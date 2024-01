Les 3 légumes les plus sains que vous devez commencer à manger !

Les légumes sont de loin l’un des aliments les plus importants pour la santé et la longévité. Mais comme vous le savez maintenant, tous les légumes ne se valent pas. Aujourd’hui, je vais partager avec vous trois de mes légumes préférés et je vous encourage à les manger aussi souvent que vous le souhaitez.

Champignons

Les champignons sont incroyablement bénéfiques pour la santé, le cerveau et la longévité. Les champignons contiennent une grande quantité de polysaccharides, qui sont des types de fibres agissant comme nourriture pour les bonnes bactéries de notre intestin. Cela aide à maintenir un microbiote intestinal sain et équilibré. Les champignons contiennent également de la mélatonine, un antioxydant puissant pour nos mitochondries, essentielles à notre santé et énergie à long terme.

Parmi les variétés à privilégier, les shiitakes, riches en bêta-glucane, bénéfiques pour la santé intestinale et la réduction du cholestérol, et les champignons Lion’s Mane, favorisant la croissance neuronale. Les champignons Reishi, connus pour leurs propriétés immunitaires et de longévité, sont également recommandés. Pour les personnes souffrant de sensibilités alimentaires ou de problèmes intestinaux, il est conseillé d’opter pour des champignons autres que les champignons blancs.

Gombo

Le gombo, ou okra, est un légume riche en fibres solubles, bénéfique pour les bactéries intestinales. Il a également la propriété d’absorber les lectines, protégeant ainsi l’intestin. La consommation de gombo favorise la satiété en nourrissant le microbiote intestinal, qui envoie des signaux de satiété au cerveau. Une façon délicieuse de le préparer est de le rôtir au four avec de l’huile d’olive, du sel et du poivre, créant ainsi une alternative croustillante et savoureuse aux chips traditionnelles.

Légumes verts amers

Les légumes verts amers comme la roquette, la blette, le bok choy et la radicchio sont extrêmement sains. Ces légumes sont riches en polyphénols, qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales et améliorent la santé mitochondriale. Ils sont également une excellente source de fibres, de vitamines A, C, K, K2, B et E, essentielles à une alimentation équilibrée et à la promotion de la santé globale. La consommation régulière de ces légumes favorise non seulement une meilleure digestion et un métabolisme efficace, mais contribue également à une meilleure santé à mesure que l’on vieillit.

En intégrant ces trois légumes dans votre alimentation, vous profiterez de leurs nombreux bienfaits pour la santé, tout en découvrant de nouvelles saveurs et textures. Que ce soit pour améliorer votre santé intestinale, booster votre système immunitaire ou simplement pour une alimentation plus équilibrée, ces légumes sont des choix excellents et polyvalents.

Source : Dr. Gundry Podcast