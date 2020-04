Coronavirus : les grands principes pour renforcer l’immunité (+ idée de jus)

par Thierry Casasnovas

Face à l’alerte sur le Coronavirus, je propose d’agir là où on peut agir, puisqu’il est vain de donner du temps et de l’énergie sur les choses où on n’a pas d’emprise. Comment peut-on agir ? On peut agir en renforçant naturellement notre système immunitaire, et c’est valable pour tous, même (surtout) pour les plus faibles.

En parallèle du renforcement, les plus faibles peuvent s’isoler ponctuellement pour éviter toute prise de risque, le temps que le système immunitaire se renforce. Édit post période de confinement (18/03/20) : l’ensemble de la population est appelée par le gouvernement à se confiner chez soi sans contact physique pendant une durée indéterminée.

Quels sont les outils pour renforcer l’immunité naturellement ?

Gérer les sources de stress physiques et psychiques

Adopter une alimentation physiologique, biologique et suffisamment riche en nutriments

Pratiquer le jeûne régulièrement

S’aider d’outils ponctuels pour aider le corps à assainir le terrain (ex : plantes, cataplasmes etc.)

Intégrer des périodes de repos et de profonde détente

Pratiquer la respiration consciente

Être en contact le plus possible avec la nature et le soleil

Se nourrir de l’amour de son entourage

Faire de l’activité physique régulièrement

Adopter un état d’esprit positif

Nourrir les émotions de joie, d’espérance, de paix

En opposition, que faut-il éviter ?

L’hypercatabolisme (la suractivité) et le stress chronique

La consommation de produits non physiologiques ou l’abus d’un produit en particulier

Les ondes électromagnétiques artificielles

Les produits chimiques, les additifs et les pesticides

Nourrir la peur, la colère, la culpabilité, la tristesse

L’isolement de longue durée (hors période de crise et de confinement)

La sédentarité et le manque d’activité physique

Mais pour aller vraiment dans du renforcement du système immunitaire, je vous invite à pratiquer quotidiennement la loi de l’Hormèse par :

Une exposition volontaire et ponctuelle au froid (douches ou bains froids)

Le jeûne de puissance (jeûne sec par exemple, type de jeûne à adapter au cas par cas)

Les techniques de respiration Wim Hof et Buteiko

Une exposition volontaire au chaud (sauna, bains salmanoff)

Exercice physique à haute intensité (HIIT)

C’est notamment avec les techniques de renforcement (ex : méthode connue de Wim Hof) que plusieurs personnes ont réussi à se débarrasser de la maladie de Lyme. Si vous couplez ces techniques avec une super hygiène de vie, votre terrain s’assainira, votre système immunitaire se renforcera et votre corps ne sera pas un environnement favorable au développement de virus et bactéries pathogènes. « Le terrain est tout, les bactéries (et virus) ne sont riens » comme disait Antoine Béchamps.

Notre environnement joue un rôle essentiel dans la santé de notre système immunitaire, alors choisissons un environnement adéquat le moins pollué et perturbant possible. Mais la perception de notre environnement joue un très grand rôle aussi ! Nous avons le choix d’interpréter chaque événement, soit de manière positive, soit de manière négative. Nous pouvons décider de cultiver les émotions de paix et de joie, et de ne pas arroser les émotions de peur qui provoquent des réactions biochimiques qui affaiblissent nos systèmes immunitaires. Nous pouvons considérer cette situation comme catastrophique ou au contraire y voir une opportunité qui s’offre à nous : celle de se reposer et de choisir enfin de se renforcer.

Thierry Casasnovas : Site web | Youtube | Facebook | Instagram