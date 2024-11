Comment dissoudre les cristaux dans l’oreille interne et se débarrasser des vertiges

Les vertiges, souvent causés par des cristaux de carbonate de calcium désorientés dans l’oreille interne, provoquent des sensations désagréables de rotation et de nausée. Voici un guide simple et pratique pour comprendre ce phénomène et découvrir des méthodes efficaces pour y remédier.

Le rôle des cristaux dans l’oreille interne

L’oreille interne contient naturellement des petits cristaux de calcium appelés otolithes, qui jouent un rôle clé dans notre équilibre. Ces cristaux sont situés sur une membrane gélatineuse, au-dessus de cils sensoriels reliés à des nerfs envoyant des signaux au cerveau. En ajoutant de la masse à la membrane gélatineuse, ces cristaux augmentent la sensibilité des cils aux mouvements et à la gravité, permettant au corps de détecter sa position dans l’espace.

Cependant, des vertiges surviennent lorsque ces cristaux se détachent et se déplacent dans d’autres zones de l’oreille interne, perturbant la communication sensorielle entre l’oreille et le cerveau. Ce phénomène entraîne une sensation de déséquilibre et des vertiges intenses.

Causes du déplacement des cristaux

Normalement, ces cristaux détachés sont absorbés naturellement par le fluide lymphatique de l’oreille, qui contient peu de calcium, en environ 20 heures. Cependant, divers facteurs peuvent ralentir cette dissolution et provoquer des vertiges persistants :

Traumatisme crânien : un choc à la tête peut déloger les cristaux et les déplacer vers des zones problématiques.

: un choc à la tête peut déloger les cristaux et les déplacer vers des zones problématiques. Infections : certaines infections de l’oreille interne peuvent également provoquer ce déplacement.

: certaines infections de l’oreille interne peuvent également provoquer ce déplacement. Médicaments : certains traitements médicaux modifient la concentration de calcium dans la lymphe, retardant la dissolution des cristaux.

: certains traitements médicaux modifient la concentration de calcium dans la lymphe, retardant la dissolution des cristaux. Vieillissement : en vieillissant, le corps a tendance à perdre des cristaux de calcium, augmentant le risque qu’ils se déplacent.

Les liens entre le calcium et les vertiges

Des études ont mis en lumière une corrélation entre la concentration de calcium dans la lymphe et les vertiges. Les personnes souffrant de vertige présentent souvent une concentration en calcium plus élevée dans leur oreille interne, ce qui empêche les cristaux de se dissoudre rapidement. Cette accumulation de calcium est également associée à l’ostéoporose, une maladie où le calcium se dépose anormalement dans les tissus mous.

L’importance de la vitamine D pour dissoudre les cristaux

Un nutriment clé pour réguler le calcium dans l’organisme est la vitamine D. Cette vitamine favorise une meilleure absorption du calcium dans l’intestin, rendant son absorption jusqu’à 20 fois plus efficace. Toutefois, de nombreuses personnes présentent une carence en vitamine D, particulièrement en vieillissant, ce qui pourrait favoriser la persistance des vertiges.

Pour rétablir cet équilibre et encourager la dissolution des cristaux, il est recommandé de consommer au moins 10 000 UI de vitamine D par jour, et jusqu’à 20 000 UI pour les cas de vertige chronique.

Compléments nécessaires avec la vitamine D

Pour optimiser l’absorption du calcium et éviter ses effets indésirables, il est conseillé de combiner la vitamine D avec les nutriments suivants :

Vitamine K2 : la vitamine K2 aide à orienter le calcium vers les os, empêchant son accumulation dans les tissus mous où il pourrait causer des problèmes.

: la vitamine K2 aide à orienter le calcium vers les os, empêchant son accumulation dans les tissus mous où il pourrait causer des problèmes. Magnésium : le magnésium est essentiel au bon fonctionnement de la vitamine D et aide à prévenir la formation de dépôts calciques excessifs dans l’organisme.

Exercices pour repositionner les cristaux et soulager les vertiges

En attendant que la vitamine D et les compléments agissent, des exercices peuvent aider à repositionner les cristaux mal placés dans l’oreille interne. Ces exercices consistent en des mouvements précis de la tête qui favorisent le retour des cristaux dans leur emplacement d’origine, réduisant ainsi les symptômes de vertige.

Pour une démonstration pratique de ces exercices, une vidéo est disponible pour vous guider dans la réalisation de ces mouvements simples mais efficaces :

Sources:

www.nutritionalphysicaltherapy.com

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Dr. Eric Berg DC