Lenny Kravitz (58 ans) : Je n’ai pas été malade depuis 37 ans | Le secret de ma jeunesse

Lenny Kravitz, célèbre musicien de 58 ans, est reconnu pour sa forme physique exceptionnelle et son apparence jeune. Dans cette article, nous explorons les secrets de sa santé et de sa forme physique, y compris son régime alimentaire, son régime d’exercices et ses habitudes de vie.

La musique et la santé : la légende de Lenny Kravitz

Né le 26 mai 1964 à Manhattan, New York, Kravitz a impressionné ses fans pendant plus de 30 ans avec son mélange unique de rock, de funk et de soul. Avec quatre GRAMMY Awards et plus de 40 millions de disques vendus, il est non seulement une légende de la musique, mais aussi un modèle de bien-être et de philanthropie.

L’alimentation de Lenny : un régime végétalien cru

Kravitz jure par un régime alimentaire principalement à base de plantes, non transformées et crues. Ses petits déjeuners varient entre des smoothies de fruits frais, des flocons d’avoine avec des graines de chia, des salades de fruits, et du granola végétalien cru. Pour le déjeuner, il privilégie des salades colorées avec une vinaigrette maison, des sushis végétaliens crus, ou des pâtes de courgettes avec une sauce tomate maison. Ses dîners favoris incluent une lasagne de courgettes crues végétaliennes et des soupes végétaliennes crues réconfortantes.

L’exercice et le bien-être : les clés de la jeunesse de Kravitz

Kravitz s’entraîne cinq à six jours par semaine, combinant cardio à jeun, yoga et exercices classiques comme les curls avec haltères, les pompes et les squats. Il souligne l’importance du repos et de la récupération, ainsi que de l’hydratation, pour maintenir une apparence jeune.

Conseils pour un vieillissement gracieux

Kravitz conseille une alimentation saine, riche en fruits et légumes, et pauvre en aliments sucrés et transformés. L’exercice régulier, l’hydratation, un sommeil suffisant, des techniques de relaxation comme le yoga et la méditation, et la protection de la peau contre le soleil sont essentiels pour ralentir les effets du vieillissement.

En adoptant ces habitudes, vous pouvez non seulement améliorer votre santé, mais aussi maintenir une apparence jeune et dynamique, à l’image de Lenny Kravitz.

Source : Healthy Ever After