Routine stretching débutant pour gagner en souplesse (20 min)

Dans cette vidéo, nous suivons une routine d’étirements de 20 minutes adaptée aux débutants pour gagner en souplesse, étirer les muscles et articulations et éveiller le corps en douceur. Lucile Woodward nous guide à travers ces exercices, en partageant son expérience et en conseillant des intentions positives pour une séance bénéfique.

Présentation de Lucile Woodward

Lucile Woodward est une coach bien-être et sportive reconnue, qui propose divers programmes de fitness et de nutrition. Dans cette vidéo, elle partage sa routine d’étirements matinale qu’elle pratique régulièrement, se levant à 6h50 chaque matin pour ses 20 minutes d’étirements afin de bien commencer sa journée. Elle encourage ses spectateurs à définir une intention positive pour se motiver et rendre la séance plus bénéfique.

Étirement des jambes et du dos

Lucile commence la séance en invitant à ouvrir les jambes en avant en s’asseyant, en rappelant que la première ouverture qui vient est la bonne pour le matin. Pas besoin de forcer. Elle insiste sur l’importance de frôler la douleur sans jamais atteindre un point douloureux pour un étirement efficace et agréable.

Étape 1 : Placer les mains derrière le dos pour bien étirer la colonne vertébrale.

Placer les mains derrière le dos pour bien étirer la colonne vertébrale. Étape 2 : Inspirer profondément et expirer doucement en inclinant légèrement le buste vers l’avant.

Inspirer profondément et expirer doucement en inclinant légèrement le buste vers l’avant. Étape 3 : Contracter la jambe gauche en poussant le genou dans le sol pour étirer davantage l’arrière des cuisses et les mollets.

Contracter la jambe gauche en poussant le genou dans le sol pour étirer davantage l’arrière des cuisses et les mollets. Étape 4 : Répéter ces étapes avec la jambe droite.

Répéter ces étapes avec la jambe droite. Étape 5 : Ouvrir et fermer les pieds vers l’extérieur et l’intérieur pour étirer les adducteurs et les jambiers extérieurs.

Étirement des côtés

Ensuite, elle aborde les étirements latéraux :

Étape 1 : Tendre les bras vers le plafond et incliner le buste sur le côté pour étirer tout le côté du corps.

Tendre les bras vers le plafond et incliner le buste sur le côté pour étirer tout le côté du corps. Étape 2 : Attraper l’extérieur des pieds pour accentuer l’étirement.

Attraper l’extérieur des pieds pour accentuer l’étirement. Étape 3 : Répéter ces étapes de l’autre côté.

Position papillon et relaxation

Lucile propose ensuite des étirements en position papillon pour ouvrir les hanches :

Étape 1 : Asseoir en position papillon, pieds l’un contre l’autre.

Asseoir en position papillon, pieds l’un contre l’autre. Étape 2 : Laisser la gravité faire son travail sans forcer.

Elle recommande de se détendre mentalement pour rendre les étirements plus efficaces, rappelant que cette routine aide à prévenir les douleurs et améliore la fluidité des mouvements journaliers.

Étirement des fessiers et du bas du dos

Plus loin, Lucile se concentre sur les fessiers et le bas du dos :

Étape 1 : Cheville sur le genou opposé, tirer doucement la cuisse vers la poitrine.

Cheville sur le genou opposé, tirer doucement la cuisse vers la poitrine. Étape 2 : Cambrez légèrement le bas du dos pour étirer le piriforme.

Cambrez légèrement le bas du dos pour étirer le piriforme. Étape 3 : Changer de côté et répéter l’exercice.

Position du bébé heureux

Elle termine les étirements allongés par la « position du bébé heureux » :

Étape 1 : Attraper l’extérieur des pieds avec les mains, poussant les talons vers le plafond.

Attraper l’extérieur des pieds avec les mains, poussant les talons vers le plafond. Étape 2 : Laisser le coccyx descendre vers le tapis pour décompresser la colonne vertébrale.

Laisser le coccyx descendre vers le tapis pour décompresser la colonne vertébrale. Étape 3 : Relâcher doucement.

Étirement des quadriceps et des avant-bras

Lucile invite ensuite à se mettre à genoux pour étirer les quadriceps :

Étape 1 : Assis sur les talons, mains au sol, pousser les hanches vers le plafond.

Assis sur les talons, mains au sol, pousser les hanches vers le plafond. Étape 2 : Ramener les mains vers les talons pour intensifier l’étirement.

Ramener les mains vers les talons pour intensifier l’étirement. Étape 3 : Reculer ensuite les mains et s’asseoir sur les talons, tendant les bras loin devant pour étirer les avant-bras et les pectoraux.

Position de relaxation finale

Enfin, elle propose une dernière pose de relaxation :

Étape 1 : Se placer à genoux, mains sur les talons et front sur le sol.

Se placer à genoux, mains sur les talons et front sur le sol. Étape 2 : Décoller les fessiers en gardant les mains sur les talons pour étirer le haut du dos.

Décoller les fessiers en gardant les mains sur les talons pour étirer le haut du dos. Étape 3 : Respirer profondément pour maximiser les bienfaits de l’étirement.

Lucile termine en rappelant que cette routine apporte une meilleure mobilité et une plus grande détente, idéale pour commencer ou finir la journée en beauté.

