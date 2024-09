Les bienfaits de l’allaitement pour le système immunitaire de votre bébé

Le lait maternel est l’aliment naturellement conçu pour nourrir les bébés. Il fournit tous les nutriments dont votre nouveau-né a besoin, en quantité adaptée, et est facile à digérer. Un autre avantage : le lait maternel aide à renforcer le système immunitaire de votre bébé. Voici d’autres faits étonnants sur l’allaitement, l’immunité et la santé de votre enfant.

Lait maternel : nutrition saine et résistance aux infections réunies

Le lait maternel offre à votre bébé des anticorps qui aident à combattre les infections. Le premier lait produit après l’accouchement, connu sous le nom de colostrum, est particulièrement riche en anticorps. Au fur et à mesure que vous allaitez, votre bébé absorbe davantage d’anticorps, ce qui l’aide à résister aux maladies et aux infections, tant maintenant que dans le futur.

Les superpouvoirs du lait maternel

En plus des anticorps, le lait maternel contient des protéines, des graisses, des sucres et même des globules blancs qui agissent de différentes manières pour combattre les infections. Lorsque le lait maternel entre dans l’organisme de votre bébé, les éléments combattant les infections travaillent en collaboration avec les intestins de votre bébé, avant même que les nutriments ne soient décomposés et absorbés dans la circulation sanguine. Le résultat est un système immunitaire plus équilibré, ce qui permet au corps de votre enfant de reconnaître et de combattre plus efficacement les maladies.

D’autres éléments présents dans le lait maternel stimulent et soutiennent directement la réponse immunitaire de votre bébé. Parmi ceux-ci, on trouve la lactoferrine et les interleukines-6, -8 et -10, des protéines qui aident à modérer la réponse inflammatoire du système immunitaire lorsqu’il est confronté à une menace, telle qu’un virus ou une infection bactérienne. L’inflammation est une partie naturelle du fonctionnement immunitaire, mais une inflammation excessive peut être nuisible, il est donc essentiel de maintenir un bon équilibre pour la santé de votre enfant.

Les probiotiques naturels du lait maternel pour un microbiome sain

Vous avez peut-être entendu parler des probiotiques, les « bonnes » bactéries présentes dans les systèmes digestifs sains des enfants et des adultes. Ces bactéries utiles renforcent la réponse immunitaire de votre enfant en contrebalançant la croissance des organismes nuisibles qui peuvent provoquer des infections et des inflammations.

L’allaitement fournit à votre bébé un apport constant de probiotiques, renforçant ainsi son microbiome intestinal. La recherche suggère que cela réduit les risques de développer des affections chroniques telles que :

Allergies et asthme

Diabète

Obésité

Les études montrent également que les bébés allaités sont moins susceptibles de souffrir d’infections telles que :

Infections de l’oreille

Vomissements et diarrhée

Pneumonie

Infections urinaires

Certaines formes de méningite

De plus, des recherches révèlent que les enfants qui sont allaités pendant plus de six mois ont moins de chances de développer une leucémie ou un lymphome infantiles par rapport aux enfants nourris au lait artificiel. Cela pourrait être lié au fait que ces deux types de cancer, qui affectent le sang, sont associés à des perturbations du système immunitaire de l’enfant.

L’allaitement est également bénéfique pour les mères qui allaitent

L’American Academy of Pediatrics (AAP) recommande l’allaitement comme la meilleure manière de nourrir les nouveau-nés et les nourrissons. Avec les ressources et le soutien adéquats, la plupart des mères qui choisissent d’allaiter pourront surmonter les défis qu’elles rencontrent. Les mères qui allaitent bénéficient également d’avantages pour la santé, notamment :

Un soutien métabolique pour retrouver leur poids d’avant la grossesse

Une réduction des risques de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux

Un risque moindre de cancer des ovaires et du sein

Source: www.healthychildren.org