Les aliments à éviter pour une meilleure santé

Faire ses courses au supermarché est devenu un véritable casse-tête. Entre les nouveaux produits qui vantent la fraîcheur et les bienfaits de leurs ingrédients pour la santé, il est difficile de distinguer les aliments véritablement sains de ceux qui ne le sont pas.

Malgré l’abondance de choix, certains produits ne sont pas aussi bénéfiques qu’ils le prétendent et peuvent même s’avérer nocifs. Dans notre quête d’une alimentation saine, il est essentiel de savoir quels aliments éviter, car il est parfois plus important de ne pas consommer d’aliments malsains que de chercher à manger parfaitement bien tous les jours. Cet article se propose de dévoiler certains de ces aliments trompeurs :

Les sachets de thé

Les sachets de thé, souvent perçus comme une alternative saine au café quotidien, cachent un secret peu reluisant. Bien que pratiques et appréciés pour leur variété, comme les thés verts, les thés Oolong, ou les infusions aux multiples vertus, ces sachets peuvent être source de graves problèmes de santé. La raison ? Leur composition inclut désormais du polypropylène, un type de plastique, pour renforcer leur résistance dans l’eau chaude. Cela est particulièrement vrai pour les sachets de thé en forme de pyramide, entièrement fabriqués à partir de fibres de plastique.

Lorsqu’ils sont plongés dans l’eau chaude, ces sachets libèrent des milliards de microplastiques et de nanoplastiques, invisibles à l’œil nu mais néfastes pour notre organisme. Ces particules s’accumulent dans notre corps, pouvant causer inflammation, destruction des cellules immunitaires, et même favoriser la croissance de cellules cancéreuses. Pour éviter ces risques, il est recommandé d’opter pour des infusions utilisant des passoires en acier inoxydable ou des sachets lavables et réutilisables.

L’huile de colza

L’huile de colza, largement consommée et appréciée pour ses prétendus bienfaits sur la santé, présente des risques controversés. Toutes les huiles végétales ont un point de fumée, c’est-à-dire une température à partir de laquelle elles commencent à émettre une fumée continue et à décomposer leurs acides gras en substances nocives, dont certaines peuvent être cancérigènes. Malgré un point de fumée élevé, l’huile de colza raffinée révèle une stabilité oxydative moindre comparée à d’autres huiles, produisant davantage de composés toxiques à haute température.

Ces substances, comme les aldéhydes, sont associées à des maladies cardiovasculaires, au cancer, et à un risque accru de démence. De plus, la présence d’OGM dans certaines productions d’huile de colza soulève des inquiétudes quant à leurs effets perturbateurs sur nos hormones et le risque de cancer. Il est donc crucial de choisir avec soin les huiles que nous consommons, en privilégiant celles qui sont biologiques, extraites à froid, et adaptées à la cuisson, comme l’huile d’olive ou l’huile d’avocat.

Le fromage analogue

Le fromage analogue, souvent utilisé pour saupoudrer nos plats et leur donner un goût riche et une texture moelleuse, est loin d’être aussi bénéfique que le vrai fromage. Contrairement au fromage traditionnel, fabriqué à partir de matières grasses animales, le fromage analogue est un mélange d’eau, d’huile de palme, d’émulsifiants pour homogénéiser l’huile et l’eau, et de coagulants comme la présure pour imiter l’apparence du fromage authentique.

Bien que ces fromages soient attrayants pour leur texture et leur prix inférieur, ils ne contiennent aucun calcium et peuvent déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles aux produits chimiques.

En outre, bien qu’ils semblent équivalents en matière de gras saturés, les fromages analogues contiennent moins de protéines et beaucoup plus de sodium que le vrai fromage.

La consommation excessive de faux fromage augmente le risque de maladies vasculaires, telles que l’hypertension et l’hypercholestérolémie. Il est donc important de lire attentivement les étiquettes et d’éviter les produits portant des mentions telles que « garniture », « préparation de style fromage fondu », ou « simili fondu », qui indiquent la présence de fromage analogue.

Les jus de fruits industriels

Les jus de fruits industriels, souvent perçus comme une option saine, peuvent en réalité nuire à votre santé en raison de leur teneur excessive en sucre. Boire un verre de jus de fruits industriels est comparé à consommer une canette de soda, en raison de l’ajout de sirops ou d’édulcorants comme le fructose liquide.

Ces ajouts augmentent le risque de maladies chez l’adulte, telles que l’obésité et les maladies cardiovasculaires. Une étude de l’Université de Harvard a révélé qu’une consommation quotidienne de jus de fruits augmente de 21 % le risque de développer un diabète.

