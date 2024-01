J’ai bu du jus de céleri pendant 7 jours et voici ce qui s’est passé – Pas besoin d’extracteur de jus !

Dans une vidéo captivante sur YouTube, une personne a partagé son expérience personnelle de consommation quotidienne de jus de céleri. Motivée par la curiosité et le désir d’explorer les bienfaits potentiels pour la santé, elle a entrepris de boire du jus de céleri chaque matin pendant une semaine. Cet article résume son parcours et les effets positifs constatés.

Chaque matin, elle utilisait un céleri branche biologique entier pour préparer son jus. Après l’avoir lavé et coupé, elle le mixait avec un peu d’eau dans un blender, puis passait le mélange à travers un sac à lait végétal pour en extraire le jus. Cette méthode ne nécessite pas d’extracteur de jus et est assez simple à réaliser.

Expérience quotidienne et bienfaits pour la santé

Jour 1

Dès le premier jour, elle a été surprise par le goût salé du jus. Après l’avoir consommé, elle a ressenti un effet laxatif intense, suggérant un puissant effet détoxifiant du jus de céleri.

Jour 2

Le goût est devenu plus tolérable. Elle a également remarqué la popularité croissante du céleri, souvent en rupture de stock dans les magasins.

Jour 3

Elle a constaté l’apparition de boutons, interprétés comme une réaction de détoxification de la peau.

Elle a également noté des changements dans ses habitudes intestinales, avec des selles plus molles et un péristaltisme intestinal (contractions musculaires qui assurent la progression des aliments dans le tube digestif) plus dynamique.

Elle s’est aussi rendue compte qu’elle avait moins envie de sucreries, indiquant un effet stabilisateur sur la glycémie.

Jour 4

Elle a ressenti une amélioration notable de son énergie et de sa digestion, signes que son corps commençait à s’adapter au jus de céleri.

Jour 5

L’apparition de nouveaux boutons s’est poursuivie, ce qu’elle a considéré comme un signe positif de détoxification.

Jour 6 et au-delà

Son expérience avec le jus de céleri a été globalement positive. Elle a constaté une amélioration significative de sa digestion et une réduction des envies de sucreries. De plus, après une période initiale de détoxification, elle a remarqué une amélioration de l’état de sa peau, avec une réduction des éruptions cutanées et une peau plus claire et saine.

Bienfaits du céleri pour la santé

Le céleri est l’un des légumes les plus nutritifs que nous puissions consommer, car il est une riche source de magnésium, de potassium et de vitamines C, A, B et K. Il est également riche en phytonutriments, qui agissent comme agents anti-inflammatoires et antioxydants puissants, renforce le système immunitaire, stimule la communication intracellulaire et répare les dommages causés à l’ADN par les toxines.

Selon Jillian Levy, CHHC:

« Le céleri frais profite à la nutrition grâce à toutes les formidables vitamines et minéraux qu’il contient. Une tasse de céleri cru émincé (environ 100 grammes) contient environ:

16,2 calories

3,5 grammes de glucides

0,7 gramme de protéines

0,2 gramme de graisse

1,6 grammes de fibres

29,6 microgrammes de vitamine K (37% AQ)

453 unités internationales (9% AQ)

36,5 microgrammes de folate (9% AQ)

263 milligrammes de potassium (8% AQ)

3,1 milligrammes de vitamine C (5% AQ)

0,1 milligramme de manganèse (5% AQ)

0,1 milligramme de vitamine B6 (4% AQ)

40,4 mg de calcium (4% AQ)

0,1 milligramme de riboflavine (3% AQ)

11,1 milligrammes de magnésium (3% AQ)

Le céleri contient également de la vitamine E, de la niacine, de l’acide pantothénique, du fer, du phosphore, du zinc et du sélénium. »

Les chercheurs ont confirmé les nombreux avantages du céleri pour la santé:

Le céleri traite et prévient l’inflammation chronique

Il régule l’équilibre du pH du corps

il contribue à la perte de poids, car il est faible en calories mais riche en fibres

Le céleri facilite la digestion et traite les problèmes d’estomac et de constipation

Il contient 96% d’eau, il hydrate donc le corps

Il réduit le risque de gastrite et d’ulcères gastriques

Il traite les infections des voies urinaires car il possède de puissantes propriétés diurétiques.

Il apaise le système nerveux et vous aide à vous endormir

Il régule le cholestérol et la pression artérielle, car il contient du phtalide

Il est faible en acides et soulage les brûlures d’estomac et le reflux acide

Le céleri est riche en vitamine A, il améliore donc la vision, soigne les yeux secs et protège la cornée.

Il agit comme un aphrodisiaque naturel car il est riche en phéromones mâles, en androsténol et en androstérone.

Il augmente les niveaux de l’hormone aldostérone et améliore ainsi la fertilité masculine et le nombre de spermatozoïdes.

Il peut nettoyer vos dents comme un fil dentaire naturel, car il se casse en brins fibreux lors de la mastication.

Vous pouvez profiter du goût incroyable et des nombreux avantages de ce légume de nombreuses façons. Vous pouvez l’ajouter à vos soupes, sautés, salades, ragoûts et vinaigrettes ou le tremper dans de la purée de sésame, des sauces ou du houmous.