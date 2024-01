La déshydratation provoque plus de maladies et de dommages dans votre corps que vous ne le pensez

Boire de l’eau pure tous les jours est un élément clé d’une santé optimale. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent que la déshydratation est à l’origine de maladies et de dommages dans l’organisme. Elles commettent l’erreur de délaisser l’eau au profit d’autres types de liquides, dont la plupart contiennent des ingrédients ajoutés qui ne sont pas bénéfiques pour la santé.

Votre corps a besoin d’eau

Votre corps est composé d’environ 65 % d’eau, qui est nécessaire à un certain nombre de processus physiologiques et de réactions biochimiques, y compris, mais sans s’y limiter :

la circulation sanguine

le métabolisme

la régulation de la température corporelle

l’élimination des déchets et la désintoxication.

Lorsque votre corps a perdu entre un et deux pour cent de sa teneur totale en eau, il signale ses besoins en vous donnant soif. L’utilisation de la soif comme guide pour déterminer la quantité d’eau à boire est une façon évidente de s’assurer que vos besoins individuels sont satisfaits jour après jour.

Toutefois, lorsque le mécanisme de la soif se déclenche, vous êtes déjà aux premiers stades de la déshydratation, et vous ne devez donc pas ignorer les premières sensations de soif.

La faim – les envies de sucre en particulier – peut également être un signe que votre corps réclame de l’eau. Lorsque vous avez faim, buvez d’abord un verre d’eau.

Ainsi, outre la soif, qui est un signal évident, d’autres signaux indiquent que vous devez boire davantage d’eau :

Fatigue et/ou vertiges

Troubles de la pensée et de la concentration

Crampes musculaires

Peau terne et sèche et/ou rides prononcées

Mictions peu fréquentes ; urines foncées et concentrées

mauvaise haleine

Sautes d’humeur

frissons

Maux de dos ou d’articulations

Constipation

Maux de tête

Besoins en sucre

Une déshydratation sévère peut mettre la vie en danger, mais même une déshydratation légère peut entraîner des problèmes allant des maux de tête et de l’irritabilité aux troubles de la cognition. Elle peut également affecter vos performances sportives, comme l’indique un récent reportage de CNN.

La déshydratation chronique provoque des maladies et des dommages aux organes

Sur une longue période de consommation quotidienne d’une quantité insuffisante d’eau, des maladies chroniques peuvent se développer :

L’asthme et les allergies : En cas de déshydratation, le corps restreint les voies respiratoires pour conserver l’eau. En fait, le taux d’histamine produit par le corps augmente de façon exponentielle au fur et à mesure que le corps perd de l’eau.

Problèmes de vessie ou de reins : Dans un corps déshydraté, l’accumulation de toxines et de déchets acides crée un environnement propice à la prolifération des bactéries, ce qui rend la vessie et les reins plus sujets aux infections, à la formation de calculs, à l’inflammation et à la douleur.

Constipation : Lorsqu’il manque d’eau, le côlon est l’une des principales régions où l’organisme puise de l’eau afin de fournir des fluides pour d’autres fonctions essentielles de l’organisme. Sans eau en quantité suffisante, les déchets se déplacent dans le gros intestin beaucoup plus lentement, voire pas du tout, ce qui entraîne la constipation.

Troubles digestifs : Un manque d’eau et de minéraux alcalins tels que le calcium et le magnésium peut entraîner un certain nombre de troubles digestifs, notamment des ulcères, des gastrites et des reflux acides.

Maux de tête et migraines : Les maux de tête et les migraines peuvent être un signe de déshydratation. La déshydratation prive les sacs de liquide entourant les cellules cérébrales de la pression qu’elles subissent. Voici un remède presque instantané que vous pouvez appliquer.

Hypertension artérielle : Le sang est normalement composé d’environ 92 % d’eau lorsque le corps est complètement hydraté. En cas de déshydratation, le sang devient plus épais, ce qui entraîne une résistance à la circulation sanguine et une élévation de la tension artérielle.

Cholestérol élevé : lorsque le corps est déshydraté, il produit plus de cholestérol pour empêcher la perte d’eau des cellules.

Douleurs ou raideurs articulaires : Toutes les articulations sont recouvertes de cartilage, composé principalement d’eau. Lorsque le corps est déshydraté, le cartilage est affaibli et la réparation des articulations est lente, ce qui entraîne des douleurs et une gêne.

Troubles cutanés : La déshydratation entrave l’élimination des toxines par la peau et la rend plus vulnérable à tous les types de troubles cutanés, y compris la dermatite et le psoriasis, ainsi qu’aux rides prématurées et à la décoloration.

Les envies de sucreries : Votre corps a besoin d’eau pour traiter les nutriments, y compris le glycogène. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps peut vous signaler qu’il a besoin de sucre, ce qui se traduit souvent par des envies de gâteaux et d’autres friandises malsaines. Buvez plutôt de l’eau ou un jus fraîchement extrait.

