Mangez ceci tous les jours | L’âge s’arrêtera presque | Eric Berg – Anti-âge

Pour paraître plus jeune à l’extérieur, il est essentiel de commencer par rajeunir de l’intérieur. Cette démarche implique de cibler l’accumulation de protéines endommagées dans notre corps. Plus vous avez de protéines endommagées à l’intérieur et à l’extérieur, plus vous aurez l’air vieux. Dans cet article, nous allons discuter de comment paraître au moins 10 ans plus jeune.

L’importance des protéines et des graisses saines

Pour rajeunir de l’intérieur, il est essentiel de se concentrer sur la réduction des protéines endommagées dans notre corps. Ces protéines endommagées, tant internes qu’externes, accélèrent le vieillissement. La peau, en particulier, est composée de graisses et de protéines, principalement de graisses saturées. Il est donc bénéfique d’incorporer dans notre alimentation des graisses saturées et du cholestérol, qui sont essentiels pour la santé des membranes cellulaires et la production d’hormones. Ces éléments jouent un rôle clé dans le maintien d’une apparence jeune.

Les sources alimentaires recommandées pour ces nutriments comprennent les jaunes d’œufs, l’huile de foie de morue, le beurre, le saumon et le fromage de chèvre. Ces aliments fournissent non seulement les graisses saturées nécessaires mais aussi le cholestérol, qui constitue 50 % des membranes cellulaires. Le cholestérol est également vital pour la digestion des graisses et l’absorption des vitamines liposolubles, ainsi que pour la synthèse des hormones. Avec l’âge, la production d’hormones diminue, ce qui affecte l’apparence de la peau. En consommant des aliments riches en cholestérol et en graisses saturées, on fournit au corps les précurseurs nécessaires pour maintenir un équilibre hormonal sain et une peau jeune.

La vitamine A pour une peau saine

La vitamine A est un élément crucial pour maintenir une peau saine et jeune. Elle joue un rôle fondamental dans la santé de l’épiderme et du derme, les couches de la peau. Une quantité suffisante de vitamine A assure une peau douce, ferme et bien hydratée. En cas de carence en vitamine A, la peau peut devenir sèche et squameuse, un état connu sous le nom de kératinisation, qui se manifeste par une peau rugueuse et des problèmes tels que l’acné.

La vitamine A est également essentielle pour la production de collagène, une protéine vitale pour la fermeté et l’élasticité de la peau. Les gènes responsables de la fabrication du collagène nécessitent de la vitamine A pour fonctionner efficacement. Par conséquent, un apport adéquat en vitamine A est crucial pour stimuler la production de collagène, contribuant ainsi à une apparence plus jeune et à une peau plus ferme.

Les sources de vitamine A comprennent les légumes à feuilles vertes, qui fournissent du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A. Cependant, le bêta-carotène doit être converti en rétinol, la forme active de la vitamine A, pour être pleinement efficace. Il est donc important de consommer des aliments qui fournissent directement la forme active de la vitamine A. Parmi ces aliments, on trouve les jaunes d’œufs, l’huile de foie de morue, le beurre, le saumon et le fromage de chèvre. Ces sources alimentaires offrent non seulement la forme active de la vitamine A mais aussi d’autres nutriments essentiels pour une peau saine.

L’importance cruciale du sommeil et de l’exercice dans la production d’antioxydants endogènes

Notre corps a la capacité de produire ses propres antioxydants, connus sous le nom d’antioxydants endogènes. Ces antioxydants internes sont essentiels pour combattre le stress oxydatif et maintenir une apparence jeune. Ils sont complétés par les antioxydants exogènes, que nous obtenons à travers notre alimentation, notamment les légumes. Cependant, un aspect souvent négligé mais crucial pour une peau jeune est de renforcer notre réseau d’antioxydants endogènes, plutôt que de dépendre uniquement des antioxydants provenant de sources externes.

Pour augmenter la production d’antioxydants endogènes, deux pratiques sont particulièrement efficaces : un sommeil de qualité et l’exercice régulier.

