Alors qu’une cabale d’élites technocratiques se bat pour le contrôle des ressources mondiales, les systèmes mondiaux de production alimentaire et énergétique sont de plus en plus ciblés et démantelés. Tout cela fait partie de La Grande Réinitialisation, un plan vieux de plusieurs décennies du Forum économique mondial (FEM) visant à prendre le contrôle de la richesse et des ressources.

Il devient de plus en plus clair que de graves pénuries alimentaires se profilent et semblent inévitables, plus ou moins à l’échelle du monde. De plus, quelle que soit la nourriture disponible, son prix continuera d’augmenter. C’est pourquoi le moment est crucial pour apprendre de nouvelles méthodes d’autosuffisance et de résilience. Je les décris comme de « nouvelles » méthodes, mais beaucoup d’entre elles ne sont en fait pas nouvelles du tout et pourraient plus justement être décrites comme « anciennes ».

J’encourage pratiquement tout le monde à adopter l’une de ces méthodes, à savoir cultiver sa propre nourriture. Même si vous avez un espace limité, il est possible de cultiver pas mal de nourriture pour vous nourrir vous et votre famille. Les germes sont un aliment qui nécessite très peu d’espace, mais qui offrent un puissant apport nutritionnel.

Les raisons de consommer des germes, un aliment vivant

Récemment, j’ai adopté certains des composants d’un régime carnivore de bout en bout, comme l’a souligné le Dr Paul Saladino. L’une des prémisses est que la notion selon laquelle tous les aliments végétaux sont bénéfiques pourrait devoir être réexaminée et révisée. Par exemple, les lectines végétales peuvent avoir des effets nocifs en se liant à des sites récepteurs spécifiques sur les cellules de la muqueuse intestinale et en interférant avec l’absorption des nutriments à travers la paroi intestinale.

Cependant, les germes et les micro-légumes offrent des bienfaits uniques du fait qu’ils sont dans leur phase initiale et précoce de croissance. Pendant ce temps, les plantes contiennent des quantités plus concentrées de nutriments, ce qui les rend beaucoup plus denses en nutriments que leurs homologues végétaux adultes, fournissant des quantités plus élevées de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de composés phytochimiques bénéfiques pour la santé.

En conséquence, vous pouvez manger beaucoup moins, en termes de quantité, par rapport à une plante mature. Un autre bienfait est que les germes peuvent également contenir jusqu’à 100 fois plus d’enzymes que leurs homologues arrivés à maturité, ce qui permet à votre organisme d’extraire des taux plus élevés de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments qu’avec d’autres aliments, et cela l’aide à se protéger contre les cancérigènes chimiques.

En fait, dans Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs ont expliqué : « De petites quantités de germes de crucifères peuvent protéger contre le risque de cancer aussi efficacement que des quantités beaucoup plus importantes de légumes matures de la même variété ». Lorsque vous faites germer des graines, des noix, des haricots et des céréales, vous obtenez :

Un contenu phytochimique plus élevé : dans de nombreuses graines, le processus de germination augmente les concentrations de composés bénéfiques. Avec les haricots mungo, par exemple, la germination a considérablement augmenté le contenu phytochimique, la teneur en vitamine C et l’activité antioxydante. Dans certains cas, la teneur de certains composés, tels que les isothiocyanates, peut augmenter jusqu’à 570 fois après la germination.

dans de nombreuses graines, le processus de germination augmente les concentrations de composés bénéfiques. Avec les haricots mungo, par exemple, la germination a considérablement augmenté le contenu phytochimique, la teneur en vitamine C et l’activité antioxydante. Dans certains cas, la teneur de certains composés, tels que les isothiocyanates, peut augmenter jusqu’à 570 fois après la germination. Une teneur en enzymes plus élevée : les germes contiennent environ 100 fois plus d’enzymes que les fruits et légumes frais. Ces enzymes permettent à votre corps d’extraire des taux plus élevés de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments à partir d’autres aliments que vous consommez en même temps que les germes.

les germes contiennent environ 100 fois plus d’enzymes que les fruits et légumes frais. Ces enzymes permettent à votre corps d’extraire des taux plus élevés de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments à partir d’autres aliments que vous consommez en même temps que les germes. Une augmentation de la teneur en acides gras essentiels et en fibres : la teneur en acides gras essentiels et en fibres augmente également considérablement pendant le processus de germination. La majorité des individus ne consomment pas suffisamment de fibres ou de matières grasses saines dans leur alimentation pour une santé optimale, et les germes peuvent être une excellente source des deux.

la teneur en acides gras essentiels et en fibres augmente également considérablement pendant le processus de germination. La majorité des individus ne consomment pas suffisamment de fibres ou de matières grasses saines dans leur alimentation pour une santé optimale, et les germes peuvent être une excellente source des deux. Une biodisponibilité accrue des minéraux et des protéines : lorsque la graine commence à germer, des minéraux tels que le calcium et le magnésium se lient aux protéines de la graine, ce qui rend les minéraux et les protéines plus facilement disponibles et utilisables dans votre organisme.