Prise de poids, sensation constante de faim : En cas de déshydratation, les cellules manquent d’énergie pour brûler le carburant. En conséquence, les gens se sentent fatigués et affamés, ce qui les pousse à manger davantage alors qu’en réalité, le corps est simplement déshydraté.

La couleur de l’urine, un marqueur d’hydratation

La recommandation souvent répétée est de boire huit verres d’eau de 250 ml par jour, mais compte tenu du fait que vos besoins en eau peuvent varier considérablement d’un jour à l’autre en fonction de facteurs tels que votre niveau d’activité et les conditions météorologiques, cette suggestion peut s’avérer insuffisante.

En réalité, il est pratiquement impossible de déterminer une ligne directrice générale qui s’applique à tout le monde, tout le temps. L’Institute of Medicine recommande une consommation moyenne d’eau beaucoup plus élevée, suggérant que les femmes boivent 2,7 litres d’eau par jour, et les hommes 3,7 litres.

L’étude présentée a utilisé la concentration de l’urine pour évaluer l’état d’hydratation, et l’examen de la couleur de l’urine est peut-être l’un des meilleurs moyens de suivre l’état d’hydratation individuel d’un jour à l’autre.

Une urine concentrée et de couleur foncée est le signe que vos reins retiennent des liquides pour maintenir vos fonctions corporelles et indique que vous avez besoin de plus d’eau. Idéalement, vous devriez boire suffisamment d’eau pour que votre urine devienne jaune clair.

Sachez également que la riboflavine (vitamine B2, également présente dans la plupart des multivitamines) donne à votre urine une couleur jaune vif, presque fluorescente. Par conséquent, si vous prenez des suppléments contenant de la B2, il peut être plus difficile d’évaluer vos besoins en eau en fonction de la couleur de votre urine.

La fréquence des mictions peut également être utilisée pour évaluer votre consommation d’eau. Une personne en bonne santé urine en moyenne sept à huit fois par jour. Si votre urine est peu abondante ou si vous n’avez pas uriné depuis plusieurs heures, cela indique également que vous ne buvez pas assez.

La déshydratation est aussi dangereuse que l’ivresse

Au début de la déshydratation, vous êtes plus enclin à l’irritabilité et à la fatigue. Vos fonctions cognitives, y compris votre capacité de concentration, en pâtissent également, ce qui peut avoir de graves conséquences si vous êtes au volant.

Selon une étude récente publiée dans la revue Physiology and Behavior, les conducteurs déshydratés commettent deux fois plus d’erreurs au cours d’un trajet de deux heures que les conducteurs hydratés. Remarquablement, cela revient à conduire en état d’ébriété !

Comme le rapporte CNN : « Étant donné que les gens évitent souvent de boire avant un long voyage pour ne pas avoir à aller aux toilettes, la déshydratation pourrait augmenter le risque d’accident de la route. » Pour ces tests, les conducteurs hydratés ont bu 200 ml d’eau toutes les heures, alors que les conducteurs déshydratés n’ont reçu que 25 ml d’eau par heure. Comme le rapporte le Daily Mail:

« Lors du test d’hydratation normal, 47 erreurs de conduite ont été commises. Ce chiffre est passé à 101 lorsque les hommes étaient déshydratés, soit le même taux d’erreurs que lorsque les conducteurs étaient privés de sommeil ou en état d’ébriété. Les chercheurs pensent que la déshydratation entraîne une réduction de l’activité cérébrale ainsi qu’une baisse de la vigilance et de la mémoire à court terme… Les chercheurs écrivent : « Il a été démontré que les pertes d’eau dans le corps nuisent à la performance dans une variété de tests de performance physique et mentale… Le niveau de déshydratation induit dans la présente étude était léger et pourrait facilement être reproduit par des individus ayant un accès limité à des liquides au cours d’une journée de travail chargée ».

Boire de l’eau pure pour être en bonne santé

Il est important de savoir que votre corps perd de l’eau tout au long de la journée, même lorsque vous ne transpirez pas, et que vous devez constamment compenser cette perte de liquide. Bien que les sodas, les jus de fruits, les boissons pour sportifs, les boissons énergisantes et d’autres boissons contiennent généralement une bonne quantité d’eau, ils sont de mauvais substituts de l’eau pure et ne sont généralement pas pris en compte dans le calcul des besoins en eau.

Les sodas et les boissons énergisantes, par exemple, sont riches en caféine, qui agit comme un diurétique et vous déshydrate. En fait, avez-vous remarqué que plus vous buvez de sodas, plus vous avez soif ? Le sucre crée une dépendance, ce qui contribue à ce phénomène, mais la déshydratation joue également un rôle.

Pire encore, les sodas, les jus de fruits, les boissons pour sportifs et autres boissons sucrées contiennent généralement du fructose transformé, qui est l’un des principaux facteurs d’obésité et de dysfonctionnement métabolique. Une seule canette de soda par jour peut ajouter jusqu’à 7 kilos à votre poids en l’espace d’une année.

