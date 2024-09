En 2024, les influenceuses continuent de disparaître mystérieusement. Depuis trois ans, on observe une tendance inquiétante où des jeunes personnes, auparavant en bonne santé et venant de tous horizons, succombent soudainement. Mais pourquoi cela arrive-t-il ?

Décès soudains et inexpliqués

En juin de cette année, une YouTubeuse populaire, gérant la chaîne « Pretty Pastel Please », est malheureusement décédée à seulement 30 ans. Le diagnostic a révélé une myocardite lymphocytaire, une maladie cardiaque qui était autrefois rare. Ce cas n’est malheureusement pas isolé. Au cours des derniers mois, une longue liste d’influenceuses sont mortes subitement, souvent sans explication claire.

Parmi ces cas, on trouve celui de Farah Elardi, une architecte et influenceuse de renom, qui est décédée d’un arrêt cardiaque alors qu’elle était en vacances. Elle avait 36 ans. Quelques mois auparavant, en mars, le Dr Tatiana Galat, une influenceuse virale sur TikTok, a aussi perdu la vie. Bien que la cause de son décès n’ait pas été officiellement confirmée, il a été rapporté qu’elle aurait souffert d’un anévrisme cérébral.

Un motif inquiétant parmi les femmes

Le même mois, une autre influenceuse est décédée après une bataille d’un an contre un cancer du col de l’utérus, diagnostiqué seulement l’année précédente. Elle avait 36 ans. De plus, une autre femme brésilienne, également influenceuse, est morte d’une crise cardiaque à l’âge de 35 ans, au début du mois de décembre.

Ces décès révèlent un motif étrange : des femmes dans la trentaine, qui meurent de conditions rares. Ce qui rend ces cas encore plus troublants, c’est que certaines de ces influenceuses défendaient publiquement la vaccination contre le COVID-19. Cette coïncidence a suscité des interrogations et des spéculations, bien que les causes exactes de leurs décès restent officiellement non attribuées à la vaccination.

Les maladies cardiaques et les cancers en hausse

Il est désormais clair que les attaques cardiaques chez les femmes augmentent, en particulier chez celles âgées de 30 à 50 ans. Les médias, malgré leurs réticences, sont contraints de rapporter ces faits, ne pouvant plus les ignorer.

Un autre phénomène inquiétant est l’augmentation des « turbo cancers », des formes de cancers qui progressent très rapidement. Un exemple poignant est celui d’un journaliste de Fox News, récemment diagnostiqué avec ce type de cancer. Tragiquement, sa femme a été diagnostiquée avec un cancer peu de temps auparavant, ce qui a plongé leur famille dans une situation extrêmement difficile.

Les statistiques alarmantes

Les scientifiques sont perplexes face à la hausse des décès par maladies cardiaques depuis la pandémie. Une étude récente montre une augmentation alarmante des décès par insuffisance cardiaque, notamment chez les jeunes adultes de moins de 40 ans.

En Angleterre, le nombre de décès prématurés dus à des maladies cardiaques et circulatoires a atteint son plus haut niveau en 14 ans. Aux États-Unis, l’espérance de vie a chuté à 76,4 ans, son plus bas niveau en près de deux décennies. Cette tendance s’observe également au Royaume-Uni, où l’espérance de vie a diminué ces dernières années.

Explications médiatiques contestées

Face à cette situation, les médias avancent des explications variées et parfois contestables. Certains pointent du doigt les conditions météorologiques extrêmes comme responsables de l’augmentation des maladies cardiaques. D’autres suggèrent que le manque de sommeil pourrait être une cause, augmentant ainsi le risque de maladies cardiaques chez les femmes de 75 %.

D’autres encore attribuent cette hausse à un meilleur diagnostic ou à des préjugés sexistes dans les soins prodigués aux femmes. Par exemple, certains articles mentionnent que les femmes ne recevraient pas les traitements adéquats en raison de biais dans le système de santé.

Une tendance inquiétante et incertaine

Bien que ces phénomènes soient troublants, ils sont bien réels. Les personnes concernées sont encouragées à prendre des précautions pour protéger leur santé, notamment en faisant attention à leur système cardiovasculaire. Toutefois, l’efficacité de ces mesures reste incertaine, et il est difficile de prédire comment la situation évoluera dans les années à venir.

