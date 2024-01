Les 10 meilleures plantes pour la santé pulmonaire, éliminer le mucus, la BPCO et combattre les virus

La santé pulmonaire est essentielle pour le bien-être général. Un excès de mucus peut entraîner des difficultés respiratoires et une sensation d’essoufflement désagréable.

Heureusement, certaines plantes médicinales possèdent des propriétés thérapeutiques bénéfiques pour les poumons et le système respiratoire. Ces plantes peuvent aider à dégager les poumons et faciliter la respiration, ce qui est crucial pour maintenir une bonne santé pulmonaire.

Ginseng : Un allié contre la BPCO

Le ginseng, une plante médicinale utilisée depuis des siècles en médecine asiatique, est reconnu pour ses propriétés antioxydantes qui combattent l’inflammation. Ces propriétés ne sont pas seulement bénéfiques pour les poumons, mais aussi pour l’ensemble des organes et systèmes du corps humain.

Le ginseng est particulièrement efficace pour les personnes souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO), une affection respiratoire sérieuse. Des études ont montré que le ginseng peut améliorer la fonction pulmonaire et la qualité de vie des personnes atteintes de BPCO.

Racine d’ours : Améliore la circulation sanguine dans les poumons

La racine d’ours (osha), une plante médicinale, contient des composants qui stimulent la circulation sanguine dans les poumons, améliorant ainsi l’oxygénation de l’ensemble du corps.

Cette plante possède également des propriétés antihistaminiques, utiles pour apaiser les infections des sinus et d’autres maladies respiratoires. La racine d’ours peut être bénéfique pour traiter divers symptômes respiratoires, tels que la toux, le mal de gorge, la bronchite et le rhume commun.

Elle est généralement consommée sous forme d’extrait concentré, ajouté à l’eau ou à d’autres boissons, pour ses effets apaisants sur les tissus irrités des voies respiratoires.

Eucalyptus : Un expectorant naturel

L’eucalyptus, issu de l’arbre du même nom, a longtemps été une source de nourriture pour la faune avant que ses bienfaits pour la santé humaine ne soient découverts.

Les feuilles de l’eucalyptus peuvent être distillées pour produire une huile essentielle utilisée à des fins médicinales, notamment pour traiter la congestion des sinus, le rhume, la fièvre et d’autres troubles respiratoires.

L’huile essentielle d’eucalyptus contient du cinéole, un ingrédient actif qui agit comme un expectorant, facilitant la toux et l’élimination des sécrétions. Le cinéole possède également des effets antioxydants et antimicrobiens, renforçant le système immunitaire et réagissant avec les membranes muqueuses des poumons pour aider à déloger les sécrétions plus facilement.

Sureau : Renforce le système immunitaire

Le sureau, de plus en plus populaire ces dernières années, est reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et antifongiques. Ces caractéristiques en font un excellent choix pour booster le système immunitaire et traiter les rhumes, infections et virus.

Le sureau, également appelé sambucus, est le plus souvent consommé sous forme de sirop contre la toux. Pour renforcer le système immunitaire, une dose de sirop de sureau peut être prise quotidiennement, et en cas de maladie, la fréquence peut être augmentée. Toutefois, il est important de ne pas en abuser et de toujours consulter un médecin pour des recommandations d’utilisation et de dosage.

Astragale : Pour une meilleure résistance aux infections

L’astragale, une plante médicinale populaire en médecine chinoise, est connue pour ses composants antibactériens et anti-inflammatoires. Des études ont montré que la racine d’astragale peut stimuler la résistance du corps aux infections et augmenter les réponses immunitaires. Cela en fait une option intéressante pour ceux qui souhaitent renforcer leur système immunitaire et réduire leur risque d’infection par certains virus et bactéries. L’astragale a été utilisé pour traiter une variété de maux, y compris le rhume, les allergies et même la fatigue chronique.

Marrube : Un expectorant naturel

Le marrube, issu de la famille de la menthe, est une plante couramment utilisée dans la fabrication de pastilles et de sirops contre la toux. Ses propriétés naturelles agissent comme un expectorant, aidant à l’élimination du mucus et des sécrétions des poumons.

Cette plante est particulièrement utile pour les personnes souffrant d’allergies, d’infections des sinus et de congestion thoracique. Certaines personnes utilisent le marrube pour créer leur propre sirop contre la toux en hachant finement les feuilles et en les mélangeant avec de l’alcool et du miel. Cette méthode de préparation maison peut être une option intéressante pour ceux qui cherchent à utiliser des remèdes naturels.

Bergamote : Soulage le stress et facilite la respiration

La bergamote, un agrume, est reconnue pour ses effets apaisants sur le stress et l’anxiété. Mais au-delà de ces bienfaits, elle possède également des propriétés qui facilitent la respiration.

Historiquement, le jus de son fruit était utilisé pour traiter divers maux. Plus récemment, il a été transformé en huile essentielle pour des usages médicinaux. Cette huile essentielle contient des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antiseptiques, bénéfiques pour le système respiratoire.

En aromathérapie, l’huile de bergamote agit comme un expectorant, aidant à dégager les voies nasales, à combattre la congestion et à soulager la toux chronique. Elle aide également à éliminer le mucus et les mucosités, réduisant ainsi les bactéries responsables des infections pulmonaires.

Lavande : Antioxydant contre la BPCO

La lavande, une plante répandue dans le monde entier, est utilisée depuis des siècles à des fins médicinales et religieuses. Des études ont montré que la lavande pourrait offrir des avantages pour les personnes souffrant de BPCO grâce à ses propriétés antioxydantes.

Une étude a révélé que les arômes de lavande aident à réduire la production de cortisol, l’hormone du stress. La réduction du cortisol entraîne une diminution des niveaux de stress. La bronchoconstriction est un symptôme de la BPCO, et le stress aggrave cette condition en provoquant la constriction des voies respiratoires, rendant la respiration plus difficile. Ainsi, la réduction du stress grâce à la lavande peut ouvrir davantage les voies respiratoires, facilitant l’absorption d’oxygène et l’élimination du dioxyde de carbone.

Menthe poivrée : Rafraîchit et ouvre les voies respiratoires

La menthe poivrée, originaire de la région méditerranéenne et membre de la famille de la menthe, est transformée en huile essentielle aux propriétés analgésiques, antiseptiques et antimicrobiennes.

L’un des principaux composants bénéfiques de l’huile de menthe poivrée est le menthol. Lorsqu’il est inhalé, le menthol procure une sensation de fraîcheur et peut soulager une gorge irritée. Une étude a montré que le menthol favorise également la relaxation des muscles des voies respiratoires dans les poumons, les ouvrant davantage pour une meilleure absorption d’oxygène.

La menthe poivrée est traditionnellement utilisée dans les pommades thoraciques pour soulager la congestion.

Molène : Propriétés apaisantes pour les voies respiratoires

La molène est une plante traditionnellement utilisée comme remède pour les poumons et les voies respiratoires, grâce à ses ingrédients apaisants. La feuille de molène possède des propriétés antibactériennes qui luttent contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.

Des études ont également révélé que la molène a des propriétés antivirales et antifongiques. Cette combinaison de propriétés est avantageuse pour traiter les problèmes respiratoires associés aux rhumes et aux infections respiratoires.

La manière la plus pratique de consommer le molène est sous forme d’infusion, ou en ajoutant quelques gouttes d’extrait concentré à d’autres boissons.