Un soda par jour augmente également le risque de diabète de 85 %, et les buveurs fréquents de sodas présentent un risque de cancer plus élevé. Pour rester hydraté, il est donc essentiel de boire de l’eau pure. Cela vaut également pour l’exercice physique. Nombreux sont ceux qui pensent encore que les boissons pour sportifs sont la meilleure solution pour reconstituer les fluides et les électrolytes perdus lors d’une séance de transpiration, mais ce n’est tout simplement pas vrai.

Pourquoi il vaut mieux éviter les boissons pour sportifs

La plupart des gens pensent que les boissons pour sportifs comme le Gatorade sont bien meilleures que l’eau en cas de déshydratation, car elles remplacent les électrolytes. Évitez cette erreur commune, car rien n’est plus faux. Le sucre est plus important que les électrolytes, et la plupart des boissons pour sportifs contiennent deux tiers de sucre, voire plus, que les sodas, généralement sous la forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS).

Beaucoup contiennent également des arômes artificiels et des colorants alimentaires, qui ne contribuent pas à une santé optimale. Le fructose est principalement métabolisé par le foie, car c’est le seul organe qui en possède le transporteur. Il est la principale cause de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

Dans le foie, le fructose est métabolisé comme l’alcool, provoquant un dysfonctionnement mitochondrial et métabolique de la même manière que l’éthanol et d’autres toxines. Et tout comme l’alcool, votre corps transforme le fructose directement en graisse, ce qui n’est pas du tout ce dont vous avez besoin après une bonne séance d’entraînement.

Si votre boisson sportive est hypocalorique et sans sucre, elle contient probablement des édulcorants artificiels, qui peuvent être encore plus nocifs que le fructose. En outre, la consommation de sucre après l’exercice aura un effet négatif sur votre sensibilité à l’insuline et sur votre production d’hormone de croissance humaine (HGH) si vous faites des exercices de haute intensité. La plupart des boissons pour sportifs contiennent également de grandes quantités de sodium (sel transformé), qui est censé reconstituer les électrolytes que vous perdez en transpirant.

Il est très facile et peu coûteux de résoudre le problème du remplacement des électrolytes en ajoutant simplement une petite quantité de sel naturel non transformé, tel que le sel de l’Himalaya, à votre eau.

Contrairement au sel transformé, ce sel naturel contient 84 minéraux et oligo-éléments différents dont votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. L’eau de coco est une autre excellente option lorsque vous transpirez abondamment.

C’est l’une des meilleures sources d’électrolytes connues de l’homme. Dans certaines régions reculées du monde, on utilise même le jus de coco par voie intraveineuse, à court terme, pour aider à hydrater les patients gravement malades et dans les situations d’urgence. De plus, les fruits frais sont pleins de potassium et d’autres minéraux importants qui aident à combler le manque d’électrolytes que l’on perd en transpirant. N’oubliez pas de manger les fruits entiers, et non les jus de fruits.

Les boissons qui nuisent à la santé

Si beaucoup ont pris conscience des dangers des sodas pour la santé, nombreux sont ceux qui croient encore, à tort, que les jus de fruits en boîte sont des boissons saines. Il s’agit d’une idée fausse dangereuse qui alimente les taux croissants de prise de poids, d’obésité, de maladie du foie gras, d’hypertension artérielle et de diabète de type 2 aux États-Unis et dans d’autres pays développés, en particulier chez les enfants.

Un verre de jus d’orange contient environ huit cuillères à café de sucre, dont au moins 50 % de fructose. C’est presque autant qu’une canette de soda, qui contient environ 10 cuillères à café de sucre.

Les boissons aux fruits, quant à elles, sont susceptibles de contenir du sirop de maïs à haute teneur en fructose, tout comme les sodas. En fait, les géants du soda comme Coca-Cola, Pepsi et Dr. Pepper sont les sociétés mères de la plupart des boissons sucrées sur le marché, y compris les jus de fruits.

Si vous et votre famille buvez régulièrement des boissons gazeuses et/ou des jus de fruits, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé générale est de passer à l’eau fraîche et propre. Heureusement, l’arrêt des sodas est l’une des habitudes les plus faciles à prendre pour la plupart des gens. Mais si, pour une raison ou une autre, vous avez du mal à arrêter, envisagez d’utiliser le Turbo Tapping pour mettre fin à votre dépendance au sucre et améliorer votre santé.

Boire de l’eau pure tous les jours

Il ne fait aucun doute que vous avez besoin d’eau pure pour une santé optimale. Le simple fait de remplacer toutes les boissons sucrées en bouteille par de l’eau pure peut grandement contribuer à améliorer votre santé, car pratiquement tous les processus biochimiques de votre corps ont besoin d’eau.

N’oubliez pas d’écouter votre corps. La soif est un signe évident qu’il est temps de se réhydrater. La fatigue et la mauvaise humeur peuvent également indiquer que vous devez boire plus d’eau. Cependant, la meilleure façon d’évaluer vos besoins en eau est probablement d’observer la couleur de votre urine et la fréquence de vos mictions. En moyenne, un nombre sain de visites aux toilettes est d’environ sept ou huit par jour, et la couleur de l’urine doit être jaune pâle.

Source : www.lavieensante.com