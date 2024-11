Si tu es âgé et que tu te masturbes, je dois te dire ceci…

À un âge avancé, la santé et le bien-être passent par plusieurs pratiques qui soutiennent le corps et l’esprit. La masturbation, souvent taboue, présente des bienfaits surprenants et scientifiquement validés pour les seniors. Des effets bénéfiques sur la circulation sanguine, le sommeil, la santé de la prostate, le système immunitaire et la gestion du stress sont mis en avant par les recherches, de même que les impacts de la consommation de pornographie, un point à aborder avec précaution pour préserver le bien-être des plus âgés.

1. Améliore la circulation sanguine

Avec l’âge, la circulation sanguine se détériore, surtout pour les personnes menant une vie sédentaire. La masturbation favorise l’augmentation du flux sanguin et contribue ainsi à améliorer cette fonction essentielle. Chez les hommes, elle prévient les problèmes d’érection et maintient la santé du pénis, comme l’indique une étude de l’American Journal of Medicine. Pour les femmes, elle stimule la circulation pelvienne, prévenant le dessèchement vaginal et maintenant l’élasticité des tissus, d’après des recherches de la North American Menopause Society.

2. Libére des hormones de bien-être

Lors de la masturbation, des hormones telles que la dopamine et les endorphines sont libérées, apportant une sensation de bien-être. Ces hormones procurent détente et soulagent le stress et l’anxiété, des problèmes fréquents chez les personnes âgées. La revue Biological Psychology a démontré que l’augmentation des niveaux de dopamine lors de la masturbation améliore l’humeur et réduit les symptômes de la dépression, offrant un soutien naturel au bien-être, surtout lorsque les activités physiques se font moins nombreuses avec l’âge.

3. Favorise un sommeil réparateur

Avec le vieillissement, la qualité du sommeil diminue. L’orgasme entraîne la libération de prolactine, une hormone facilitant l’endormissement. Une étude de la Mayo Clinic souligne que cette hormone, libérée après la masturbation, induit une relaxation profonde, offrant une alternative naturelle aux somnifères et à leurs effets secondaires. Ce bienfait se révèle précieux pour les seniors en quête de solutions douces pour mieux dormir.

4. Préserve votre santé prostatique

La santé de la prostate est un sujet important pour les hommes âgés. Une étude de la Harvard Medical School, ayant suivi plus de 30 000 hommes durant plusieurs décennies, a révélé que des éjaculations fréquentes, y compris via la masturbation, pourraient réduire le risque de cancer de la prostate. En éliminant les toxines et substances potentiellement cancérigènes, cette pratique préventive aide à préserver la santé du système reproducteur masculin.

5. Améliore la santé vaginale des femmes

Pour les femmes, la masturbation peut atténuer les effets de la ménopause, période durant laquelle la sécheresse vaginale et la perte d’élasticité des tissus deviennent fréquentes en raison de la diminution des œstrogènes. Cette pratique stimule la production de liquide vaginal et maintient les tissus en bonne santé. La North American Menopause Society a confirmé que cette stimulation aide à préserver une bonne lubrification et prévient les infections urinaires, tout en apportant un confort accru dans la vie quotidienne.

6. Renforce votre système immunitaire

La masturbation renforce le système immunitaire selon des études. La revue Neuroimmunomodulation rapporte que cette pratique augmente le nombre de globules blancs, essentiels à la lutte contre les infections. De plus, l’orgasme diminue temporairement les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, dont les niveaux chroniquement élevés peuvent affaiblir le système immunitaire. En abaissant le cortisol, la masturbation agit comme une méthode anti-stress, favorable à la santé globale.

7. Maintient votre libido et votre fonction sexuelle

La masturbation stimule les organes sexuels, contribuant ainsi au maintien de la libido et freinant la diminution du désir liée au vieillissement. Une étude publiée dans le Journal of Sex Research montre que cette pratique aide à conserver la fonction érectile chez les hommes et prévient la perte de sensibilité vaginale chez les femmes. Elle permet aux partenaires de maintenir un niveau de réponse sexuelle équilibré, contribuant à une vie intime épanouie.

8. Soulage les douleurs chroniques

Les douleurs chroniques, telles que les maux de dos et douleurs articulaires, sont fréquentes avec l’âge. La masturbation libère des endorphines, des analgésiques naturels bloquant les signaux de douleur. Selon The Journal of Pain, la masturbation peut offrir un soulagement significatif des douleurs, constituant ainsi une alternative naturelle aux analgésiques pour les seniors souhaitant réduire leur consommation de médicaments.

9. Attention aux effets de la pornographie

La consommation de pornographie a des effets potentiellement nuisibles, surtout pour les personnes âgées. Elle libère des quantités importantes de dopamine, provoquant une accoutumance et une diminution de la sensibilité du cerveau à cette hormone. Des recherches du Journal of Behavioral Psychiatry montrent que cette consommation peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau, entraînant pertes de mémoire, difficultés de concentration, et troubles de l’impulsivité, des effets préoccupants à un âge avancé.

10. Dysfonctionnements sexuels et pornographie

La pornographie est également associée à des troubles de la fonction sexuelle, notamment des problèmes d’érection chez les hommes et une baisse de libido chez les femmes. L’International Society of Sexual Medicine indique que les hommes consommant régulièrement de la pornographie sont plus sujets aux troubles de l’érection et à un désintérêt pour les relations sexuelles réelles. Les attentes irréalistes créées par la pornographie peuvent entraîner des déceptions, accentuées par les difficultés sexuelles naturelles liées à l’âge.

