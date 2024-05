Dieu m’a destiné à partager ce message : un régime probiotique offre de l’espoir pour les problèmes digestifs

Près de 70 millions d’Américains déclarent souffrir de troubles digestifs, selon les statistiques gouvernementales, tandis que l’on pense que beaucoup d’autres souffrent en silence. Bien que les causes puissent varier, certains pointent du doigt une alimentation malsaine et disent que renverser ce schéma peut faire toute la différence.

Le cas de Jordan Rubin

Jordan Rubin n’avait que 19 ans lorsqu’il a été soudainement frappé par une colite sévère. Au cours d’une période de deux ans, il a perdu 80 livres et la capacité de marcher. Puis, en seulement trois mois, Jordan est passé d’un fauteuil roulant à faire de l’exercice.

En servant en tant que conseiller dans un camp biblique, Jordan est tombé gravement malade avec une maladie inflammatoire de l’intestin si grave qu’elle l’a finalement conduit à perdre 80 livres et la capacité de marcher. « Je ne comprenais pas comment un jeune homme qui vivait pour Dieu, je ne faisais pas toutes les choses normales que les gens font à l’université, je prêchais aux gens, je voulais entrer dans le ministère, et ici, je vivais ce que je considérais comme un sort pire que la mort, » a-t-il confié à CBN News.

Un diagnostic paralysant

Après avoir été diagnostiqué avec une colite de Crohn, Jordan a vu des dizaines de médecins pendant une période de deux ans. Puis, il a rencontré le gastroentérologue Joseph Brasco qui a constaté que Jordan ne répondait positivement à aucun traitement conventionnel. Cependant, tout a changé lorsque le Dr Brasco a aidé Jordan à adopter un régime alimentaire pour équilibrer son microbiome intestinal, cet écosystème de bonnes et mauvaises bactéries dans les intestins qui, selon les scientifiques, peut avoir des implications importantes pour la santé.

Les principes du régime probiotique

La clé pour Jordan était de suivre un régime riche en bonnes bactéries appelées probiotiques et d’autres aliments sains tout en évitant les aliments qui favorisent la croissance de mauvaises bactéries. Douze semaines après avoir commencé ce régime, il est passé de plus de 45 kilos et un fauteuil roulant à 77 kilos le jour de ses 21 ans, faisant de l’exercice sur la plage.

Des années plus tard, Jordan et le Dr Brasco partagent le plan qui a transformé la vie de Jordan dans leur livre « The Probiotic Diet » (Le régime probiotique).

Les aliments riches en probiotiques

Le régime commence par la prise quotidienne d’un supplément probiotique, suivie de la consommation de divers aliments et boissons contenant ces bonnes bactéries. Pensez aux produits laitiers cultivés ou fermentés comme le yaourt et le kéfir, disponibles partout. Même la crème sure de haute qualité et le fromage cottage contiennent des probiotiques. Les aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi et les cornichons, s’ils sont préparés correctement, renferment également des probiotiques. Le vinaigre de cidre de pomme, le kombucha et le kvas en contiennent également.

Les fibres pour nourrir les bonnes bactéries

Les bonnes bactéries étant vivantes, elles ont besoin de nourriture appelée prébiotiques pour survivre et se reproduire. Les fibres, comme celles que l’on trouve dans les légumes, aident ces bonnes bactéries à prospérer dans notre système. Ainsi, le régime comprend ces légumes et d’autres aliments riches en fibres tels que les fruits, les haricots et les grains entiers.

Les aliments à éviter

Un microbiome intestinal sain nécessite également de retirer certains éléments de notre alimentation. Cela inclut les aliments transformés et les sucreries qui peuvent encourager la prolifération des mauvaises bactéries. « Beaucoup de gens viennent avec des troubles gastro-intestinaux chroniques, et nous leur disons juste d’éliminer le sucre et de ne pas ajouter de substituts de sucre, » explique le Dr Brasco. « La majorité d’entre eux se sentent significativement mieux un mois ou six semaines plus tard. »

Un régime ancien pour des problèmes modernes

Alors que des millions de personnes cherchent à soulager leurs problèmes digestifs douloureux, certains peuvent trouver un soulagement grâce à un régime ancien, riche en aliments fermentés et en aliments entiers créés par Dieu. Les scientifiques modernes ont récemment découvert que ce vieux plan peut nous aider à nous sentir mieux en atteignant le bon équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans notre corps.

Livre mentionné : « The Probiotic Diet: Improve Digestion, Boost Your Brain Health, and Supercharge Your Immune System » de Jordan Rubin et Dr Joseph Brasco.

Pour des informations supplémentaires ou pour une brochure gratuite de 14 pages intitulée « Build a Better Gut », rendez-vous sur le site web de CBN ou appelez leur numéro gratuit.

Source: CBN News