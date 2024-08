Je mange les 5 meilleurs aliments et je ne vieillis pas ! L’instructrice de fitness la plus âgée du Japon, Takishima Mika, 92 ans

Découvrez l’incroyable Takishima Mika, la formidable instructrice de fitness de 92 ans qui réside au Japon. C’est l’instructrice de fitness la plus âgée du Japon encore en activité, et elle est une véritable source d’inspiration pour tous. Vous vous demandez peut-être comment elle parvient à rester en bonne santé et pleine d’énergie à son âge. Plongeons-nous dans le régime alimentaire de Takishima pour découvrir ce qu’elle mange chaque jour pour nourrir son énergie.

Le début de journée de Takishima Mika

La première chose que fait Takishima le matin est de se lever avant 4 heures, boire un verre d’eau et faire de l’exercice à 4 heures du matin. Elle marche quatre kilomètres dans une direction, puis elle court trois kilomètres dans la direction opposée, et enfin marche un dernier kilomètre. Cela prend environ deux heures, une façon impressionnante de commencer la journée.

Le petit-déjeuner de Takishima Mika

Après un bon entraînement, elle prend son petit-déjeuner vers 7 heures du matin. Son petit-déjeuner est un repas bien équilibré, riche en protéines et en aliments fermentés qui lui fournissent des probiotiques.

Voyons les éléments spécifiques dans son petit-déjeuner:

Natto : Un plat traditionnel japonais composé de graines de soja fermentées. Bien qu’il ait une texture et une odeur qui peuvent surprendre les nouveaux venus, il est très nutritif. Une portion de 100 grammes de natto offre 67 % de la valeur quotidienne en manganèse, 48 % en fer, 27 % en magnésium et zinc, et des niveaux modérés de calcium, potassium et sélénium, entre autres. Il est également extrêmement riche en vitamine K2, ce qui est bénéfique pour la santé des os et du cœur, et en probiotiques, ce qui facilite la digestion.

Yogourt: Très riche en calcium, bon pour la santé des dents et des os, et en vitamines B, comme la vitamine B12 et la riboflavine. Une tasse fournit aussi 28 % de la valeur quotidienne en phosphore, 10 % en magnésium et 12 % en potassium, des nutriments essentiels pour divers processus biologiques. Takishima aime mélanger son yogourt avec du miel.

Salade rafraîchissante: Composée de laitue, de brocoli (de saison), de tomates cerises et de jambon maigre cuit sans huile. Cette salade est un mélange équilibré de fibres, de vitamines et de protéines.

Pickles japonais (tsukemono): Servis avec pratiquement chaque repas traditionnel. Plus précisément, Takishima apprécie les nukazuke, des légumes fermentés dans un mélange de son de riz, de sel et d’algues kombu. Ces pickles riches en lactobacilles aident à la digestion.

Les exercices quotidiens de Takishima Mika

Entre ses repas, si elle est à la maison, Takishima s’assure de faire des exercices, même en regardant la télévision. Elle s’assied avec le dos bien droit et le ventre rentré, et marche toujours sur la pointe des pieds dans la maison. Quelle inspiration !

Le déjeuner de Takishima Mika

Pour Takishima, le déjeuner est léger et rafraîchissant, composé simplement d’une banane et d’une boisson probiotique appelée Yakult. En ne mangeant pas trop au déjeuner, elle évite la sensation de fatigue et de lourdeur durant la journée.

La banane est une excellente source de potassium, fournissant environ 9 % de l’apport quotidien recommandé. Les aliments riches en potassium, comme les bananes, aident à gérer la pression artérielle en aidant le corps à excréter l’excès de sodium. De plus, les bananes fournissent des prébiotiques, qui nourrissent les bonnes bactéries dans notre intestin, rendant le mariage avec le Yakult parfait.

Le Yakult est une boisson lactée probiotique fermentée avec la bactérie Lactobacillus casei Shirota. Si vous vous inquiétez des niveaux de sucre, optez pour des bananes moins mûres.

Le dîner revigorant de Takishima Mika

Après une longue journée de cours de fitness, Takishima sait l’importance de nourrir son corps avec un repas sain et équilibré. Son dîner typique comprend du poulet, du poisson, du curry de cuisse de poulet aux carottes servi avec du riz cuit avec des flocons de saumon. Elle inclut également du tofu, des épinards bouillis, du kimchi coréen, du natto, une salade de laitue avec des tomates et du poulet sans sauce, une soupe miso et des haricots, ainsi que du rakkyo (échalotes japonaises marinées).

Chaque élément sur l’assiette de Takishima joue un rôle précis pour rester en bonne santé et énergisée:

Les protéines maigres (poisson et poulet) fournissent les éléments nécessaires pour réparer et construire les muscles après une journée d’activités physiques. Le poisson est une excellente source d’acides gras oméga-3, essentiels pour la santé cardiaque et la réduction de l’inflammation. Le poulet est riche en protéines et pauvre en graisses, soutenant la masse musculaire tout en facilitant la perte de poids.

Le riz avec des flocons de saumon ajoute des protéines supplémentaires et des oméga-3, ainsi qu’un supplément de saveur et de texture.

Le tofu est une source importante de protéines végétales et contient les neuf acides aminés essentiels. De plus, il est riche en calcium et en fer, entre autres nutriments importants. (non recommandé par nous).

Les épinards bouillis sont une mine de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine A et C, et le fer.

Le kimchi coréen est un autre aliment fermenté riche en probiotiques, soutenant une bonne digestion. La combinaison d’épices va très bien avec le poisson pour le dîner. Le natto, encore un aliment fermenté, est riche en protéines et contient une enzyme unique, la nattokinase, qui peut aider à prévenir les caillots sanguins, réduisant ainsi les risques de maladies cardiaques et d’AVC.

La salade de laitue et de tomates avec du poulet offre une touche fraîche et croquante au repas, apportant des fibres et des vitamines essentielles. En évitant la sauce, Takishima réduit l’apport en calories et en graisses inutiles.

Enfin, la soupe miso est un pilier de la cuisine japonaise et apporte une touche chaleureuse et réconfortante. Le miso est fabriqué à partir de graines de soja fermentées et est riche en probiotiques, en acides aminés essentiels et en minéraux.

Le dîner de Takishima est un exemple parfait de repas équilibré et nutritif. En incluant une variété de sources de protéines, de légumes, d’aliments fermentés et de grains entiers, elle fournit à son corps le carburant nécessaire pour rester en bonne santé et forte. En suivant une alimentation équilibrée et saine, Takishima peut maintenir son niveau d’énergie et continuer à donner des cours de fitness bien au-delà de ses 90 ans. Nous pouvons tous apprendre de son exemple et nous efforcer de prioriser notre propre santé et bien-être à travers les aliments que nous mangeons.

Source : Healthy Long Life