La germination contribue à décomposer les anti-nutriments

Un autre bienfait important : la germination rend les noix, les céréales et les graines plus digestes en décomposant les anti-nutriments, les inhibiteurs d’enzymes et les lectines qui peuvent rendre les aliments matures difficiles à digérer. Dans la revue Plants, des chercheurs du World Vegetable Center à Taïwan ont expliqué :

« Avec l’intérêt croissant de la société pour une alimentation et des modes de vie sains, entre autres, le mouvement Slow Food et la promotion des nouveaux produits et des superaliments, l’intérêt pour les aliments fonctionnels et nutraceutiques frais, prêts à consommer a augmenté au cours des dernières décennies. Dans ce contexte, les légumes à échelle réduite, c’est-à-dire les graines germées et les micro-légumes, deviennent de plus en plus populaires dans le monde entier en tant qu’aliments fonctionnels et nutraceutiques frais et prêts à consommer.

Ils offrent un grand potentiel pour diversifier et améliorer l’alimentation humaine et remédier aux carences en nutriments en raison de leur forte teneur en composés phytochimiques… Les anciens Égyptiens pratiquaient déjà la germination des graines vers 3000 av. J.C.

Au cours du processus de germination, la quantité de composés anti-nutritifs (inhibiteur de trypsine, acide phytique, pentosane, tanin et cyanures) diminue, tandis que l’appétence et la biodisponibilité des nutriments, ainsi que la teneur en composés phytochimiques liés à la santé (glucosinolates et antioxydants naturels), sont améliorées. »

Les nombreux composés bénéfiques présents dans les pousses de plantes comestibles, telles que la luzerne, le tournesol et le brocoli, comprennent :

Des oligo-éléments, tels que le cuivre, le manganèse et le sélénium, qui contribuent à contrôler le stress oxydatif.

Le manganèse, constituant de la manganèse superoxyde dismutase (Mn-SOD), limite les effets des radicaux libres sur les mitochondries.

La vitamines B, ainsi que vitamines C et E.

Des composés phénoliques, dont les acides gallique et caféique, et flavonoïdes, dont l’apigénine et le kaempférol, avec des propriétés antidiabétiques, anti-obésité et antioxydantes.

Les saponines, qui ont une activité biologique élevée contre les levures et les souches bactériennes.

Les germes de chou rouge et de brocoli, en particulier, sont une riche source de glucosinolates, avec des effets anticancéreux. Comparés au brocoli ou au chou-fleur, les germes de brocoli de 3 jours contiennent de 10 à 100 fois plus de glucoraphanine.

Ensemble, les composés puissants des germes exercent un certain nombre d’effets favorables sur la santé humaine, tels que les activités suivantes :

Antioxydante Antidiabétique Cytotoxique Hypocholestérolémique Anti-obésité Antivirale Antiathérosclérose Anticancéreuse Anti-inflammatoire Antimicrobienne Anti-stress

Mes deux variétés de germes préférées sont les germes de pois et de tournesol. Ils fournissent certaines des protéines végétales de la plus haute qualité que vous puissiez consommer et constituent un complément parfait aux légumes fermentés. En bref, les germes fournissent l’essentiel de la nutrition à très peu de frais et ils sont un aliment idéal à cultiver chez soi, même si vous disposez d’un espace restreint.

Plantation et récolte des graines germées à domicile

J’avais l’habitude de faire pousser des germes dans des bocaux Ball il y a plus de 30 ans, mais les cultiver en plein sol est beaucoup plus facile et produit des aliments plus nutritifs et plus abondants. Cela prend également moins de temps et de place. J’ai ensuite recommencé le processus il y a près de 10 ans.

Cependant, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, cela fait plus de cinq ans que j’ai cessé la culture des germes de tournesol. C’est principalement parce que j’ai appris l’importance massive de l’excès en acides gras oméga6 sous forme d’acide linoléique (AL) dans l’approvisionnement alimentaire.

L’excès est la clé ici et c’était là où j’en étais. Je faisais pousser les germes et j’en consommais un grand bol presque tous les jours. Je ne savais pas que cela faisait radicalement augmenter ma consommation d’AL à des taux malsains.

La dose est la clé. L’huile d’olive pure et de haute qualité peut être saine dans le cadre d’une limitation à environ 1 cuillère à soupe par jour, tandis que quelques dizaines de millilitres par jour vous placeraient rapidement en situation d’excès en AL.

Ainsi, le point essentiel est que les germes de tournesol peuvent être un aliment sain et constituent certainement un bien meilleur choix que les huiles de graines. Cependant, les graines de tournesol contiennent déjà une quantité élevée d’AL à 17,7 %, mais la teneur des germes de tournesol est 10 % plus élevée, à 19,5 %. N’oubliez pas que vous devez limiter votre apport calorique quotidien total à moins de 2 % en AL.

