9 choses que seules les personnes souffrant de migraines peuvent comprendre

Depuis l’âge de 6 ans, je souffre de migraines avec aura. À différents moments de ma vie, mon quotidien tournait autour de l’éventualité d’une migraine qui pourrait survenir au moment le plus inopportun.

Les migraines sont, dans la plupart des cas, incontrôlables. Vous pouvez passer des mois, voire des années, sans en avoir une, puis soudainement, vous remarquez un léger changement dans votre vision, votre ouïe, votre odorat, ou une pression dans votre tête. Vous savez simplement qu’une migraine est en train de commencer.

Les symptômes et la gravité des migraines varient d’une personne à l’autre. Pour ma part, le monde s’arrête dès que je sens qu’une migraine arrive. En 20 à 30 minutes, je me retrouve dans une douleur atroce.

Voici neuf choses que vous comprendrez parfaitement si vous aussi, vous souffrez de migraines.

1. La lumière est l’ennemi

Avez-vous déjà regardé le soleil et détourné les yeux rapidement parce que vous vous sentiez aveuglé ? Pendant plusieurs minutes, vous avez probablement vu un gros point de la taille du soleil dans votre champ de vision.

C’est exactement ce que je ressens quand une migraine avec aura commence, sauf que ce n’est pas juste un gros point. C’est une série de petits points noirs et de lignes ondulées qui envahissent ma vision.

Comprenez bien que tout ce qui ressemble à des points persistants dans notre champ de vision nous terrifie. Nous ferons tout notre possible pour éviter la moindre sensation annonçant une migraine.

2. Mes lunettes de soleil sont indispensables

Même si le temps est nuageux, oublier mes lunettes de soleil est pratiquement la fin du monde.

Pourquoi ? Voir le point n°1 ci-dessus. Ceux d’entre nous qui souffrent de migraines feront vraiment tout pour éviter la lumière du soleil.

Merci, M. Maui Jim, pour mes lunettes doublement polarisées !

3. Tu vois des points ?

Il m’arrive de me promener avec une feuille de papier blanc devant mon visage pour essayer de déterminer s’il y a des points dans ma vision.

Si un ami qui souffre de migraines vous demande si vous voyez des points quelque part, faites-lui plaisir et répondez-lui honnêtement.

4. Euh, c’est quoi cette odeur ?

Les migraines rendent les odeurs ordinaires insupportables. Avez-vous déjà senti un parfum qui vous a instantanément donné la nausée ? Bienvenue dans notre monde.

5. La nausée liée à la migraine n’est pas une plaisanterie

J’ai passé les 17 premières semaines de ma grossesse courbée au-dessus des toilettes. Je peux encore dire avec assurance que rien ne surpasse la nausée qui vous prend par surprise quand une migraine commence.

6. Désolé, je ne peux pas vous entendre

Plus tôt cette année, j’ai assisté à une conférence que j’attendais avec impatience depuis des mois. Je devais rencontrer une tonne de nouveaux clients potentiels, donc faire une bonne première impression était super important.

Cinq minutes après mon arrivée à l’événement ensoleillé de San Diego, j’ai senti les premiers signes d’une migraine. Bien sûr, j’avais laissé mes lunettes de soleil à la maison, alors j’espérais que ce n’était qu’un reflet et non une véritable aura.

Malheureusement, j’avais tort. Très vite, ma vision est devenue floue. Les sons sont devenus distants. La pression qui montait dans ma tête a coupé ma capacité à communiquer. Les gens se présentaient (nous avions des badges avec nos noms) et je devais me pencher très près d’eux et expliquer bruyamment que je ne pouvais ni bien les voir ni bien les entendre.

S’il vous plaît, comprenez bien que nous n’avons pas soudainement décidé de ne pas vous parler. Nous ne pouvons tout simplement pas bien vous voir ou vous entendre.

7. Une pièce sombre n’aide pas toujours

Quand j’étais enfant, l’infirmière de l’école disait toujours à ma mère de me ramener à la maison et de me mettre dans une pièce sombre. À chaque fois, je gémissais de protestation. Je sais que c’est contre-intuitif, mais pour moi, rester dans une pièce sombre et silencieuse ne fait qu’amplifier la douleur de 1 000 %.

8. Heureusement que nos globes oculaires sont attachés

Si vous souffrez de migraines avec aura, vous savez qu’une fois que votre vision et votre ouïe sont revenues, vous n’avez fait que gratter la surface. Si nos globes oculaires n’étaient pas attachés, nous craindrions qu’ils ne sortent de nos têtes sous la pression.

9. Non, je ne peux pas marcher en ligne droite pour le moment

Les migraines ne perturbent pas seulement la vision, l’ouïe et l’odorat, elles dérèglent aussi votre équilibre. Cela a du sens, non ? Si je ne peux ni bien voir ni bien entendre, comment voulez-vous que je marche en ligne droite ?

En résumé

La prochaine fois que vous vous retrouvez près de quelqu’un qui souffre d’une migraine, soyez bienveillant. Proposez de trouver leur remède s’ils en prennent, donnez-leur un verre d’eau ou aidez-les à s’asseoir jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur équilibre.

Monica Froese

Source: www.healthline.com