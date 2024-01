Expérience scientifique édifiante : vos artères avec et sans huile d’olive

Dans une vidéo fascinante, le Dr Steven Gundry, un éminent chirurgien cardiaque, nous offre un aperçu éclairant sur les bienfaits de l’huile d’olive pour la santé cardiovasculaire. À travers une expérience visuelle captivante, il démontre l’impact significatif de l’oléuropéine, un composé trouvé dans l’huile d’olive, sur la santé de nos artères :

Transcription de la vidéo :

Bonjour, je suis le Dr Steven Gundry. Si vous n’habitez pas en Italie ou en Grèce, il est fort probable que vous ayez besoin d’intégrer davantage d’huile d’olive dans votre régime alimentaire, et ce, immédiatement. Pourquoi ? Ce n’est pas seulement parce que l’huile d’olive est riche en graisses saines et nutritives qui apaisent la faim, bien que cela soit vrai. Et ce n’est pas uniquement parce que l’huile d’olive est une alternative savoureuse aux huiles malsaines comme l’huile de canola, bien que cela soit également vrai.

La raison principale pour laquelle vous devriez consommer beaucoup plus d’huile d’olive est qu’elle contient un composé unique nommé oléuropéine. L’oléuropéine est un polyphénol puissant qui peut faire la différence entre mourir prématurément d’une crise cardiaque et vivre en bonne santé jusqu’à un âge avancé. Prenez au sérieux les paroles d’un chirurgien cardiaque, ce n’est pas une exagération.

Les maladies cardiaques sont la première cause de décès dans le monde, tuant plus de personnes chaque année que toutes les autres maladies chroniques combinées. La majorité de ces décès liés au cœur sont dus à l’accumulation de plaques dangereuses dans les artères. Cette accumulation mène à l’athérosclérose, qui provoque, vous l’aurez deviné, des crises cardiaques.

Curieusement, les habitants de la région méditerranéenne vivent longtemps et meurent rarement de crises cardiaques. Savez-vous pourquoi ? Ils consomment énormément d’huile d’olive et bénéficient ainsi de l’oléuropéine. L’oléuropéine protège votre cœur en aidant à prévenir l’obstruction de vos artères. Elle agit comme un revêtement antiadhésif dans vos artères, empêchant la plaque de s’accumuler sur les parois.

Permettez-moi de vous montrer cet effet. Prenez ces deux morceaux de tissu. Celui de gauche symbolise vos artères actuelles, vulnérables et non protégées. Celui de droite a été traité avec un protecteur spécial pour tissu, représentant vos artères avec suffisamment d’oléuropéine. Et voici ce qui se transforme en plaque pathogène dans votre sang si elle adhère à vos artères. Regardez. Vous voyez la différence ? Continuons. Regardez ça. Vilain, n’est-ce pas ?

Faisons maintenant circuler du sang dans ces artères. Voici le sang. Le morceau non traité est toujours couvert de plaque. Mais observez le morceau traité. La plaque se détache presque instantanément. Quelle différence ! Ceci est votre artère avec de l’oléuropéine. Avec le temps, cette vilaine plaque s’accumule jusqu’à ce que l’artère soit complètement obstruée, menant à une crise cardiaque.

Mais regardez de nouveau le morceau traité. Voyez comme il se nettoie facilement ? C’est ce qui se passe dans vos artères lorsque vous consommez suffisamment d’oléuropéine. C’est pourquoi il est essentiel d’inclure beaucoup d’huile d’olive dans votre alimentation. Croyez-moi, vous vous sentirez mieux et votre cœur vous en sera reconnaissant. Je suis le Dr Steven Gundry, et je veille sur vous. Merci d’avoir regardé.