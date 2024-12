Comment préparer un sirop de sureau (un puissant soutien pour l’immunité)

Le sirop de sureau est une préparation naturelle idéale pour renforcer votre système immunitaire, surtout pendant les mois froids. Riche en antioxydants et en vitamines, le sureau noir (Sambucus nigra) est un remède ancestral utilisé pour prévenir et atténuer les symptômes du rhume et de la grippe. Découvrez dans cet article comment préparer votre propre sirop de sureau, une alternative efficace, économique et savoureuse aux produits du commerce.

Le sureau : un allié naturel contre les infections saisonnières

Les infections comme le rhume et la grippe peuvent être difficiles à gérer avec des traitements conventionnels. Heureusement, le sureau offre une solution naturelle. Des études montrent qu’il peut non seulement aider à prévenir ces maladies, mais également à en réduire significativement la durée.

La Dr Madeleine Mumcuoglu, chercheuse de l’université hébraïque de Jérusalem, a démontré que le sureau désactive les enzymes utilisées par les virus pour infecter les cellules des voies respiratoires. Lorsqu’il est pris avant une infection, il empêche celle-ci de s’installer. Pris après, il limite la propagation du virus. Selon une étude clinique, 90 % des participants traités avec du sureau ont observé une guérison complète en trois jours, contre six jours pour ceux ayant reçu un placebo.

Les bienfaits du sureau

Le sureau noir regorge de vitamines A, B et C, qui renforcent l’immunité. Ses propriétés antioxydantes protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres, et ses sucres complexes favorisent une réponse immunitaire optimale.

Il peut également soulager certains symptômes d’infections respiratoires comme la congestion nasale ou les maux de gorge, rendant les épisodes de maladie plus supportables.

Pourquoi préparer son propre sirop de sureau ?

Économies significatives : Un sirop de sureau maison coûte bien moins cher que les produits achetés en magasin, qui peuvent atteindre 15 euros pour seulement 100 à 200 ml. Une recette maison produit environ 500 ml pour une fraction de ce prix. Personnalisation : Vous pouvez ajuster les ingrédients selon vos préférences, notamment les édulcorants ou les épices. Qualité et fraîcheur : Vous contrôlez les ingrédients, garantissant un produit 100 % naturel, sans additifs ni conservateurs.

Recette du sirop de sureau au miel

Ingrédients :

875 ml d’eau

100 g de baies de sureau séchées (ou 200 g de baies fraîches ou congelées)

2 cuillères à soupe de gingembre râpé

1 cuillère à café de cannelle moulue

½ cuillère à café de clous de girofle moulus

250 ml de miel cru

Équipement :

Une casserole moyenne

Une passoire ou un tissu à fromage

Un bocal hermétique (type Mason)

Préparation :

Versez l’eau dans une casserole et ajoutez les baies de sureau, le gingembre, la cannelle et les clous de girofle. Portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter sans couvrir pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce que le liquide ait réduit de moitié. Retirez la casserole du feu et laissez refroidir jusqu’à ce que le mélange soit tiède. Écrasez les baies à l’aide d’une cuillère pour extraire un maximum de jus. Filtrez le liquide à travers une passoire ou une étamine dans un récipient propre. Jetez les baies. Une fois le liquide refroidi (mais pas froid), incorporez le miel et mélangez jusqu’à obtenir une texture homogène. Transférez le sirop dans un bocal ou une bouteille en verre hermétique. Conservez au réfrigérateur.

Dosage recommandé :

Prévention : 1/2 à 1 cuillère à café par jour pour les enfants, 1/2 à 1 cuillère à soupe par jour pour les adultes.

Pendant une maladie : Prenez cette dose toutes les 2 à 3 heures jusqu'à amélioration des symptômes.

Variantes et substitutions possibles

Édulcorants alternatifs : Si le miel ne convient pas (enfants de moins d’un an, régime sans sucre), vous pouvez le remplacer par du sirop d’érable ou de la mélasse. Vous pouvez également omettre le sucrant pour obtenir une version non sucrée, à consommer rapidement. Épices : Les bâtons de cannelle ou les clous de girofle entiers peuvent remplacer les versions moulues. Baies de sureau : Si vous utilisez des baies fraîches ou congelées, doublez la quantité indiquée dans la recette. Vous pouvez également utiliser de la poudre de sureau en réduisant la quantité à 50 g.

Conservation et conseils pratiques

Durée de conservation : Le sirop se conserve environ deux semaines au réfrigérateur. Pour prolonger sa durée de vie, versez le sirop chaud dans un bocal stérilisé et hermétique. Vous pouvez également le congeler en petites portions, par exemple dans un moule à glaçons.

Évitez la réutilisation des baies : La cuisson et le filtrage extraient la majorité des nutriments. Réutiliser les baies pourrait aussi augmenter le risque de toxicité.

Autres usages du sirop de sureau

En plus de ses propriétés médicinales, le sirop de sureau est un ingrédient polyvalent en cuisine. Il peut remplacer les édulcorants dans certaines recettes ou servir de garniture pour des desserts comme des crêpes, du yaourt ou de la glace.

Précautions à prendre

Récolte des baies : Si vous cueillez des baies de sureau, assurez-vous qu’il s’agit bien de Sambucus nigra, car certaines variétés peuvent être toxiques. Évitez les feuilles, les tiges et les baies non mûres.

Si vous cueillez des baies de sureau, assurez-vous qu’il s’agit bien de Sambucus nigra, car certaines variétés peuvent être toxiques. Évitez les feuilles, les tiges et les baies non mûres. Consultation médicale : Bien que naturel, le sureau peut ne pas convenir à tout le monde. Consultez un professionnel de santé ou un herboriste en cas de doute.

Avec cette recette simple et économique, vous pouvez préparer un sirop de sureau délicieux et efficace pour protéger votre famille tout au long de l’année.

Source : wellnessmama.com