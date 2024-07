Le top 5 des aliments miracles pour être en forme et en bonne santé

Le Professeur Henri Joyeux, célèbre chirurgien et cancérologue, nous révèle les secrets d’une alimentation saine et équilibrée pour être en pleine forme. Voici le top 5 des aliments que nous devrions tous incorporer dans notre alimentation quotidienne pour atteindre nos objectifs et rester en bonne santé.

Fruits et légumes locaux et de saison

Les fruits et légumes sont indispensables. Ils sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux et en eau. Pour une meilleure qualité, il est essentiel de les choisir frais, de saison et biologiques. La mastication joue un rôle important pour optimiser l’assimilation des nutriments.

Fibres : Essentielles pour la digestion et la bonne santé intestinale.

Essentielles pour la digestion et la bonne santé intestinale. Eau : Indispensable pour l’hydratation, surtout en période de canicule.

Indispensable pour l’hydratation, surtout en période de canicule. Oligo-éléments : Contribuent au bon fonctionnement des processus biochimiques du corps.

Contribuent au bon fonctionnement des processus biochimiques du corps. Sucre naturel : Fournit de l’énergie sans les pics glycémiques des sucres raffinés.

Produits de la ruche

Les produits de la ruche, tels que le miel, le pollen, la gelée royale et la propolis, apportent une multitude de bénéfices pour la santé. Leur consommation est recommandée pour renforcer le système immunitaire et profiter de leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires.

Miel : Un sucre naturel aux multiples vertus.

Un sucre naturel aux multiples vertus. Propolis : Connu pour ses propriétés antibiotiques et antivirales.

Connu pour ses propriétés antibiotiques et antivirales. Gelée royale : Puissant revitalisant.

Puissant revitalisant. Pollen : Riche en protéines et en nutriments régulateurs pour divers systèmes du corps.

Les œufs

Les œufs, riches en protéines et en bons lipides, sont indispensables pour une alimentation équilibrée. Consommés à la coque ou avec le jaune liquide, ils apportent également des vitamines essentielles telles que la vitamine D et la vitamine A.

Protéines : Indispensables pour la construction musculaire et la réparation des tissus.

Indispensables pour la construction musculaire et la réparation des tissus. Vitamine A : Essentielle pour la vision et le système immunitaire.

Essentielle pour la vision et le système immunitaire. Cholestérol : Nécessaire à la production des hormones.

Les poissons et fruits de mer

Riches en protéines, oméga-3 et divers nutriments, les poissons et fruits de mer sont bénéfiques pour le cœur et le cerveau. Préférez-les cuits à la vapeur douce pour éliminer les toxines et hydratants naturels présents dans le poisson.

Oméga-3 : Bénéfiques pour la santé cardiaque et cérébrale.

Bénéfiques pour la santé cardiaque et cérébrale. Protéines : Essentielles à la maintenance des tissus et des organes.

Essentielles à la maintenance des tissus et des organes. Cuisson à la vapeur douce : Permet de conserver les nutriments tout en éliminant les toxines.

Les produits de l’olivier

Les produits de l’olivier, notamment l’huile d’olive, les olives et les feuilles d’olivier, offrent de multiples bienfaits pour la santé. L’huile d’olive contient des polyphénols qui sont de puissants antioxydants. Les feuilles d’olivier, quant à elles, aident à réguler la tension artérielle grâce à leur effet diurétique.

Huile d’olive : Riche en bonne graisse et polyphénols.

Riche en bonne graisse et polyphénols. Olives : Excellentes pour ouvrir l’appétit et riches en antioxydants.

Excellentes pour ouvrir l’appétit et riches en antioxydants. Feuilles d’olivier : Utilisées en infusion pour réguler la tension artérielle.

Remarque sur les exhausteurs de goût

Il est conseillé de se méfier des exhausteurs de goût artificiels comme le glutamate monosodique (E621). Préférez les assaisonnements naturels tels que le cumin, le safran, et autres épices frais, qui sont non seulement meilleurs pour la santé mais aussi pleins de saveurs.

Source : Héléna Carlier