Sur le point de planter de l’herbe de blé et des graines de tournesol : 2 jours après trempage

Herbe de blé et graines de tournesol : 3 jours et demi après la germination

Germes de graines de tournesol et de pois : 3 jours avant la récolte

Germes de graines de tournesol et herbe de blé : prêtes à être récoltées

La vidéo ci-dessus vous montre à quel point il est simple de faire pousser des germes nutritifs à domicile en quelques étapes simples :

Tout d’abord, faites tremper les graines dans de l’eau propre pendant huit heures. Videz l’eau de trempage dans un arrosoir ou un autre récipient afin de la réutiliser pour l’arrosage d’autres plantes. Rincez les graines et laissez-les non trempées pendant 24 heures ou jusqu’à ce que les germes apparaissent. Ensuite, remplissez un bac à moitié avec de la terre. Répartissez les graines uniformément sur la terre. Arrosez jusqu’à ce que la terre soit humide, mais pas saturée en eau. Couvrez la terre avec des carreaux de céramique et des poids de 2 à 5 kg. Retirez les carreaux pour arroser toutes les 24 heures pendant deux à quatre jours. Remplacez les carreaux et les poids entre les arrosages. Dès que les germes commencent à soulever les carreaux, retirez-les. Placez le bac dans un endroit ensoleillé. Récoltez les germes au bout de deux à trois jours en les coupant à la base avec des ciseaux.

En une semaine environ, vous pouvez avoir des aliments frais et nutritifs. En période de crise alimentaire, cela fait des germes une source de nourriture idéale, car, en raison de leur cycle de croissance court, ils peuvent être récoltés quotidiennement selon les besoins.

Les germes cultivés dans le commerce sont également l’un des aliments les plus souvent contaminés, une raison supplémentaire pour laquelle il est logique de cultiver les vôtres. Une livre de graines peut produire plus de 5 kg de germes. Les germes de tournesol vous donneront le plus de volume pour votre effort et, à mon avis, ils ont le meilleur goût.

Avec un plateau de 25×25 cm, vous pouvez récolter entre une et deux livres de germes de tournesol. Vous pouvez les conserver au réfrigérateur pendant environ une semaine. Toutefois, il est encore préférable de les utiliser frais, juste après la coupe.

Conseils supplémentaires pour survivre à la crise alimentaire

Selon la région où vous vivez, vous commencez déjà à voir des pénuries alimentaires à un degré plus ou moins important. Mais quelle que soit la façon dont les choses se présentent actuellement, attendez-vous à des changements, potentiellement drastiques, au cours des prochains mois et jusqu’en 2023, car c’est à ce moment-là que les rendements diminués de la saison de croissance actuelle deviendront apparents.

En vous préparant dès maintenant, vous pourrez affronter la tempête et vous sentir plus à l’aise, sachant que vos besoins les plus élémentaires seront satisfaits. Cultiver autant d’aliments frais que possible est une stratégie importante. Cependant, vous devrez vous assurer d’avoir beaucoup de graines à portée de main. Au strict minimum, faites le plein de graines germées. Mais si vous avez de la place, envisagez de commencer à cultiver un jardin ou de planter un petit verger.

Si les réglementations locales le permettent, vous pouvez ajouter des poulets pour un approvisionnement régulier en œufs. (N’oubliez pas qu’eux aussi peuvent avoir besoin de nourriture supplémentaire). Vous pouvez également contacter une coopérative alimentaire locale et acheter en vrac des aliments de longue conservation et non périssables. Les aliments lyophilisés peuvent avoir une durée de conservation de 25 ans ou plus.

Les aliments en conserve et les aliments de base secs tels que le riz et les haricots peuvent également rester viables bien après leur date de péremption avec de bonnes conditions de conservation. D’autres bonnes options incluent le saumon en conserve, le foie de morue en conserve, les sardines dans l’eau (évitez celles conservées dans de l’huile végétale), les noix, le lait en poudre et le lactosérum et d’autres poudres nutritionnelles que vous pouvez mélanger avec de l’eau.

Idéalement, vous devez stocker les aliments dans un endroit frais et sombre avec une faible humidité. Le riz et les haricots en vrac sont mieux stockés dans un seau scellé de qualité alimentaire avec des absorbeurs d’oxygène. Les aliments scellés sous vide peuvent également bénéficier d’une durée de conservation prolongée, tout comme les méthodes basiques pour le stockage des aliments telles que la mise en conserve et le marinage.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, ce qui est ancien redevient nouveau. Adopter les méthodes que vos grands-parents ou arrière-grands-parents utilisaient pour stocker leur nourriture par nécessité vous permettra d’être autonome en cas de crise alimentaire à venir. Si et quand cela se produira, vous serez ravis de disposer des germes qui poussent sur votre rebord de fenêtre.

Par le Dr. Mercola

Source : www.lavieensante.com