Le rôle vital du sommeil :

Le sommeil joue un rôle crucial dans la santé de notre peau et notre apparence générale. Pendant le sommeil, le corps produit de la mélatonine, un antioxydant puissant. Cette hormone aide à neutraliser le peroxyde d’hydrogène, un sous-produit du métabolisme cellulaire. Bien que le peroxyde d’hydrogène soit utile pour combattre les infections en tuant les microbes, en excès, il peut causer des dommages oxydatifs aux cellules. Un sommeil de qualité et suffisant permet d’augmenter les niveaux de mélatonine, ce qui contribue à réduire ces dommages oxydatifs, préservant ainsi la santé de la peau et retardant les signes du vieillissement.

L’exercice régulier, un allié de la jeunesse :

L’exercice régulier est tout aussi important pour maintenir une apparence jeune. Lorsque nous faisons de l’exercice, surtout s’il est intense, notre corps produit initialement plus de radicaux libres, ce qui peut sembler contre-intuitif. Cependant, avec une pratique régulière, le corps s’adapte à ce stress oxydatif. Il commence alors à développer un réseau d’antioxydants endogènes plus robuste pour contrer ces effets. Cette adaptation permet de protéger les cellules contre les dommages futurs et contribue à une meilleure santé de la peau. Des activités physiques régulières, même modérées comme la marche, peuvent donc jouer un rôle significatif dans le maintien d’une apparence jeune.

En combinant un sommeil de qualité avec un exercice régulier, nous pouvons renforcer de manière significative notre réseau d’antioxydants endogènes. Ce renforcement aide à combattre le vieillissement prématuré et à maintenir une peau saine et éclatante, reflétant une apparence générale plus jeune et dynamique.

Jeûne intermittent et autophagie

Le jeûne intermittent, spécifiquement un jeûne de 20 heures suivi d’une fenêtre alimentaire de 4 heures, active un processus cellulaire nommé autophagie. L’autophagie est un mécanisme de nettoyage cellulaire où le corps décompose et élimine les protéines malformées et autres débris cellulaires. Ce processus est crucial pour ralentir le vieillissement, car ces protéines malformées, souvent le résultat de l’oxydation, peuvent s’accumuler et causer divers problèmes de santé, y compris des troubles de la mémoire et des maladies cardiaques.

L’autophagie induite par le jeûne permet de décomposer ces protéines malformées. Le corps utilise des enzymes spécifiques et des composés semblables à des détergents pour décomposer ces protéines, les recyclant ensuite en acides aminés neufs. Ces acides aminés peuvent alors être utilisés par le corps pour se reconstruire. Ce processus de recyclage cellulaire est essentiel pour éliminer les composants cellulaires endommagés et favoriser la santé et la longévité.

En outre, le jeûne intermittent stimule certains gènes qui aident à la réparation et au rajeunissement du corps. En adoptant un modèle de jeûne intermittent, comme une fenêtre de jeûne de 20 heures suivie d’une période de repas de 4 heures, on peut maximiser les bienfaits de l’autophagie. Ce modèle de jeûne intermittent n’est pas seulement bénéfique pour la peau, mais il a également un impact positif sur la santé globale et le bien-être.

L’exposition au soleil

L’exposition modérée au soleil est bénéfique pour la peau, à condition d’éviter les brûlures. Le soleil émet différentes longueurs d’onde de lumière, dont certaines, comme l’infrarouge, peuvent atténuer les effets nocifs des UV. Ces longueurs d’onde infrarouges peuvent être particulièrement bénéfiques pour maintenir une peau jeune et saine.

Il est donc recommandé de s’exposer au soleil de manière contrôlée pour tirer parti de ses bienfaits tout en minimisant les risques de dommages cutanés. L’exposition au soleil, en particulier à ces longueurs d’onde infrarouges, peut aider à préserver la jeunesse de la peau en atténuant les effets potentiellement dommageables des rayons UV, tout en favorisant une apparence saine et éclatante.

Il est important de noter que l’exposition au soleil doit être équilibrée et modérée, car une exposition excessive peut entraîner des risques pour la santé de la peau. La clé est de bénéficier des avantages du soleil tout en évitant ses dangers, en pratiquant une exposition solaire responsable et en utilisant une protection adéquate lorsque nécessaire.

Source : Mr.Mindset