dommageable. Dans le domaine de la santé cardiovasculaire en particulier, le chaga a un effet apaisant qui aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer le flux sanguin. Cela permet d’apporter plus d’oxygène à l’ensemble du corps.

Les patients souffrant de douleurs chroniques, de neuropathie et même de diabète sont de bons candidats pour l’utilisation du Chaga à cet égard, car il a été démontré que les composants du champignon aident à moduler l’agrégation plaquettaire.

Les maladies cardiaques sont un autre domaine dans lequel le Chaga a montré des avantages prononcés. Il contient des niveaux élevés d’une substance triterpénique connue sous le nom d’acide bétulinique, ainsi que son précurseur, la bétuline, dont les études montrent qu’elle est une arme puissante contre l’hypercholestérolémie. Des chercheurs de l’université de Jiangnan, en Chine, ont constaté qu’un bouillon de culture contenant de la matière sèche d’extrait de chaga présentait à la fois des effets anti-hyperglycémiques et anti-lipidiques peroxydants, aidant à décomposer le cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité) nuisible dans la circulation sanguine.

Le profil antioxydant diversifié du chaga est encore plus impressionnant, car il présente le score ORAC le plus élevé de tous les super-aliments connus (l’ORAC est une mesure de la puissance antioxydante). Selon des recherches compilées par l’université de Tufts, le chaga a un pouvoir antioxydant trois fois supérieur à celui des baies de Goji, qui sont le deuxième aliment connu le plus puissant. On pourrait dire que cela fait du chaga la première source mondiale d’antioxydants luttant contre l’inflammation.

Le champignon Chaga contient de grandes quantités de Super Oxyde Dismutase (SOD), une puissante classe d’enzymes qui contribue à sa solide défense antioxydante contre l’oxydation et les dommages causés par les radicaux libres. La pigmentation noire naturelle du chaga indique sa teneur élevée en mélanine, un « super » antioxydant riche en polyphénols qui protège contre les dommages causés à l’ADN. La mélanine est le même antioxydant que celui que l’on trouve naturellement dans la peau humaine et qui protège contre les dommages causés par le soleil.

Le chaga et le cancer : Une alternative naturelle potentielle aux médicaments et à la chirurgie ?

C’est dans le domaine du cancer que le chaga brille vraiment. Des dizaines d’études scientifiques (et ce n’est pas fini !) suggèrent que le chaga présente de puissants avantages apoptotiques, anti-prolifératifs et chimio-protecteurs. Son spectre complet de phytostérols, y compris le lanostérol, l’inotodiol, l’ergostérol et le fécostérol, fait partie des nombreux constituants du chaga dont il a été démontré à la fois in vivo (à l’intérieur d’un organisme vivant) et in vitro (dans un modèle de laboratoire) qu’ils inhibent directement la croissance et la propagation des cellules cancéreuses.

Chez des souris porteuses de tumeurs, des extraits de Chaga ont montré des effets significatifs de suppression des tumeurs, dont la supplémentation a entraîné une réduction impressionnante de 60 % de la taille des tumeurs, en moyenne. La même recherche a montré que le chaga contribuait à augmenter l’agglomération des tumeurs et à inhiber la vascularisation des tumeurs, inhibant ainsi davantage la croissance et la propagation du cancer chez ces souris. Des recherches connexes ont démontré le potentiel anticancéreux du chaga en ce qui concerne la régulation négative de certaines voies cellulaires associées au cancer, y compris dans le cancer colorectal humain induit par la colite.

Des chercheurs russes ont étudié activement les bienfaits du chaga et d’autres champignons similaires qui poussent dans leur pays et dans la Sibérie voisine, en s’intéressant particulièrement à la façon dont les composants de ces champignons affectent le cancer. Parmi leurs découvertes figurent les bienfaits thérapeutiques des composés triterpéniques bioactifs du Chaga – principalement ceux qui contiennent un groupe OH en C-22 et une chaîne latérale insaturée – qui, selon ces chercheurs, ont la capacité d’inhiber directement la croissance d’un certain nombre de lignées cellulaires cancéreuses, comme cela a été démontré à la fois in vitro et in vivo.

Le chaga possède également des propriétés hépatoprotectrices qui sont particulièrement pertinentes non seulement pour les lésions du foie mais aussi pour le cancer du foie. Des études ont montré que même pris à des doses relativement faibles, le chaga élimine activement les radicaux libres à l’origine des lésions oxydatives du foie, bloquant ainsi efficacement la formation de maladies et de cancers du foie.

C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres encore qu’une étude a qualifié le chaga de premier « ingrédient anticancéreux naturel dans l’alimentation », suggérant qu’il pourrait, en fait, être un traitement sûr et efficace et un protocole préventif contre le cancer.

Ce sentiment est également partagé par David Winston, RH, AHG, doyen du Center for Herbal Studies à Broadway, New Jersey, et phytothérapeute avec plus de 40 ans d’expérience à son actif, qui est convaincu que le Chaga est le champignon médicinal anticancéreux le plus puissant qui existe.

Tout cela est logique si l’on considère l’incroyable profil nutritionnel du chaga, qui est pratiquement inégalé dans le monde naturel. C’est pourquoi ce puissant superaliment continuera d’être au centre de la recherche scientifique sur les aliments fonctionnels pendant de nombreuses années encore.

