Contre les reflux gastriques, une nutritionniste conseille cette boisson le matin

Souffrir de reflux gastriques ou d’aigreurs d’estomac peut rendre difficile le choix des aliments et boissons qui n’aggravent pas ces désagréments. Frédérique Chataigner, nutritionniste et psychothérapeute du comportement alimentaire, partage ses recommandations pour des boissons à privilégier tout au long de la journée, adaptées à votre confort digestif.

Les jus à privilégier pour apaiser les reflux

Certaines boissons froides, notamment les jus, peuvent contribuer à réduire les symptômes du reflux gastrique. Le jus de gingembre est particulièrement apprécié pour ses propriétés digestives. Les jus de légumes sont également conseillés, en particulier ceux à base de carotte ou de pomme de terre, comme le jus Breuss. Ces choix se distinguent par leur capacité à apaiser l’acidité gastrique. En revanche, le jus de tomate est déconseillé, car il est connu pour être trop acide.

Pour les amateurs de jus de fruits, Frédérique Chataigner recommande ceux de banane, de papaye ou de melon, à condition qu’ils soient sans sucres ajoutés. À l’inverse, les agrumes tels que l’orange, le citron ou le pamplemousse doivent être évités, car leur acidité peut aggraver les brûlures d’estomac.

Des infusions qui favorisent une digestion sereine

Pour les boissons chaudes, les infusions à l’anis se révèlent être un excellent choix. Selon la nutritionniste, l’anis aide à réduire l’acidité gastrique et détend les muscles intestinaux. « Il a été prouvé que cette plante a des effets bénéfiques sur les troubles digestifs, notamment en limitant les symptômes liés au reflux gastrique », explique-t-elle. Cependant, elle insiste sur le fait que cela ne concerne pas les boissons alcoolisées comme le pastis, qui au contraire aggravent l’acidité.

Les tisanes et le thé sans caféine, comme le rooibos, sont également des options intéressantes pour les personnes sensibles. En revanche, les thés contenant de la caféine, le café classique et même le café décaféiné sont déconseillés. Ces derniers, malgré l’absence de caféine, contiennent des composés qui peuvent irriter l’estomac. Une bonne alternative est le café de céréales à base de chicorée. Pour sucrer ces infusions, le miel est autorisé, à condition qu’il soit artisanal et naturel.

Les boissons idéales dès le petit-déjeuner

Au réveil, certaines boissons permettent de commencer la journée sans risquer d’aggraver les symptômes de reflux. Le lait d’amande est recommandé, car il est alcalin et contribue à neutraliser l’acidité. Toutefois, Frédérique Chataigner précise qu’il doit être sans sucres ajoutés ni huile de tournesol. Préparer son propre lait d’amande est idéal : laissez tremper des amandes dans de l’eau toute une nuit, puis mixez-les avec de l’eau fraîche.

L’eau, tout simplement, est également un allié précieux contre l’acidité. Une étude de l’Université d’Athènes, publiée dans PubMed, a démontré qu’un simple verre d’eau peut augmenter immédiatement le pH gastrique, réduisant ainsi les brûlures d’estomac. L’eau gazeuse riche en bicarbonate est une option encore plus bénéfique pour apaiser les reflux.

L’aloé vera et l’eau de coco : des solutions naturelles

L’aloé vera, bien connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, est une autre option à envisager. Son gel peut être dilué dans des boissons pour atténuer son goût amer. Une préparation maison avec de l’eau de coco, un peu de miel et quelques morceaux d’aloé vera frais peut constituer une boisson à la fois efficace et agréable. Une étude pilote a montré que l’aloé vera est aussi efficace que certains médicaments comme l’oméprazole pour réduire les symptômes de reflux gastro-œsophagien, sans provoquer d’effets secondaires.

Enfin, l’eau de coco se distingue par sa capacité à hydrater tout en maintenant un équilibre du pH gastrique. Elle constitue une option naturelle et douce pour ceux qui recherchent une boisson rafraîchissante et bénéfique pour leur digestion.