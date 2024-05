Comment optimiser vos bactéries intestinales et cérébrales

Ces dernières années, l’importance du microbiome a été mise en avant. Il y a plus de vingt ans, la médecine fonctionnelle en parlait déjà, mais les données manquaient. Aujourd’hui, nous disposons de nouvelles informations grâce à une entreprise appelée Viome, qui a analysé les excréments de plus de 100 000 personnes.

Cette entreprise a séquencé non seulement les bactéries, mais aussi les virus, champignons, parasites et même le pourcentage d’ADN humain. La technologie utilisée, initialement inventée pour la détection de guerres biologiques, a permis d’ajouter 10 000 nouvelles espèces de bactéries intestinales que nous ne connaissions pas auparavant. C’est l’âge d’or de la découverte de ce qui se passe dans notre intestin, et les résultats sont parfois surprenants.

La découverte des bactéries cérébrales

Grâce à de meilleures techniques d’imagerie, les scientifiques ont découvert qu’il n’existe pas seulement un microbiome intestinal mais aussi un microbiome cérébral. Dans le cerveau de personnes parfaitement saines, on trouve les mêmes espèces de bactéries que celles présentes dans l’intestin. Cela remet en question notre compréhension de la barrière hémato-encéphalique.

Ces bactéries sont donc partie prenante de notre corps. Manger des aliments qui perturbent notre flore intestinale, comme une alimentation pauvre en fibres ou riche en viande industrielle contenant des antibiotiques, peut réduire notre longévité. Les personnes qui vieillissent bien possèdent une grande diversité de bactéries intestinales.

Les habitudes alimentaires pour un microbiome sain

Quand j’ai commencé à écrire « Super Human », j’ai utilisé le test de Viome et découvert que je n’avais que 48 bactéries différentes dans mon intestin. Un des défis pour moi était de consommer suffisamment de légumes en voyage. Contrairement à ce que l’on peut trouver chez soi, les restaurants peinent souvent à fournir une quantité suffisante de légumes.

Ceux qui vivent longtemps consomment des assiettes remplies de légumes avec une quantité modérée de protéines issues d’animaux nourris à l’herbe ou capturés à l’état sauvage, et beaucoup de graisses saines non transformées. Il est difficile d’acheter ce type de régime. J’ai donc créé un prébiotique, qui est une substance que les bonnes bactéries intestinales consomment. Les prébiotiques ont un plus grand impact que les probiotiques sur le microbiome.

En utilisant ces prébiotiques dans mon café Bulletproof chaque matin, j’ai pu augmenter la diversité bactérienne de 48 à 196 espèces. Un microbiome diversifié est synonyme de bonne santé. De plus, la consommation d’herbes, épices et différents types de légumes contribue à cette diversité bactérienne.

L’importance du jeûne intermittent

Il existe un type de bactérie, Akkermansia, qui est crucial pour maintenir l’intégrité de la paroi intestinale. Nous savons maintenant que le jeûne joue un rôle essentiel pour la santé de cette bactérie. En pratiquant le jeûne intermittent, c’est-à-dire en consignant toutes ses prises alimentaires à une fenêtre de six à huit heures par jour, on favorise le renouvellement de la paroi intestinale.

Lorsque l’estomac est vide pendant une période de temps, les bonnes bactéries en profitent pour restaurer cette barrière, réduisant ainsi l’inflammation et permettant une meilleure absorption des nutriments. Une fois par semaine ou toutes les deux semaines, je pratique un jeûne de 24 heures, ce qui est facilité par une alimentation riche en graisses et contrôlée en glucides.

En résumé, un régime riche en légumes, une consommation modérée de protéines saines, beaucoup de graisses non endommagées, et la pratique du jeûne intermittent sont les clés pour optimiser vos bactéries intestinales et cérébrales, vous permettant de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Dave Asprey

Source: Big Think