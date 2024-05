Cancer : des points communs aux guérisons inexpliquées ! – Dr Yann Tiberghien

Le Dr Yann Tiberghien, médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur, fait sensation avec son livre intitulé « Ils étaient tous condamnés. 11 récits de guérisons inexpliquées ». Cette œuvre présente les témoignages poignants de patients atteints de cancers en phase terminale, qui ont défié les pronostics médicaux pour retrouver la santé.

Le point de départ : une observation commune

Ayant constaté que toutes ces guérisons étaient liées par une démarche commune, le Dr Tiberghien s’est posé une seule question : pourquoi et comment ces patients ont-ils guéri ? Tous ces patients ont pris la responsabilité de leur propre santé, refusant de se voir comme des victimes. Ce point de vue jette une nouvelle lumière sur le potentiel de l’esprit humain et sur les limites actuelles de la science médicale.

Le cadre de l’étude

Choix des sujets

Pour sa thèse de doctorat, le Dr Tiberghien a analysé plus de 250 dossiers de patients guéris de cancers en stade terminal. Avec l’aide du professeur Pujol, douze de ces cas ont été sélectionnés pour leur fiabilité et leur caractère inexplicable. Ces sujets ont été confrontés à des situations où la médecine traditionnelle avait épuisé toutes les options thérapeutiques, les laissant en soins palliatifs.

Rencontres enrichissantes

Les rencontres avec ces patients ont été marquées par des témoignages étonnants et émouvants. Par exemple, une chilienne, ancienne prisonnière et torturée sous le régime de Pinochet, a décidé de pardonner ses bourreaux et a ensuite guéri de sa leucémie. Cette démarche de pardon illustre à quel point les éléments émotionnels et psychologiques peuvent jouer un rôle crucial dans la guérison.

Le rôle de la médecine alternative

Bien que le Dr Tiberghien pratique la médecine conventionnelle, il a toujours été attiré par les médecines alternatives comme l’homéopathie et l’acupuncture. Il constate que des pratiques comme la nutrition, prônée par le professeur Joyeux et le docteur Kousmine, peuvent jouer un rôle essentiel pour certains patients. Cependant, ces méthodes ne sont pas la cause principale de la guérison mais peuvent être des facteurs favorisant.

Les causes réelles du cancer et la réflexion philosophique

Selon le Dr Tiberghien, la médecine moderne se concentre davantage sur le traitement des symptômes que sur la recherche des causes profondes du cancer. Il souligne la nécessité de revenir à une approche philosophique, comme celle d’Hippocrate ou d’Aristote, où la médecine et la réflexion sur le sens de la vie étaient intimement liées. Les guérisons décrites dans son livre montrent que le cancer peut être perçu comme un message, un appel à changer de mode de vie.

Des témoignages poignants

Le cas du SCOM de la hanche

L’un des témoignages les plus marquants est celui d’un chasseur alpin italien atteint d’un sarcome de la hanche. Non croyant, il accepte pourtant de se rendre à Lourdes où il ressent une révélation. Quelques mois après, contre toute attente, son fémur repousse et son bassin se reconstitue. Cette guérison, reconnue comme miraculeuse, souligne l’importance de l’état émotionnel et psychologique dans le processus de guérison.

Une leçon de solidarité

Au-delà de la guérison physique, ces témoignages sont aussi des leçons de solidarité et de soutien communautaire. Les villages, les familles et même des communautés entières viennent en aide à ces patients, renforçant l’idée que l’environnement et le soutien émotionnel jouent un rôle crucial dans la guérison.

Rêve et espoir

L’enseignement majeur de ces expériences est que, malgré un diagnostic accablant, ces patients n’ont jamais cessé de chercher un sens à leur vie. Ils ont accepté la possibilité de mourir, ce qui leur a permis de renverser la situation. La clé réside dans le changement de réalité psychologique, dans une quête de sens et une métamorphose intérieure qui finissent par influencer le corps physique.

La relation entre esprit et corps

Le Dr Tiberghien propose une théorie selon laquelle il existe plusieurs corps énergétiques en plus du corps physique. Ces corps vibrent à des fréquences différentes. En changeant d’état émotionnel, on peut influencer ces corps subtils, entraînant une cascade énergétique qui guérit finalement le corps physique. Cette hypothèse lie émotion, esprit et matière d’une manière innovante.

Conclusion

Le livre du Dr Yann Tiberghien offre une perspective fascinante sur le cancer, vue non pas comme une condamnation mais comme une opportunité de transformation intérieure. À travers des témoignages poignants et des réflexions profondes, il propose une nouvelle manière de comprendre la maladie et la guérison.

Source: Beur FM