Les fruits entiers, riches en fibres, ont l’avantage de nécessiter une mastication prolongée et une digestion lente, ce qui prévient les pics rapides de glycémie.

À l’inverse, le processus de fabrication des jus détruit les fibres, accélérant l’absorption du sucre dans le sang. Il est donc recommandé de privilégier la consommation de fruits entiers plutôt que sous forme de jus.

Les conserves

Les produits en conserve offrent l’avantage d’être économiques et de se conserver longtemps. Cependant, ils peuvent présenter des risques pour la santé non pas à cause de leur contenu alimentaire, mais en raison de leur emballage.

Les conserves sont souvent revêtues d’une résine époxy pour éviter la corrosion ou l’érosion du métal en contact avec les aliments. Cette résine contient du bisphénol A (BPA), un perturbateur endocrinien connu pour augmenter le risque de maladies graves telles que l’hypertension, le diabète, l’obésité, les troubles de la mémoire et de la reproduction.

Bien qu’il n’existe pas encore de substitut adéquat au BPA, sa présence dans les emballages alimentaires continue d’être une préoccupation majeure. Il est donc essentiel d’être vigilant et d’éviter de réchauffer les aliments directement dans leurs conserves, surtout si elles sont cabossées ou gonflées, et de limiter la consommation du jus de conserve pour minimiser l’exposition au BPA.

Les céréales industrielles

Les céréales industrielles, souvent présentées comme un choix de petit-déjeuner rapide et équilibré, cachent une réalité moins saine qu’il n’y paraît. Ces produits, bien que pratiques, sont généralement chargés en sucre. Une portion de céréales enrobées de sucre peut contenir jusqu’à 12 grammes de sucre, transformant votre bol matinal en une véritable bombe de sucre.

Consommer un bol de ces céréales équivaut à ingérer près de la moitié de l’apport quotidien recommandé en sucre en une seule fois. De plus, les portions recommandées sur les emballages, souvent d’environ 30 grammes, sont bien inférieures à ce que la plupart des gens consomment réellement, menant à une consommation de sucre bien au-delà des recommandations.

Outre leur haute teneur en sucre, ces céréales sont également critiquées pour leur faible apport en protéines et en graisses naturelles, contribuant à des risques accrus de diabète et à des réactions allergiques chez certains consommateurs. Pour ceux qui apprécient les céréales, il est crucial de lire attentivement les étiquettes et de choisir des options à faible teneur en sucre, tout en privilégiant une alimentation équilibrée et riche en nutriments.

La crème glacée

La crème glacée, malgré son image de gourmandise irrésistible, est souvent remplie d’additifs et de composants peu recommandables pour une consommation saine. Les colorants synthétiques, les édulcorants artificiels, la dextrine, le polyglycérol, les gélifiants comme les carraghénanes, et d’autres additifs rendent ce dessert loin d’être anodin pour notre santé.

Parmi ces composants, les émulsifiants, utilisés pour lier l’eau et l’huile, les principaux ingrédients de la crème glacée, sont particulièrement préoccupants. Des études récentes suggèrent que ces substances peuvent perturber le microbiote intestinal, augmenter le risque d’inflammation, favoriser l’apparition de certains cancers, et causer des troubles cutanés, rénaux, ainsi que des lésions hépatiques.

Face à ces risques, réduire la consommation de crème glacée, surtout celle riche en additifs, est une démarche prudente. Opter pour des alternatives plus saines ou des versions maison avec des ingrédients naturels peut être une meilleure option pour satisfaire les envies de douceur sans compromettre sa santé.

Conclusion

La prise de conscience des aliments que nous consommons est essentielle pour maintenir une bonne santé. Comme nous l’avons vu, certains produits couramment perçus comme sains ou pratiques, tels que les sachets de thé, l’huile de colza, le fromage analogue, les jus de fruits industriels, les conserves, les céréales industrielles, et la crème glacée, peuvent en réalité présenter des risques pour notre bien-être.

Ces aliments, souvent chargés en additifs, en sucre, ou en substances nocives, devraient être consommés avec modération ou évités au profit d’options plus naturelles et moins transformées. Adopter des habitudes alimentaires saines, privilégier les aliments frais et peu transformés, et prendre le temps de lire les étiquettes sont des démarches clés pour garantir notre bien-être à long terme. Ensemble, vieillissons mieux en faisant des choix éclairés pour notre santé.

Source : Mieux Vieillir TV