« Le cancer a peur de ces aliments ! Les 11 meilleurs aliments qui détruisent le cancer » | Dr Barbara O’Neill

Le cancer est une maladie redoutable qui affecte des millions de personnes dans le monde entier. Comprendre les facteurs qui favorisent son développement est essentiel pour mettre en place des stratégies efficaces de prévention et de traitement.

Selon la Dr Barbara O’Neill, le cancer prospère dans un environnement acide, pauvre en oxygène et riche en sucre. Avec ces connaissances en tête, il devient évident que pour lutter contre le cancer, il est crucial de modifier notre alimentation et notre mode de vie pour créer un environnement interne moins favorable à cette maladie. Dans une vidéo, la Dr Barbara O’Neill nous dévoile 11 aliments puissants qui possèdent la capacité de combattre le cancer et d’améliorer notre santé de manière significative.

Pourquoi le pH est important pour combattre le cancer

Le pH est une mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une substance, sur une échelle allant de 0 à 14, où 7 est neutre. Un pH inférieur à 7 est acide, tandis qu’un pH supérieur est alcalin. La Dr Barbara O’Neill explique que les cellules cancéreuses se développent plus facilement dans un environnement acide. Lorsque le pH du corps tombe en dessous de 7, un environnement idéal pour la croissance et la propagation des cellules cancéreuses se crée. À l’inverse, un pH corporel alcalin rend l’environnement moins favorable à la survie des cellules cancéreuses, tout en soutenant le bon fonctionnement des cellules saines et du système immunitaire.

Grains alcalinisants : un bouclier contre le cancer

La Dr Barbara O’Neill recommande d’intégrer des grains alcalinisants dans notre alimentation pour aider à maintenir un pH corporel équilibré. Ces grains comprennent le millet, le quinoa, l’amarante, l’épeautre, le riz brun et l’avoine.

Le millet est l’un des grains les plus alcalinisants. En plus d’être sans gluten, il est riche en nutriments qui soutiennent la santé globale. De plus, la consommation régulière de millet et d’autres grains similaires peut réduire le risque de cancer, en particulier le cancer colorectal, grâce à leur teneur élevée en fibres. Ces fibres se lient aux substances nocives dans le tube digestif, réduisant ainsi leur impact négatif sur le corps.

Le quinoa et l’amarante sont également des grains très nutritifs, riches en protéines, fibres, et en minéraux essentiels tels que le magnésium et le fer. Leur consommation régulière aide à stabiliser le niveau de sucre dans le sang, évitant ainsi les pics glycémiques qui nourrissent les cellules cancéreuses.

L’épeautre, le riz brun et l’avoine sont d’autres exemples de grains alcalinisants qui jouent un rôle important dans la prévention du cancer. Ces grains sont également riches en fibres, ce qui favorise un transit intestinal sain et réduit l’accumulation de toxines dans le corps, contribuant ainsi à la prévention des cancers digestifs.

Les légumineuses : des alliées puissantes contre le cancer

Les légumineuses telles que les haricots de Lima, les lentilles et le soja sont particulièrement efficaces pour combattre le cancer en raison de leurs propriétés alcalinisantes et de leur teneur en composés bioactifs.

Les haricots de Lima sont riches en inhibiteurs de protéase, des composés qui ont la capacité de prévenir la formation de cellules cancéreuses, notamment dans les cas de cancer du sein et du côlon.

Le soja est une légumineuse qui se distingue par sa teneur en isoflavones, des composés qui imitent l’œstrogène dans le corps. Ces isoflavones, comme la génistéine, peuvent réduire le risque de cancers hormonaux tels que le cancer du sein en se liant aux récepteurs d’œstrogène, empêchant ainsi la croissance des cellules cancéreuses.

Les lentilles, quant à elles, sont une excellente source de folate, une vitamine B essentielle à la division cellulaire saine. Un déficit en folate a été associé à un risque accru de certains cancers, dont ceux du côlon et du sein. Les lentilles fournissent également des fibres et des saponines, des composés qui inhibent la croissance des cellules cancéreuses et renforcent le système immunitaire.

Le citron : un fruit alcalinisant par excellence

Le citron est un aliment alcalinisant riche en minéraux tels que le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Ces minéraux jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre du pH du corps, rendant l’environnement interne moins propice à la croissance des cellules cancéreuses.

Le potassium, présent en grande quantité dans les citrons, est vital pour maintenir une pression artérielle saine et soutenir la santé cardiovasculaire. Il aide également à réguler le taux de sucre dans le sang, ce qui est essentiel pour affamer les cellules cancéreuses de leur principale source d’énergie, le glucose.

Le magnésium, quant à lui, aide à réguler la réponse au stress de l’organisme. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, augmentant ainsi le risque de maladies telles que le cancer.

Le calcium contenu dans les citrons contribue à la santé des os et au bon fonctionnement des cellules. Bien que les citrons ne contiennent pas de vitamine D, cette dernière est essentielle pour aider le corps à absorber le calcium, et donc maintenir des os solides et une fonction cellulaire saine.

Les citrons sont également riches en antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de développer divers types de cancers.

Les noix : des armes redoutables contre le cancer

Les noix, en particulier les amandes et les noix du Brésil, sont des aliments qui possèdent de puissantes propriétés anti-cancer. Elles sont riches en graisses saines, en fibres et en protéines, des éléments qui aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang et à empêcher les cellules cancéreuses de se développer.

Les amandes et les noix du Brésil sont particulièrement riches en antioxydants tels que la vitamine E et le sélénium, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent contribuer au développement du cancer.

Les noix contiennent également des acides gras oméga-3, qui sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. L’inflammation chronique est liée au développement de divers types de cancer, et en réduisant l’inflammation, les oméga-3 contribuent à la prévention du cancer. De plus, les oméga-3 ont la capacité d’inhiber la croissance des cellules cancéreuses et de favoriser la mort cellulaire programmée, un mécanisme naturel de défense contre le cancer.

Les légumes verts à feuilles : une source de vitalité et de protection

Les légumes verts à feuilles, comme le chou frisé, le persil, les épinards et les blettes, sont des aliments extrêmement nutritifs qui aident à alcaliniser le corps et à renforcer le système immunitaire.

Le chou frisé est riche en vitamines A, C et K, ainsi qu’en glucosinolates, des composés qui ont été prouvés pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Le chou frisé contient également du kaempférol, un flavonoïde associé à un risque réduit de cancer et d’autres maladies chroniques.

Le persil est une herbe souvent sous-estimée, mais elle est riche en apigénine, un composé anti-inflammatoire et antioxydant qui possède des propriétés anti-cancer. Il contient également du myricétine, un flavonoïde connu pour ses effets protecteurs contre le cancer.

Les épinards sont une excellente source d’acide alpha-lipoïque, un antioxydant qui réduit l’inflammation et inhibe la croissance des cellules cancéreuses. Les épinards fournissent également des niveaux élevés de folate, une vitamine B essentielle pour maintenir une division cellulaire saine et prévenir les mutations génétiques qui pourraient conduire au cancer.

Conclusion

La connaissance des aliments qui peuvent aider à prévenir et à combattre le cancer est un atout précieux pour toute personne cherchant à améliorer sa santé et à réduire son risque de développer cette maladie. En incorporant régulièrement dans votre alimentation des grains alcalinisants, des légumineuses, du citron, des noix et des légumes verts à feuilles, vous pouvez non seulement favoriser un environnement interne moins favorable à la croissance du cancer, mais aussi soutenir votre bien-être global.

Source : Wellpedia