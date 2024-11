En vieillissant, au réveil, faites attention à ces 5 signes et consultez immédiatement un médecin !

En vieillissant, il est essentiel de rester attentif aux signes subtils que peut envoyer notre corps. Certains symptômes, bien que discrets, pourraient signaler des problèmes de santé graves, voire un cancer. Voici les cinq signes d’alerte silencieux à surveiller de près, notamment au réveil, pour favoriser une détection rapide et augmenter les chances de succès d’un éventuel traitement.

1. Fatigue extrême et persistante

La fatigue est un symptôme courant que l’on attribue souvent au stress, à l’âge, ou à un mauvais sommeil. Cependant, une fatigue intense qui persiste malgré une bonne nuit de repos et s’étend sur des semaines ou des mois peut être le signe d’un problème de santé sous-jacent. Contrairement à la fatigue habituelle, cette sensation est souvent inexpliquée et durable.

Ce type de fatigue se manifeste fréquemment en cas de cancer, car les cellules cancéreuses consomment énormément d’énergie, laissant les cellules saines à court de ressources. Selon l’American Cancer Society, environ 50 % des personnes atteintes d’un cancer éprouvent cette fatigue inhabituelle avant même leur diagnostic. La fatigue associée au cancer se traduit par une lourdeur généralisée, une difficulté à accomplir les tâches quotidiennes, et même des difficultés à sortir du lit. Elle est également courante dans certains cancers du sang, comme la leucémie et le lymphome, qui affectent directement la production de cellules sanguines, causant une anémie et une fatigue persistante.

2. Sueurs nocturnes excessives

Se réveiller en sueur, même dans une pièce fraîche, est un autre signe qui peut passer inaperçu, mais qui pourrait signaler un problème de santé. Les sueurs nocturnes sont fréquentes dans les cancers affectant le système lymphatique, comme les lymphomes. Ces sueurs sont souvent si intenses qu’elles nécessitent de changer de vêtements ou de literie pendant la nuit.

Ce phénomène est lié à la réponse immunitaire de l’organisme qui, en combattant les cellules cancéreuses, génère une inflammation et des poussées de fièvre qui favorisent les sueurs nocturnes. Selon le Journal of Clinical Oncology, environ 30 % des patients atteints de lymphome signalent les sueurs nocturnes comme un de leurs premiers symptômes. Ces sueurs peuvent être associées à une perte de poids inexpliquée, à des frissons ou à une fièvre légère et persistante, des signes souvent liés à des cancers du système endocrinien et lymphatique.

3. Perte de poids soudaine et inexpliquée

Une perte de poids rapide sans modification de l’alimentation ou de l’activité physique est un autre signe alarmant. Cela peut être observé dans des cancers comme ceux du poumon, de l’estomac, de l’œsophage et du pancréas, bien que tout type de cancer puisse provoquer ce symptôme. En effet, les cellules cancéreuses consomment une quantité excessive d’énergie, perturbant le métabolisme et entraînant une perte rapide de graisse et de masse musculaire.

Selon le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, environ 80 % des personnes atteintes de cancers du pancréas, de l’estomac ou du poumon présentent une perte de poids extrême, appelée cachexie, qui se caractérise par une diminution marquée de la masse musculaire et des graisses corporelles. Une perte de poids inexpliquée de plus de 5 % en six à douze mois, par exemple si une personne de 70 kg perd plus de 3 kg sans raison apparente, doit être examinée immédiatement.

4. Douleurs inexpliquées et persistantes

Des douleurs qui persistent sans cause apparente, notamment au réveil, peuvent être un signal important. Bien que de nombreuses douleurs soient liées à des troubles musculaires ou osseux, une douleur continue et inexpliquée pourrait être le signe de certains cancers, notamment ceux affectant les os ou les nerfs.

Les douleurs chroniques peuvent aussi être causées par des tumeurs qui exercent une pression sur les organes ou les tissus voisins. Une douleur inexpliquée qui persiste pendant des semaines, même après du repos ou des analgésiques, mérite d’être signalée à un médecin, surtout si elle s’aggrave avec le temps.

5. Changements cutanés inhabituels

La peau est souvent un bon indicateur de l’état de santé général. Des modifications de l’apparence de la peau, comme des taches sombres, des rougeurs, des démangeaisons ou des bosses, peuvent parfois être le signe de cancers, en particulier ceux de la peau, comme le mélanome. Par ailleurs, des modifications de la pigmentation, des zones jaunes (jaundice) ou une pâleur persistante peuvent révéler des problèmes au niveau du foie ou du système sanguin.

Les cancers de la peau ne sont pas les seuls concernés. Une peau anormalement sèche, irritée, ou présentant des lésions qui ne guérissent pas peuvent également être des signes indirects de cancers internes qui provoquent une inflammation et altèrent les réactions immunitaires de l’organisme.

Source : Dr Nutrition